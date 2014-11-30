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iPad Pro tasarım dökümanının sızdırıldığı iddia ediliyor

4 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad Pro tasarım dökümanının sızdırıldığı iddia ediliyor

Geçen yıldan bu yana Apple'ın üzerinde çalıştığı iddia edilen ancak halen resmiyete kavuşmayan büyük ekranlı iPad modeli ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yıllar süren Apple Watch dedikodularının gerçeğe dönüşmesi iPad Pro ihtimalinin de kuvvetlenmesine yol açıyor. 

Japonya'da internete sızdırılan bir döküman ise iPad Pro modelinin tasarımına ilişkin detaylar içerdiği iddiasında. İsim konusunda ise iPad Air Plus şeklinde bir değişiklik olduğu ifade ediliyor. 

iPad Air Plus dökümanlardan görüldüğü kadarıyla 7mm kalınlık ile incelik konusunda sınıfında en iyisi olmaya aday. 12.2 inçlik ekranı yanında Home butonu ve entegre TouchID parmak izi okuyucu da göze çarpan özellikler arasında. Modelin boyutları ise 305.31 x 220.8 x 7 mm olarak belirlenmiş. Bu nedenle iPad Air Plus 295.6 x 203.9 x 7.95 mm ölçülerindeki Galaxy Note Pro 12.2 modelinden biraz daha enli duruyor. 

Dökümanda ayrıca A9 yongasetine de vurgu yapılmış. Gelecek yıl için Apple'ın bu yongaseti üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Son olarak 4 kenara yerleştirilmiş hoparlörlerden bahsediliyor. Böylece iPad'inizi çevirseniz bile stereo seste bir kayıp yaşamıyorsunuz.

Apple'ın büyük ekranlı bir iPad üzerinde çalıştığına kesin gözüyle bakabiliriz. Zira firma prototip aşamasında pek çok farklı örnek deniyor ve sonrasında piyasaya sürmeye karar veriyor. Bu bakımdan iPad Air Plus modelinin piyasaya çıkması konusunda kesin bilgiler elimizde yok. Ancak modelin iPad Air 3 ile birlikte Ekim 2015 döneminde tanıtılacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Giant-iPad-Air-Plus-design-details-leaked_id63328 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
engurlu 4 yıl
İphone her modelinden ipad in her modeline kadar birbirinden farki olmayan urunun pro sundan ne beklenir..
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LGR9 4 yıl
çıkış fiyatı çok önemli, 2000-2500 seviyesinden gelirse macbook air ya da biraz daha paraya kıyıp 13" retina pro alınır.
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paldov 4 yıl
2000 tl civari bir fiyatla bence yalan olur. ustune 1000 tl daha ekleyip macbook alabilir insanlar.
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oktayakgoz 4 yıl
mac os ile gelmeli ki bir işe yarasın. yoksa ipad in büyüğünün küçüğünden ne farkı kalacak ki.
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AirSupport 4 yıl
Çıkmaz ne gerek var o paraya mac alınır
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Umutcan 4 yıl
Bu sefer de stylus getirmezse 12" ekranın ve üretkenliğin bir anlamı kalmaz.
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blacki 4 yıl
O değil de 1 sene evvelden de olabilir çıkabilir haberlerine başladınız ya.
Bravo...
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keskin53 4 yıl
ünlülerin icloud hesabına döndü bu iş
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mgokhanozen 4 yıl
MacOS ile çalışırsa iddialı olur.
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mafaky 4 yıl mgokhanozen
megozenn

MacOS ile çalışırsa iddialı olur.

Herhalde olmayacaktır (MacOS); bence güzel ama olamayacak bir hayal!...
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dark dragon 4 yıl
Fiyat 2000 civarı olur, o paraya da biraz daha ekleyip MacBook Air alınır.
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FLameS.7 4 yıl
Kalem ve Multi-windows özellikleri gelsin artık iPad Air'ın büyümüş hali olarak gelmez inşallah
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Erasmus78 4 yıl
Kırpılmamış MacOs Yosemite temelli ve direkt olarak MS Surface Pro yu rakip gören bir model olabilir diye düşünüyorum. Eğer çıkarsa Air de end of life dönemine girecek demektir.
Donanim olarak muhtemelen iPad Air 2 deki A8X in 4 çekirdekli modelini ve PowerVR 7 serisinin en güçlü Gpu sunu kullanacaktır. Ram olarak da 3 veya 4 GB tercih edilebilir.
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