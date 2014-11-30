iPad Pro tasarım dökümanının sızdırıldığı iddia ediliyor





Geçen yıldan bu yana Apple'ın üzerinde çalıştığı iddia edilen ancak halen resmiyete kavuşmayan büyük ekranlı iPad modeli ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yıllar süren Apple Watch dedikodularının gerçeğe dönüşmesi iPad Pro ihtimalinin de kuvvetlenmesine yol açıyor.





Japonya'da internete sızdırılan bir döküman ise iPad Pro modelinin tasarımına ilişkin detaylar içerdiği iddiasında. İsim konusunda ise iPad Air Plus şeklinde bir değişiklik olduğu ifade ediliyor.





iPad Air Plus dökümanlardan görüldüğü kadarıyla 7mm kalınlık ile incelik konusunda sınıfında en iyisi olmaya aday. 12.2 inçlik ekranı yanında Home butonu ve entegre TouchID parmak izi okuyucu da göze çarpan özellikler arasında. Modelin boyutları ise 305.31 x 220.8 x 7 mm olarak belirlenmiş. Bu nedenle iPad Air Plus 295.6 x 203.9 x 7.95 mm ölçülerindeki Galaxy Note Pro 12.2 modelinden biraz daha enli duruyor.





Dökümanda ayrıca A9 yongasetine de vurgu yapılmış. Gelecek yıl için Apple'ın bu yongaseti üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Son olarak 4 kenara yerleştirilmiş hoparlörlerden bahsediliyor. Böylece iPad'inizi çevirseniz bile stereo seste bir kayıp yaşamıyorsunuz.





Apple'ın büyük ekranlı bir iPad üzerinde çalıştığına kesin gözüyle bakabiliriz. Zira firma prototip aşamasında pek çok farklı örnek deniyor ve sonrasında piyasaya sürmeye karar veriyor. Bu bakımdan iPad Air Plus modelinin piyasaya çıkması konusunda kesin bilgiler elimizde yok. Ancak modelin iPad Air 3 ile birlikte Ekim 2015 döneminde tanıtılacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Giant-iPad-Air-Plus-design-details-leaked_id63328