Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad 4 için ilk test sonucu yayınlandı: iPad 3'ten iki kat daha hızlı

6 yıl
3,1b
1
114
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPad 4 için ilk test sonucu yayınlandı: iPad 3'ten iki kat daha hızlı
Tam Boyutta Gör
Apple'ın iPad Mini lansmanında kuşkusuz en büyük sürpriz iPad 4 oldu. Sektör uzmanları Lightning konnektörü ile güncellenmiş yeni revizyon bir iPad 3 beklerken, Apple önemli bir hamle ile aynı tasarımı yeni bir işlemci ile harmanlayan daha güçlü ve hızlı bir cihaz ortaya koydu iPad 4 ile. Şirket tarafından yapılan açıklamada, A6X işlemcisine sahip olan iPad 4'ün, güncel model iPad 3'e kıyasla iki kat daha yüksek işlemci ve grafik performansı sunduğu belirtilmişti. Satışı henüz başlamayan tabletle ilgili olarak, merakları giderecek bazı yeni detaylar ortaya çıktı.
Primate Labs tarafından yayınlanan Geekbench sonucuna göre iPad 4, Apple'ın en hızlı mobil cihazı olmayı rahatça başarıyor. 1.4GHz'de çalışan A6X işlemcisi eldeki veriler çerçevesinde saf çekirdek tasarımı olarak, iPhone 5'teki işlemcinin daha hızlı versiyonu olarak düşünülebilir zira iPhone 5'teki A6 işlemcisi 1.3GHz'de görev yapmakta. GPU tarafındaki gelişmeler henüz tam olarak netlik kazanmış olmasa da Apple, retina ekranlı cihaz için iki kat daha fazla grafik performansı vaad ediyor. Çift çekirdekli yeni işlemciye ek olarak aynı iPad 3 ve iPhone 5'te olduğu gibi 1GB bellek ile donatılan tablet, Geekbench'te 1757 puan alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse iPhone 5 aynı testten 1571, iPad 3 ise 791 puan alıyor. Ortaya çıkan sonuç gösteriyor ki en azından Geebench için Apple, iki kat daha fazla genel işlem performansı vaadini yerine getirmiş gibi görünüyor.
iPad 4 için ilk test sonucu yayınlandı: iPad 3'ten iki kat daha hızlı
Tam Boyutta Gör

http://browser.primatelabs.com/geekbench2/1213259 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Dorota 6 yıl en beğenilen
E iyi tamam güzel hoşta. The new ipad alanlar bildiğin mağdur oldu biraz.. Apple git gide htc ye samsunga benzemeye başlıyor.
2 Yanıt Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theoki 6 yıl
Bu arada puanlama sıralamasından ipad3'ün geçiş cihazı olduğunu anlayabilirsiniz.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cihan 6 yıl
Bence iPad 2

İphone 3GS gibi olup

Zeki müreni de görecek
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
serpantin 6 yıl
ariaven
hangi ara tanıtıldı farketmemişim bile. açıkçası ipad3te gözüm vardı. ama bu durumda ipad 4 daha cazip geliyor. ipad3ten pek farkı yok gibi gözükse de almışken yenisini almak daha iyi olur (hem daha kolay elden çıkar) Ne zaman piyasaya çıkar bilginiz var mı?

satılmaya başlandı bile;
novabilgisayar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Attorney58 6 yıl
Daha Apple ürünü almam enayi yerine koydular 6 ay ara ile ürün çıkmaz apple çok müşteri kaybetti siteye bile koymamışlar ipad 3, ipad 2 satıyolar ipad 3 satışta yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustist81 6 yıl
Artık cihazlarını takip etmekte zorlanıyorum biraz yavaş olun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Apple ürünlerini seven ve kullanan birisi olarak şunu söyleyebilirim.
Herkes artık şunu bilsin ve ona göre davransın. Kimsenin burada laf söylemeye hakkı yok aslında. Tek tepki ürünü almayarak gösterilir.
Bugün Ipad 4 açıklanıyorsa, A6 1.4GHz işlemcili olduğu söyleniyorsa bilin ki bu işlemci en az 2 sene önce çıkmıştır, 2 sene sonra insanlara sunuluyordur. Şu an da A8 çalışmaları bitmek üzeredir.
Bu tarz telefonlar tamami ile işi paraya döktüler. Apple önceden bunlardan ayrı duruyordu ama artık Apple'da aynı kazanın içine girdi. İnsanları dolandırmak için yapılmış olan sahte isimler ile uygulama bölümlerine eklenen yazılımların sayısı ile övünen firmalar olmuşlar hepsi. Çok geçmiycek, en fazla 3 sene sonra insanlar yine Nokia tarzı telefonlara dönecek...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pulstar 6 yıl
Ben şu videoda hiç de 2 kat fazla hız göremiyorum.

Apple'ın 2 kat fazla hız anlayışı 1-2 saniye ise o başka; hız anlayışlarımız farklı demek ki.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pulstar 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Apple ürünlerini seven ve kullanan birisi olarak şunu söyleyebilirim.

Herkes artık şunu bilsin ve ona göre davransın. Kimsenin burada laf söylemeye hakkı yok aslında. Tek tepki ürünü almayarak gösterilir.

Bugün Ipad 4 açıklanıyorsa, A6 1.4GHz işlemcili olduğu söyleniyorsa bilin ki bu işlemci en az 2 sene önce çıkmıştır, 2 sene sonra insanlara sunuluyordur. Şu an da A8 çalışmaları bitmek üzeredir.

Bu tarz telefonlar tamami ile işi paraya döktüler. Apple önceden bunlardan ayrı duruyordu ama artık Apple'da aynı kazanın içine girdi. İnsanları dolandırmak için yapılmış olan sahte isimler ile uygulama bölümlerine eklenen yazılımların sayısı ile övünen firmalar olmuşlar hepsi. Çok geçmiycek, en fazla 3 sene sonra insanlar yine Nokia tarzı telefonlara dönecek...

"insanlar yine Nokia tarzı telefonlara dönecek" sözüne bir şey diyemeyeceğim.

Ancak şu "A6 1.4GHz işlemcili olduğu söyleniyorsa bilin ki bu işlemci en az 2 sene önce çıkmıştır" sözüne katılmamak elde değil.

Biz cihazları ilk resmi lansmanda öğreniyoruz.

Fakat sonra bir bakıyoruz ki işte cihaz ilk ay 10 milyon tane satılmış falan diyorlar.

Arkadaşım ekmek mi bu? 10 milyon tane cihazı hangi ara ürettin de satıyorsun?

Ben şahsen Apple'ın iPhone 6 (veya 5s) ve iPad 5 ile Samsung'un GALAXY S4 cihazlarının çoktan hazırlanıp test edildiğini ve neredeyse seri üretime geçildiğini bile düşünüyorum.

Kaldıki yukarıda saydığım cihazlardan iPhone hariç diğer ikisinin ilk resmi lansmanı en geç Mayıs 2013'te, yani 7 ay sonra yapılacak cihazlardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulwi 6 yıl
bencede pek fark yok bazilarinda ipad3 daha iyi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engurlu 6 yıl
Apple in derdi ipad 3 un yavas olmasi degil , Samsung'un karsisinda caresiz olmasi..

Elinde kisir bi isletim sistemi oldugu icin tek yapabildigi islemciye abanip performans testlerinde en ust sirada bulunma cabasi..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metallurgy 6 yıl engurlu
engurlu
Apple in derdi ipad 3 un yavas olmasi degil , Samsung'un karsisinda caresiz olmasi..

Elinde kisir bi isletim sistemi oldugu icin tek yapabildigi islemciye abanip performans testlerinde en ust sirada bulunma cabasi..

He yav oyle bir kisir isletim sistemi var ki son derece muazzam ve stabil calisiyor . Nasil oluyor acaba


Gecen, s3 kullanan arkadasim oyundan ciktiktan sonra resmen cihazi dondu. Boyle ekran apisip kaldi. Pc donar ya ayni o sekilde. 2 senedir it4 kullaniyorum 1 kere bile dondugunu gormedim. Bu gidisle apple akar, samsung bakar. Ekran kalitesi- ios isletim sistemi - test sonuclari - pil durumu vs ...

Kagit uzerinde eksik dahi olsa testlerde onde cikan cihazlar isletim sisteminin ne denli iyi oldugunun kanitidir. Size bir ornek vermek gerekirse intel yeni nesil i3 islemciler amd nin 4 cekirdekli islemcilerini tokat manyagi yapiyor. Onemli olan gucunu son kullaniciya nasil yansittigi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tristan Tzara 6 yıl
hergün yeni birşey çıkaran apple , galaxy serisine laf atan ios fanboylarına cevap
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ec.dmn 6 yıl
Apple şirketine hiç yakışmadı. New iPad alan bizler resmen mağdur olduk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orackle 6 yıl
Neden mağdur olunuyor anlamadım. Ne yani iPad 5 çıkınca iPad 4 sahipleri mağdur mu olacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JonnyCaqe 6 yıl
ipad 2 ile devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
busterr 6 yıl
Bunu adamlar ilan etmeden 3 gün önce Yeni iPad aldım biraz sinir oldum doğrusu, mini yi duyururlar ama ipad 3 ten daha güçlü birşey duyurmazlar heralde diyordum acilde almam gerekiyordu aldım bende
Sonuçta grafik performansı falan 2 kat daha iyimiş 4 ün, gerçi şuan ipad 3 un zorlandığı bir oyun vs yok ama ipad 4 ipad 2 gibi uzun süre dayancak bir tablet performans açısından, bu 3 ün ömrü ne olacak bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barmanbek 6 yıl
Ben ciddi bir apple fan boy olarak söylüyorum ki Neyin kafası bu ?? harbiden neyin kafası zaten the new ipad yani 3. nesil çok hızlı bir ürün ben açıkçası 3. nesil ipad i olan bir insanın alcağını sanmıyorum o fanboyluk değil salaklık olur çünkü.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3065 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, performans ve test
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl PowerColor Radeon HD 7850 PCS+ video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim