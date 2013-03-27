iPad mini ile benzerliği ile dikkat çeken Colorfly CT781 tanıtıldı





Yaptığı teknolojik yatırımlar ve iddialı mobil cihazlarıyla eski kopyacı imajından kurtulmak isteyen Çin'de bununla birlikte zaman zaman kopya cihazların pazara sürüldüğü görülüyor.





Çinli Colorful firması tarafından tanıtılan Colorfly CT781 Android tablet, iPad mini'ye olan birebir benzerliğiyle dikkat çekiyor.





7.85 inçlik bir ekrana sahip olan Colorfly CT781 bununla birlikte 6.7mm kalınlık ve 4.90mm ekran kenarı ile iPad mini'den incelik olarak bir adım önde bulunuyor.





Modelde Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli AllWinner A31 işlemcisi yer alırken, çift çekirdekli PowerVR SGX544 MP2 grafik birimi de 1GB RAM ile birlikte donanımı tamamlıyor. Bunun dışında model ile ilgili bir detay verilmemiş.





Colorful daha önce 9.7 inçlik tablet modelini 177$'a satışa sunduğu için bu modelin daha da ucuz olması bekleniyor. Endüstri kaynakları, modelin çok popüler olmasını bekleyen Colorful'un 800 bin adet satış hedefi koyduğunu dile getiriyor.





Modelin ne zaman pazara sunulacağı bilinmezken, Çin dışına çıkıp çıkmayacağı da belirsiz.

http://www.androidauthority.com/7-85-inch-colorfly-ct781-android-tablet-ipad-mini-177668/