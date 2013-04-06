iPad ile Stylus kalem kullanımında meydana gelen sorunları ortadan kaldıran kılıf





iPad modelleri üzerinde stylus kalem kullanımlarında meydana gelen sorunları çözmek ve cihazların elde rahat taşınması için geliştirilmiş yeni bir proje olan Creation Station, kullanıcılara ergonomik bir yapı vaat ediyor.

Kickstarter üzerinde DeZION Colorado tarafında başlatılmış, Creation Station ismine sahip olan ve iki yıldır geliştirildiği söylenen kılıf modeli, özellikle yüksek çerçeve kenarları ile iPad üzerinde stylus kalem kullanırken meydana gelen sorunları çözebiliyor. Özel dokulu arka bölümü ile elden kaymayan bir yapıya sahip olan model, Apple'ın Smart Cover ürünleriyle de rahatça kullanılabiliyor ve hoparlör sesini %10 oranında arttırabiliyor.

Mıknatıslı yapısı ile istenildiği zaman rahatça ve hızlıca takıp çıkartılabilen Creation Station, özel bölümü ile üzerinde metal kalemlerin taşınmasına imkan sağlarken, kauçuk malzeme yapısı ile düşme durumlarında tablet bilgisayarları koruyabiliyor.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 55,555$ hedefin bitimine 35 gün kalan 32 bağış ile 2,649$'lık kısmını toplamış durumda olan Creation Station projesi, site üzerinden yapılacak 49$ bağış ile Ağustos ayında elde edilebiliyor. Ayrıca Creation Station hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek hem ürünün gerçekte verdiği performansı hem de ürünü deneyen kullanıcıların yorumlarını izleyebilirsiniz.





http://www.kickstarter.com/projects/11809863/the-creation-station-0?ref=recently_launched