Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad için gelişmiş yeni takvim uygulaması: Staccal

5 yıl
387
1
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPad için gelişmiş yeni takvim uygulaması: Staccal
Kullanıcıların iş ya da kişisel hayatlarını düzene koydukları takvim uygulamalarına bir yenisini ekleyen geliştirici gnddesign.com, Staccal isimli uygulamasıyla gelişmiş bir kontrol imkanı sağlıyor.
iOS6.0 ve üzeri iPad modelleri ile uyumlu olarak çalışan Staccal uygulaması, dokunmatik ekranlar üzerinde kolay kullanım sağlayan ara yüzü, dikey ve yatay kaydırma seçenekleri, 12 farklı takvim türü, değiştirilebilir temaları, renkli düzenleme seçenekleri ve farklı cihazlar arasında iCloud üzerinden senkronizasyon imkanlarıyla öne çıkıyor. Uygulama aynı zamanda internet üzerinden resmi tatil günlerini otomatik olarak indirerek içerisine ekleyebiliyor.
6.99TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Staccal gelişmiş takvim uygulamasına buradan ulaşabilir, hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.



https://itunes.apple.com/tr/app/id644934892?mt=8 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD Radeon HD 7990 video inceleme "En hızlı ekran kartı test masamızda" 5 yıl Vestel'den teknik servis atağı; Yeni Merkez Servisler ve detayları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim