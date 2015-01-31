iPad Pro ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor

Haber Editörü
Apple'ın 12-13 inç boyutları arasında profesyonellere yönelik olarak hazırladığı iddia edilen iPad Pro son dönemde gündemde iyice yer etmeye başladı. Cihazın baskı kalıbından sonra bu kez arka kasa kapağının sızdırıldığı iddia ediliyor.
Güvenilir bir kaynaktan elde edildiği belirtilen görsel, çeşitli yuvalara sahip bir arka kapağı yansıtıyor. Her iki kenardaki çift yuvanın 4 adet stereo hoparlör ızgarası olduğu tahmin edilirken, diğer yuvaların Lightning girişi, arka kamera, güç tuşu ve ses kontrol tuşlarına ait olduğu sanılıyor.
iPad Pro ile ilgili bilinenler çok az. Kaynaklar bu yıl Apple'ın iPad mini-iPad Air yerine iPad Air-iPad Pro şeklinde yola devam edeceğini düşünüyor. iPhone ailesindeki boyut değişikliğinin iPad ailesinde de yaşanması bekleniyor. Phablet segmentinin tablet pazarında 7 inç civarındaki cihazların satışını baltalamaya başlaması ve tüketicilerin 10 inç üzeri ekranlara ilgi göstermesi Apple'ı böyle bir hamle yapmaya mecbur bırakmış olabilir.
Apple Watch akıllı saatinin Nisan ayı gibi piyasaya sürülecek olması, 12 inçlik Core M işlemcili MacBook Air iddiaları ve iPad Pro iddiaları, Apple'ın alışılmışın dışında bahar döneminde bir etkinlik yapacağı ihtimalini akıllara getiriyor. Bu etkinlik ile birlikte saydığımız üç adet ürünün startı verilebilir.
http://www.phonearena.com/news/Casing-for-Apple-iPad-Pro-leaks-revealing-possible-cutouts-for-four-speakers_id65389 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bak arkadasim, eger bir yorum yapiyorsan biraz zahmet edip en azindan web sayfasindan kotuledigin urunun ozelliklerine bak.
Surface PRO 3 CORE i5,i7 ve i3 secenekleri ile gelen senin o cok ovdugun macbook retina ile AYNI performans ve DONAMIM ile gelen tablet formunda ULTRABOOKTUR.
Uzun suredir Surface pro 2 Kullaniyorum ve cok memnunum PRO 3 ise kalinlik, ekran cozunurlugu ve boyutlari ile MUKEMMEL burada (yurtdisindayim) bolca deneme firsati buldum, Apple in uzerine yazi yazabildiginiz ayni zamanda Ultrabook performansi veren bir cihazi YOK.
Ben bolca cizmek yazi yazmak icin de kullaniyorum, bir taraftan da cesitli yorucu simulasyonlar yapiyorum hepsinin altindan son derece iyi kalkiyor.
Retina ne performans veriyorsa ayni islemciye sahip Surface Pro 3 da onu verir, ayni tumlesik Intel donanimi. Ha 16gb rame ihtiyacin olabilir ama unutma herkesin yok.
Ekranin yuksek cozunurluklu olmasi ve standardin disinda 4:3 oraninda olmasi yazilimsal bazi yavaslamalara yol aciyor bazen ama bunlar updatelerle duzelecek seyler.
Ha Macbook'un daha iyi taraflari yok mu? Var tabi, klavyesi ve trackpadi kesinlikle daha iyi, ve 16 gb opsiyonu var ama o kadar. Eger tablet ve yazi yazma fonksiyonu kullanilmiyacaksa tercih edilebilir. Ben sikca kullaniyorum ve dokunmatik ekran, yazi yazma opsiyonu hafiflik cok BUYUK farklar.
O senin ucube dedigin alet sayesinde ben kagit kullanimini biraktim, macbook ta hicbirsekilde yapamadigim cok seyi catir catir yapiyorum. Ayrica goruntusu, malzeme kalitesi de harika.
Ha eger tasinabilirlik onemli degilse de o zaman Oyle janjanli "retina" vsye para bayacagina gider cok daha ucuza Adam gibi bir desktop toplar , koyarsin bir carpan kilitsiz intel corei7 masaustu islemcisi, overclocklar, istedigin kadar ram ekler performansi sonuna kadar yasarsin.
Bilgisayarin tek amaci muzik yapmak degil birader, ben kod yaziyor, simulasyon yapiyor, ofis yazilimlari da kullaniyorum hepsini de macbook ne kadar hizli yapiyorsa bu da ayni hizda yapiyor ustelik heryere rahatca tasiniyor cok hafif. Sadece kendi ozel ihtiyacina gore degerlendirme cihazi.
Bu arada surface pro ile "PRO" manga cizenler var senin macbook retinayla amatorcesi bile yapilamiyor...
OS X ile gelmez. Gelirse iPad pro+Magic Keyboard ile Macbook Air katili olur.
Ben sadece bilgisayardan anlamayan dedelere teyzelere amcalara ipad öneriyorum.İşi bilen usb bile takamadığın dandik aleti bilgisayar niyetine kullanmaz.
2 senedir ipad kullanan, bugün ise surface pro 3'e geçen biri olarak katılıyorum. Ipad "PRO" gibi bir cihaz olacaksa ios ile devam edilemez, fakat haberdeki cihazın ios ile geleceği malesef bilinen birşey.
Bu yüzden yeni ipad cihazından ümidim olmadığı için Surface Pro 3'e geçtim, ilk izlenimlerim çok olumlu. Ekran, kalem, hız ve kararlılık harika.
Ipad 4. nesil cihazımla aynı anda açıyorum, ipad arm üzerinde hafif bir sistem olan ios kullanmasına rağmen 3-4 kat uzun sürede açılıyor. Surface pro ise sata 3 ssd'si ile 4-5sn içinde kapalıyken kullanıma hazır hale geliyor.
Photoshop, Office, 3ds Max, Premiere Pro, ve nice pc oyunları, şu an hepsini kurdum denemesini yapıyorum. Bir tablette intel i serisi işlemciye sahip olmak ve bunları yapabilmek olağanüstü birşey. İşin farklı bir boyutu, Ipad'i USB'den surface Pro'ya bağladım itunes ile Ipad'deki
dosyalarımı surface'e aktarıyorum, bu bile olayı özetliyor :) Ipad "pro" beklemeye gerek yok, daha iyisi zaten varken... Ipad pro ucuz da olmaz üstelik, fiyatta surface'e yaklaşır.
Normal bir kullanıcı için ise durum farklı, bu "Pro" klasmandaki tabletler power user'lar için. Facebook'a, internete girip fruit ninja yada angry birds oynamayı yeterli bulan temel tip kullanıcı için ARM tabanlı tabletler(Ipad, Android) fazlasıyla yetecektir.
Bugüne kadar ipad tabletimi ben de eğlence amaçlı kullandım, daha doğrusu iş amacıyla zaten kullanamadım çünkü imkan yok.
Ne androidde ne de ios'da gelişmiş bir office yazılımı, iş yazılımı veya düzenleme yazılımı beklemeyin. Çünkü yok, hep basitleştirilmiş işlevsiz sürümlerle yada yan geliştiricilerin basit yazılımları ile idare edilecek.
Ipad Pro bu sebeple Mac OS ile gelmeliydi, ve macbook air'ın tablet formundaki versiyonu olmalıydı yoksa hedef kitlesindeki gelişmiş kullanıcıların taleplerini karşılayamayacak, olay sadece ekran boyutunun büyümesi değil.