iPad Pro ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor





Apple'ın 12-13 inç boyutları arasında profesyonellere yönelik olarak hazırladığı iddia edilen iPad Pro son dönemde gündemde iyice yer etmeye başladı. Cihazın baskı kalıbından sonra bu kez arka kasa kapağının sızdırıldığı iddia ediliyor.





Güvenilir bir kaynaktan elde edildiği belirtilen görsel, çeşitli yuvalara sahip bir arka kapağı yansıtıyor. Her iki kenardaki çift yuvanın 4 adet stereo hoparlör ızgarası olduğu tahmin edilirken, diğer yuvaların Lightning girişi, arka kamera, güç tuşu ve ses kontrol tuşlarına ait olduğu sanılıyor.





iPad Pro ile ilgili bilinenler çok az. Kaynaklar bu yıl Apple'ın iPad mini-iPad Air yerine iPad Air-iPad Pro şeklinde yola devam edeceğini düşünüyor. iPhone ailesindeki boyut değişikliğinin iPad ailesinde de yaşanması bekleniyor. Phablet segmentinin tablet pazarında 7 inç civarındaki cihazların satışını baltalamaya başlaması ve tüketicilerin 10 inç üzeri ekranlara ilgi göstermesi Apple'ı böyle bir hamle yapmaya mecbur bırakmış olabilir.





Apple Watch akıllı saatinin Nisan ayı gibi piyasaya sürülecek olması, 12 inçlik Core M işlemcili MacBook Air iddiaları ve iPad Pro iddiaları, Apple'ın alışılmışın dışında bahar döneminde bir etkinlik yapacağı ihtimalini akıllara getiriyor. Bu etkinlik ile birlikte saydığımız üç adet ürünün startı verilebilir.

http://www.phonearena.com/news/Casing-for-Apple-iPad-Pro-leaks-revealing-possible-cutouts-for-four-speakers_id65389