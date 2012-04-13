iPad için Tetris oyun kullanıma sunuldu

Rus bilgisayar mühendisi Alexey Pajitnov tarafından geliştirilen ve 1984 yılında piyasaya sürülen ünlü zeka oyunu Tetris'in iPad özel versiyonu EA tarafından kullanıma sunuldu. 90'lı yıllarda oldukça popüler olan ve uyumlu olduğu eğlence cihazlarına ek olarak kendisine has oyun cihazlarıyla da ün yapan Tetris aynı zamanda Sovyetler Birliği'nden Amerika'ya ihraç edilmiş eğlence odaklı ilk yazılım unvanını da başarılarla dolu kariyerinin üst satırlarında saklamakta.

Tetris'in iPad özel versiyonu, tabletin büyük ekranı ve dokunmatik kontrol yetenekleriyle kullanıcılara eğlenceli dakikalar yaşatmayı hedefliyor. Renkli bir arayüze sahip olan iPad için Tetris, AppStore'da 7.99$'a alınabiliyor. Ne dersiniz, bu fiyat Tetris gibi köklü bir oyun için normal midir yoksa Infinity Blade 2 gibi yapımlar dikkate alındığında yüksek mi kalır ?

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