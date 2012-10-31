iPad 4 için ilk test sonucu yayınlandı: iPad 3'ten iki kat daha hızlı

Apple'ın iPad Mini lansmanında kuşkusuz en büyük sürpriz iPad 4 oldu. Sektör uzmanları Lightning konnektörü ile güncellenmiş yeni revizyon bir iPad 3 beklerken, Apple önemli bir hamle ile aynı tasarımı yeni bir işlemci ile harmanlayan daha güçlü ve hızlı bir cihaz ortaya koydu iPad 4 ile. Şirket tarafından yapılan açıklamada, A6X işlemcisine sahip olan iPad 4'ün, güncel model iPad 3'e kıyasla iki kat daha yüksek işlemci ve grafik performansı sunduğu belirtilmişti. Satışı henüz başlamayan tabletle ilgili olarak, merakları giderecek bazı yeni detaylar ortaya çıktı.

Primate Labs tarafından yayınlanan Geekbench sonucuna göre iPad 4, Apple'ın en hızlı mobil cihazı olmayı rahatça başarıyor. 1.4GHz'de çalışan A6X işlemcisi eldeki veriler çerçevesinde saf çekirdek tasarımı olarak, iPhone 5'teki işlemcinin daha hızlı versiyonu olarak düşünülebilir zira iPhone 5'teki A6 işlemcisi 1.3GHz'de görev yapmakta. GPU tarafındaki gelişmeler henüz tam olarak netlik kazanmış olmasa da Apple, retina ekranlı cihaz için iki kat daha fazla grafik performansı vaad ediyor. Çift çekirdekli yeni işlemciye ek olarak aynı iPad 3 ve iPhone 5'te olduğu gibi 1GB bellek ile donatılan tablet, Geekbench'te 1757 puan alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse iPhone 5 aynı testten 1571, iPad 3 ise 791 puan alıyor. Ortaya çıkan sonuç gösteriyor ki en azından Geebench için Apple, iki kat daha fazla genel işlem performansı vaadini yerine getirmiş gibi görünüyor.

http://browser.primatelabs.com/geekbench2/1213259