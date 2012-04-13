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iPad için Tetris oyun kullanıma sunuldu

7 yıl
3,7b
1
25
Diğer Yazılım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Rus bilgisayar mühendisi Alexey Pajitnov tarafından geliştirilen ve 1984 yılında piyasaya sürülen ünlü zeka oyunu Tetris'in iPad özel versiyonu EA tarafından kullanıma sunuldu. 90'lı yıllarda oldukça popüler olan ve uyumlu olduğu eğlence cihazlarına ek olarak kendisine has oyun cihazlarıyla da ün yapan Tetris aynı zamanda Sovyetler Birliği'nden Amerika'ya ihraç edilmiş eğlence odaklı ilk yazılım unvanını da başarılarla dolu kariyerinin üst satırlarında saklamakta. 
Tetris'in iPad özel versiyonu, tabletin büyük ekranı ve dokunmatik kontrol yetenekleriyle kullanıcılara eğlenceli dakikalar yaşatmayı hedefliyor. Renkli bir arayüze sahip olan iPad için Tetris, AppStore'da 7.99$'a alınabiliyor. Ne dersiniz, bu fiyat Tetris gibi köklü bir oyun için normal midir yoksa Infinity Blade 2 gibi yapımlar dikkate alındığında yüksek mi kalır ?

uygulama,uygulama haber,Naxer, Yorum Yaz
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DreamingLight 7 yıl en beğenilen
8 dolar mi
0.99 dan cikmaliydi. Hata etmisler. Alanin olacagini sanmam.
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JonnyCaqe 7 yıl
Abow
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maltezhe 7 yıl
Belki bu da indirime girer yakında.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
..
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E_Aydin35 7 yıl
Max Payne al zevkini yaşa..:)
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zucchero 7 yıl
EA'in başka bir tetrisi vardı ben onu indirmiştim 4.99 du aldığımda sonra %50 indirime girmişti... Belki bu da indirime girer yakında...
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JohnRambo55 7 yıl
Kesinlikle aldığı parayı hakeder, fakat 8 dolar türkiye için fazla bir rakam. 5 doların üstünde olmamalıydı diye düşünüyorum.
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MxFxOx 7 yıl
orijinal tetris oyunusu ise güzel olur.Ayrıca nostaljı olacaksa piksel dokusu ve tek reng çok daha iyi olurdu.tetris için yenilik yapanlar hiç tutmadı özellikle bazı tetris diye sunulanlar varki oyun özünü kaybetmiş extra olarak kutuları batlatan bombalar vs eklentiler oyunu bozuyor
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Guest-F8946C419 7 yıl
8 dolara gider japon pazarından tetris alırım.
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artcraft35 7 yıl
pazarda tetris cihazı 2 tl hahahahah, tamam tamam sustum :D:D:D
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muratkaya 7 yıl
Son yıllarda teknoloji adına duyduğum en önemli haber :)
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dreampowder 7 yıl
ben bu oyunu aylar önce 0.99'a almıştım zaten acba ipad versiyonu farklı bir app midir?
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vidoko 7 yıl
hayatta sevmem tetrisi
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BarGoS 7 yıl
Yine EA yapımı Tetris oyunu blackberry tablette bedava. inanılmaz grafikler ve ses efektleri,yle hemde 1 senedir oynuyorum. ea geç kalmış ipad e
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createemir 7 yıl
asterisk*
createemirTetrisde oynama havasını kesinlikle vermez. Tetrisdeki gibi piksel piksel olsaydı inanın daha iyi olurdu
asıl satış rekorları kıran tetris senin sandığın pazarda satılan tetris değil nintendo gameboy oyunu olan tetristir. o da senin sandığın gibi yarım santimlik piksellere sahip bir alet değildi zaten.http://www.nintendojo.com/wp-content/uploads/2010/07/scrn_tetrisBW-02.jpg

Benim anlatmak istediğim tetris o zaten. Halk arasında ona Nintendı Gameboy yerine tetris diyoruz. Piksel piksel derken yarım cm'lik pikselleri kastetmedim
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