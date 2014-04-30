iPad için Tynker ile ilköğretime yönelik görsel programlama eğitimi





Yazılım geliştirme eğitiminin ilkokul seviyesine kadar indirilmesinin tartışıldığı son dönemde, mobil uygulamalar da buna destek vermeye başladı.





Tynker adlı iPad uygulaması programlamayı bir oyuna dönüştürerek ilkokul çağındaki çocukların görsel nesnelerle yazılımcılığa giriş yapmasını sağlıyor.





Ücretsiz olan ilk 20 seviyede çocuklar bulmacaları çözmek için görsel kod bloklarını sürükle-bırak yöntemiyle birleştiriyor ve kodlamayı temsil eden nesnelerle bulmacaları çözmeye çalışıyor. Diğer seviyeler ve ek paketler ücrete tabi.





Tynker hali hazırda 8000 okulda programcılığı öğretmek için çeşitli oyunlar ve etkinlikler gerçekleştiriyor.







