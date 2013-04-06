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iPad ile Stylus kalem kullanımında meydana gelen sorunları ortadan kaldıran kılıf

6 yıl
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad ile Stylus kalem kullanımında meydana gelen sorunları ortadan kaldıran kılıf

iPad modelleri üzerinde stylus kalem kullanımlarında meydana gelen sorunları çözmek ve cihazların elde rahat taşınması için geliştirilmiş yeni bir proje olan Creation Station, kullanıcılara ergonomik bir yapı vaat ediyor.
Kickstarter üzerinde DeZION Colorado tarafında başlatılmış, Creation Station ismine sahip olan ve iki yıldır geliştirildiği söylenen kılıf modeli, özellikle yüksek çerçeve kenarları ile iPad üzerinde stylus kalem kullanırken meydana gelen sorunları çözebiliyor. Özel dokulu arka bölümü ile elden kaymayan bir yapıya sahip olan model, Apple'ın Smart Cover ürünleriyle de rahatça kullanılabiliyor ve hoparlör sesini %10 oranında arttırabiliyor.
 
iPad ile Stylus kalem kullanımında meydana gelen sorunları ortadan kaldıran kılıf
Mıknatıslı yapısı ile istenildiği zaman rahatça ve hızlıca takıp çıkartılabilen Creation Station, özel bölümü ile üzerinde metal kalemlerin taşınmasına imkan sağlarken, kauçuk malzeme yapısı ile düşme durumlarında tablet bilgisayarları koruyabiliyor.
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 55,555$ hedefin bitimine 35 gün kalan 32 bağış ile 2,649$'lık kısmını toplamış durumda olan Creation Station projesi, site üzerinden yapılacak 49$ bağış ile Ağustos ayında elde edilebiliyor. Ayrıca Creation Station hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek hem ürünün gerçekte verdiği performansı hem de ürünü deneyen kullanıcıların yorumlarını izleyebilirsiniz.


http://www.kickstarter.com/projects/11809863/the-creation-station-0?ref=recently_launched Yorum Yaz
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_Athelas_ 6 yıl
enaz3posta
note 10.1 duzgun bi cozunurlukle gelseydi simdi herkes onu kullaniyodu..inadina blackberry!

Note 10.1'in cozunurlugu gayet iyi, insan gozunun farkedemeyecegi kadar cozunurlugu tablete koymak cok da mantikli degil kaldi ki hala GPU lar Full HD ve uzeri cozunurluklerde zorlaniyolar...
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_Athelas_ 6 yıl
S-pen'i tek gecerim arkadas, ozentilige gerek yok...
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MxFxOx 6 yıl
apple,grafik tabletlerin yaptığı işi yapabiliyorsa helal olsun.
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Saiki 6 yıl
yahu bulunduğun yere koy çiz işte, insanlara herşeyi büyük sorun gibi gösterip sağma yöntemi. hangi hayvan o cihazı elinde tutarken çizim yapar ki? el mi dayanır tutmaya?
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enaz3posta 6 yıl
note 10.1 duzgun bi cozunurlukle gelseydi simdi herkes onu kullaniyodu..inadina blackberry!
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mehmetoguzderin 6 yıl
Asıl sorun o değil ki, çizerken elin kenarı değiyor
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WmGMD 6 yıl
ilk baştaki tipleri gördükten sonra 5 kuruş vermem :D
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