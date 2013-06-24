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iPad için hazırlanan vJay uygulaması 1.2.1 sürümüne güncellendi

5 yıl
270
1
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad için hazırlanan vJay uygulaması 1.2.1 sürümüne güncellendi
iPad için geliştirilen video düzenleme ve birleştirme uygulaması vJay, kullanıcıların kendi multimedya içerikleri üzerinden videolar oluşturmalarına ve bu videoların üzerine istenilen müziklerin ya da seslerin eklenmesine izin verebiliyor.
Geçtiğimiz hafta içerisinde belirli bir süre için ücretsiz yapılan uygulama, 1.2.1 sürümü ile ünlü şarkıcı Snoop Dogg'un özel bir video klibine ve Key-Lock özelliği ile ses / video değişikliği sırasında temponun etkilenmemesini sağlayan özelliklere kavuşmuş durumda.
iOS 5.1 ve üzeri iPad modelleri ile çalışan vJay uygulaması, Apple App Store üzerinden ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id523713724?mt=8&partnerId=0&at=11lDL&ls=1&ct=GR01_P_725_29667_FCB75AE6-C2B1-4DDE-850E-09D8A68F443B_ Yorum Yaz
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