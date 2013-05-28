iPad için gelişmiş yeni takvim uygulaması: Staccal

Kullanıcıların iş ya da kişisel hayatlarını düzene koydukları takvim uygulamalarına bir yenisini ekleyen geliştirici gnddesign.com, Staccal isimli uygulamasıyla gelişmiş bir kontrol imkanı sağlıyor.

iOS6.0 ve üzeri iPad modelleri ile uyumlu olarak çalışan Staccal uygulaması, dokunmatik ekranlar üzerinde kolay kullanım sağlayan ara yüzü, dikey ve yatay kaydırma seçenekleri, 12 farklı takvim türü, değiştirilebilir temaları, renkli düzenleme seçenekleri ve farklı cihazlar arasında iCloud üzerinden senkronizasyon imkanlarıyla öne çıkıyor. Uygulama aynı zamanda internet üzerinden resmi tatil günlerini otomatik olarak indirerek içerisine ekleyebiliyor.

6.99TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Staccal gelişmiş takvim uygulamasına buradan ulaşabilir, hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.









https://itunes.apple.com/tr/app/id644934892?mt=8