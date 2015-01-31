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iPad Pro ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor

4 yıl
1,4b
1
13
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad Pro ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor

Apple'ın 12-13 inç boyutları arasında profesyonellere yönelik olarak hazırladığı iddia edilen iPad Pro son dönemde gündemde iyice yer etmeye başladı. Cihazın baskı kalıbından sonra bu kez arka kasa kapağının sızdırıldığı iddia ediliyor. 

Güvenilir bir kaynaktan elde edildiği belirtilen görsel, çeşitli yuvalara sahip bir arka kapağı yansıtıyor. Her iki kenardaki çift yuvanın 4 adet stereo hoparlör ızgarası olduğu tahmin edilirken, diğer yuvaların Lightning girişi, arka kamera, güç tuşu ve ses kontrol tuşlarına ait olduğu sanılıyor. 

iPad Pro ile ilgili bilinenler çok az. Kaynaklar bu yıl Apple'ın iPad mini-iPad Air yerine iPad Air-iPad Pro şeklinde yola devam edeceğini düşünüyor. iPhone ailesindeki boyut değişikliğinin iPad ailesinde de yaşanması bekleniyor. Phablet segmentinin tablet pazarında 7 inç civarındaki cihazların satışını baltalamaya başlaması ve tüketicilerin 10 inç üzeri ekranlara ilgi göstermesi Apple'ı böyle bir hamle yapmaya mecbur bırakmış olabilir. 

Apple Watch akıllı saatinin Nisan ayı gibi piyasaya sürülecek olması, 12 inçlik Core M işlemcili MacBook Air iddiaları ve iPad Pro iddiaları, Apple'ın alışılmışın dışında bahar döneminde bir etkinlik yapacağı ihtimalini akıllara getiriyor. Bu etkinlik ile birlikte saydığımız üç adet ürünün startı verilebilir.  

http://www.phonearena.com/news/Casing-for-Apple-iPad-Pro-leaks-revealing-possible-cutouts-for-four-speakers_id65389 Yorum Yaz
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xmasx 4 yıl
Profesyonel bir urun bekliyordum gorunen o ki bildigimiz ipad`in bir kac inch buyuk olanini yapacaklar. Sanirim Apple diger notebook satislarindaki dususden hala ders almamis. Bekleyip gorelim bir osx li birseylerde cikabilir isin sonunda.
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celaldk 4 yıl
Şu notebooktan bozma tabletlere pro tablet nasıl deniliyor anlamıyorum Bunda mac os x yüklü olsa yapabileceğin en fazla şey keynote,pages kullanmak gidip logic pro x, mainstage yada premier de falan performans veremez sürekli lag olur en fazla çok basit "pro" düzeyinde olmayan edit,müzik kaydı,mix yapılabilir. Bunlar Surface Pro 3 içinde geçerli . Zaten bu mix,edit işleri ev ortamında yapılır ev ortamında da i7'li 16 gb rami olan macbook retina kullanır insan bunu kullanıcağına. Surface Pro 3 almakta ayrı bir saçmalık . Macbook Retina 13 ile aralarında 500 gram var (klavye dahil olunca) taşıma konusunda fark yok o yüzden . Şarj olarak aynılar hatta macbook geçebilir . Zaten performans olarak macbook'un yanına yaklaşamaz surface pro 3 . En azından birinin ne olduğu belli diğeri ucube bir şey . Aynı şeyler ipad pro içinde geçerli olucak alınası bir şey değil . Taşımak istesen tablet gibi değil , performans istesen notebook gibi değil .
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WiiSmash 4 yıl
Bide merak ettiğim konu OS X ile gelirse nasıl olacak. Apple daha önce hiç OS X'in dokunmatik versiyonunu yapmadı ki (yaptıysa kaçırmışım). Yani OS X dokunma uyumlu değil. Hadi Apple uyumluluk güncellemesi yaptı diyelim, kullanmak istediğimiz o kadar program falan ne zaman güncellenir. Gerçi bu konuda firmalar hızlı oluyo konu Apple olunca.
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RedLabel 4 yıl celaldk
celaldk

Şu notebooktan bozma tabletlere pro tablet nasıl deniliyor anlamıyorum Bunda mac os x yüklü olsa yapabileceğin en fazla şey keynote,pages kullanmak gidip logic pro x, mainstage yada premier de falan performans veremez sürekli lag olur en fazla çok basit "pro" düzeyinde olmayan edit,müzik kaydı,mix yapılabilir. Bunlar Surface Pro 3 içinde geçerli . Zaten bu mix,edit işleri ev ortamında yapılır ev ortamında da i7'li 16 gb rami olan macbook retina kullanır insan bunu kullanıcağına. Surface Pro 3 almakta ayrı bir saçmalık . Macbook Retina 13 ile aralarında 500 gram var (klavye dahil olunca) taşıma konusunda fark yok o yüzden . Şarj olarak aynılar hatta macbook geçebilir . Zaten performans olarak macbook'un yanına yaklaşamaz surface pro 3 . En azından birinin ne olduğu belli diğeri ucube bir şey . Aynı şeyler ipad pro içinde geçerli olucak alınası bir şey değil . Taşımak istesen tablet gibi değil , performans istesen notebook gibi değil .


Bak arkadasim, eger bir yorum yapiyorsan biraz zahmet edip en azindan web sayfasindan kotuledigin urunun ozelliklerine bak.

Surface PRO 3 CORE i5,i7 ve i3 secenekleri ile gelen senin o cok ovdugun macbook retina ile AYNI performans ve DONAMIM ile gelen tablet formunda ULTRABOOKTUR.

Uzun suredir Surface pro 2 Kullaniyorum ve cok memnunum PRO 3 ise kalinlik, ekran cozunurlugu ve boyutlari ile MUKEMMEL burada (yurtdisindayim) bolca deneme firsati buldum, Apple in uzerine yazi yazabildiginiz ayni zamanda Ultrabook performansi veren bir cihazi YOK.
Ben bolca cizmek yazi yazmak icin de kullaniyorum, bir taraftan da cesitli yorucu simulasyonlar yapiyorum hepsinin altindan son derece iyi kalkiyor.

Retina ne performans veriyorsa ayni islemciye sahip Surface Pro 3 da onu verir, ayni tumlesik Intel donanimi. Ha 16gb rame ihtiyacin olabilir ama unutma herkesin yok.

Ekranin yuksek cozunurluklu olmasi ve standardin disinda 4:3 oraninda olmasi yazilimsal bazi yavaslamalara yol aciyor bazen ama bunlar updatelerle duzelecek seyler.

Ha Macbook'un daha iyi taraflari yok mu? Var tabi, klavyesi ve trackpadi kesinlikle daha iyi, ve 16 gb opsiyonu var ama o kadar. Eger tablet ve yazi yazma fonksiyonu kullanilmiyacaksa tercih edilebilir. Ben sikca kullaniyorum ve dokunmatik ekran, yazi yazma opsiyonu hafiflik cok BUYUK farklar.

O senin ucube dedigin alet sayesinde ben kagit kullanimini biraktim, macbook ta hicbirsekilde yapamadigim cok seyi catir catir yapiyorum. Ayrica goruntusu, malzeme kalitesi de harika.

Ha eger tasinabilirlik onemli degilse de o zaman Oyle janjanli "retina" vsye para bayacagina gider cok daha ucuza Adam gibi bir desktop toplar , koyarsin bir carpan kilitsiz intel corei7 masaustu islemcisi, overclocklar, istedigin kadar ram ekler performansi sonuna kadar yasarsin.

Bilgisayarin tek amaci muzik yapmak degil birader, ben kod yaziyor, simulasyon yapiyor, ofis yazilimlari da kullaniyorum hepsini de macbook ne kadar hizli yapiyorsa bu da ayni hizda yapiyor ustelik heryere rahatca tasiniyor cok hafif. Sadece kendi ozel ihtiyacina gore degerlendirme cihazi.

Bu arada surface pro ile "PRO" manga cizenler var senin macbook retinayla amatorcesi bile yapilamiyor...
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Lazeran 4 yıl
OS X ile gelemez çünkü yosemite'de dokunmatik ekran ayarları ve desteği yok ios ile gelirse zaten baştan çöp. Power user isen surface pro 3 en piyasadaki en iyi tablet 4. versiyonunu core m ile çıkarasalar tadından yenmez.
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javaprof 4 yıl
surface ve asus transformerbook varken ipad almak kadar saçma bir şey yok ben asus transforbooklardan bi tane almayı düşünüyordum açıkçası ama visual studio ve eclipse yüzünden ultrabook aldım bence ipad almak yerine üzerine biraz daha para koyup surface pro ya da 2in 1 bir windows tablet almanız daha iyi bi tarafta most wanted ve call of duty var diğer tarafta saçma sapan temple run ve subway surfers var.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
e-ink teknolojisi ile 10 dk şarj ile 100 saat giden renkli e-ink tablet istiyoruz ! :) 2019 yılından bende 1 tane vardı :D
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WiiSmash 4 yıl
iOS ile gelirse hiç bi anlamı kalmaz. OS X olmalı. yada ikisi bir arada
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Vatov 4 yıl WiiSmash
WiiSmash

iOS ile gelirse hiç bi anlamı kalmaz. OS X olmalı. yada ikisi bir arada

OS X ile gelmez. Gelirse iPad pro+Magic Keyboard ile Macbook Air katili olur.
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frostburn 4 yıl
katılıyorum osx ile gelse keşke ama o zaman ismi ipad olmaz herhalde.
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doctor_bey 4 yıl
Tırt bir şey gelmesinde ne yapıyorsa yapsın Apple, bekliyoruz
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dedektif_dh 4 yıl
CEp telefonundan bozma işletim sistemini yükleyip tablet bilgisayar diye dayayacaklarsa kalsın. Mac osx yükleyecekse ancak o zaman bir anlamı olur , ipadler büyük ekranılı iphonedan başka birşey değil.
Ben sadece bilgisayardan anlamayan dedelere teyzelere amcalara ipad öneriyorum.İşi bilen usb bile takamadığın dandik aleti bilgisayar niyetine kullanmaz.
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Umutcan 4 yıl dedektif_dh
dedektif_dh

CEp telefonundan bozma işletim sistemini yükleyip tablet bilgisayar diye dayayacaklarsa kalsın. Mac osx yükleyecekse ancak o zaman bir anlamı olur , ipadler büyük ekranılı iphonedan başka birşey değil.
Ben sadece bilgisayardan anlamayan dedelere teyzelere amcalara ipad öneriyorum.İşi bilen usb bile takamadığın dandik aleti bilgisayar niyetine kullanmaz.

2 senedir ipad kullanan, bugün ise surface pro 3'e geçen biri olarak katılıyorum. Ipad "PRO" gibi bir cihaz olacaksa ios ile devam edilemez, fakat haberdeki cihazın ios ile geleceği malesef bilinen birşey.
Bu yüzden yeni ipad cihazından ümidim olmadığı için Surface Pro 3'e geçtim, ilk izlenimlerim çok olumlu. Ekran, kalem, hız ve kararlılık harika.
Ipad 4. nesil cihazımla aynı anda açıyorum, ipad arm üzerinde hafif bir sistem olan ios kullanmasına rağmen 3-4 kat uzun sürede açılıyor. Surface pro ise sata 3 ssd'si ile 4-5sn içinde kapalıyken kullanıma hazır hale geliyor.
Photoshop, Office, 3ds Max, Premiere Pro, ve nice pc oyunları, şu an hepsini kurdum denemesini yapıyorum. Bir tablette intel i serisi işlemciye sahip olmak ve bunları yapabilmek olağanüstü birşey. İşin farklı bir boyutu, Ipad'i USB'den surface Pro'ya bağladım itunes ile Ipad'deki
dosyalarımı surface'e aktarıyorum, bu bile olayı özetliyor :) Ipad "pro" beklemeye gerek yok, daha iyisi zaten varken... Ipad pro ucuz da olmaz üstelik, fiyatta surface'e yaklaşır.

Normal bir kullanıcı için ise durum farklı, bu "Pro" klasmandaki tabletler power user'lar için. Facebook'a, internete girip fruit ninja yada angry birds oynamayı yeterli bulan temel tip kullanıcı için ARM tabanlı tabletler(Ipad, Android) fazlasıyla yetecektir.
Bugüne kadar ipad tabletimi ben de eğlence amaçlı kullandım, daha doğrusu iş amacıyla zaten kullanamadım çünkü imkan yok.
Ne androidde ne de ios'da gelişmiş bir office yazılımı, iş yazılımı veya düzenleme yazılımı beklemeyin. Çünkü yok, hep basitleştirilmiş işlevsiz sürümlerle yada yan geliştiricilerin basit yazılımları ile idare edilecek.
Ipad Pro bu sebeple Mac OS ile gelmeliydi, ve macbook air'ın tablet formundaki versiyonu olmalıydı yoksa hedef kitlesindeki gelişmiş kullanıcıların taleplerini karşılayamayacak, olay sadece ekran boyutunun büyümesi değil.
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