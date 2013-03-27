Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad mini ile benzerliği ile dikkat çeken Colorfly CT781 tanıtıldı

6 yıl
541
1
9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPad mini ile benzerliği ile dikkat çeken Colorfly CT781 tanıtıldı

Yaptığı teknolojik yatırımlar ve iddialı mobil cihazlarıyla eski kopyacı imajından kurtulmak isteyen Çin'de bununla birlikte zaman zaman kopya cihazların pazara sürüldüğü görülüyor.

Çinli Colorful firması tarafından tanıtılan Colorfly CT781 Android tablet, iPad mini'ye olan birebir benzerliğiyle dikkat çekiyor. 

7.85 inçlik bir ekrana sahip olan Colorfly CT781 bununla birlikte 6.7mm kalınlık ve 4.90mm ekran kenarı ile iPad mini'den incelik olarak bir adım önde bulunuyor. 

Modelde Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli AllWinner A31 işlemcisi yer alırken, çift çekirdekli PowerVR SGX544 MP2 grafik birimi de 1GB RAM ile birlikte donanımı tamamlıyor. Bunun dışında model ile ilgili bir detay verilmemiş.

Colorful daha önce 9.7 inçlik tablet modelini 177$'a satışa sunduğu için bu modelin daha da ucuz olması bekleniyor. Endüstri kaynakları, modelin çok popüler olmasını bekleyen Colorful'un 800 bin adet satış hedefi koyduğunu dile getiriyor.

Modelin ne zaman pazara sunulacağı bilinmezken, Çin dışına çıkıp çıkmayacağı da belirsiz.

http://www.androidauthority.com/7-85-inch-colorfly-ct781-android-tablet-ipad-mini-177668/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cibicibi 6 yıl en beğenilen
ohh ne güzel kılıf uyum derdi yok. nedense piyasadaki tablet kılıflarının neredeyse tamamı ipad uyumlu.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Urthas 6 yıl
Yalnız koyduğu isimden başı ağrır bu firmanın. Colorfly Avrupa menşeili hi-fi firmasıdır. İlk önce onlar mı tablet çıkardı diye şaşırdım ama farklı markaymış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
İyi de bir bataryası varsa, çok uzun süre gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
allking 6 yıl
cpu gpu güzel bu makina fena değil tabiki diğer özellikleri ne bilinmez. ortalama bir ekran ve pil ile iş yapar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnLord 6 yıl
cibicibi
ohh ne güzel kılıf uyum derdi yok. nedense piyasadaki tablet kılıflarının neredeyse tamamı ipad uyumlu.

Surface ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ikaya_219 6 yıl
Beklemedeyiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hazarRS 6 yıl
'birebir' benzerlik demek home tuşu dahil arka kasasının, malzemesinin vs tamamen örtüşmesi demektir. Ortada ne home tuşu var, nede arka kasasının fotoğrafı.
Ayrıca kenar çerçevesi ince olan herşey ipad miniye benzetilecek diye bir kural mı var?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
efe7182 6 yıl
güzel olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LightningRaven 6 yıl
Adamlar yapmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cibicibi 6 yıl en beğenilen
ohh ne güzel kılıf uyum derdi yok. nedense piyasadaki tablet kılıflarının neredeyse tamamı ipad uyumlu.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl BlackBerry Z10 video inceleme "En yeni BlackBerry test masamızda" 6 yıl Toshiba'nın yeni nesil 4K televizyonları, Blu-ray oynatıcıları ve diğer yenilikleri Amsterdam'da takip ettik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim