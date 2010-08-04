iPad satışları da eklendiğinde Apple dünyanın en büyük üçüncü taşınabilir bilgisayar üreticisi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Deutsche Bank tarafından IDC'nin rakamlarına dayandırılarak hazırlanan yeni bir çalışmaya göre, iPad de eklendiğinde Apple dünyanın en büyük üçüncü taşınabilir bilgisayar üreticisi olmayı başarıyor. IDC'nin Haziran 2010 rakamlarına göre 2.47 milyon adetlik MacBook ve MacBook Pro satışlarına 3.27 milyon adetlik iPad de eklendiğinde Apple, Asus, Lenovo, Dell ve Toshiba'yı gibi güçlü isimleri geride bırakmayı başarıyor.
Pazar payı açısından en büyük 7. bilgisayar üreticisi olan Apple'ın, iPad ile birlikte üçüncü sıraya yükselebildiği, önünde yer alan diğer iki ismin ise HP ve Acer olduğu bildiriliyor.
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Bilgisayar tanimi wikipedia da su sekilde: Bilgisayar belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir.
Burada kapasite, hiz veya fiyattan bahsetmiyoruz. Ürünleri fiyatlari veya performanslariyla birbiriyle karsilastirmiyoruz.
Ipad islemcisi, bellegi, depolama kapasitesi, grafik-ses ve kablosuz ag baglanti birimleri bulunduran bir cihazdir. Isletim sistemi vardir, disaridan program yüklenebilir. Bilgi depolayabilir, bunlari degistirip tekrar kaydedebilir. Yani Ipad bilgisayar kabul edilme sartlarini fazlasiyla karsilayan bir cihazdir. Tasinabilirligi zaten malum (700g ve 10 saat pil ömrü).
USB si yok o zaman bilgisayar degil demek 1996’dan önce bilgisayar yoktu demek gibi birsey. Tablodaki tasinabilir ürünler icinde muhtemelen sony, toshiba veya panasonic’in 2000-3000 dolarlik tasinabilir bilgisayarlari da vardir. Onlari ne yapacagiz, ben onlarin yaptigini ondabiri fiyatina netbook la yaparim diyerek onlari da mi saymayacagiz? Hatta bazi laptoplarda Blueray, DVD player, üst düzey ekran karti var, bunlar da tamamen eglenceye yönelik diyerek, bunlari da saymayalim.
Neticede 3 küsür milyon kek den biri olarak, Ipad alirken eglence amacli kullanimi ön planda tutmamistim ama simdi sadece Ipad forumlarini okumak bile eglenceli olmaya basladi.
Cydia marifeti ile yasal olarak dışarıdan yazılım yüklenebiliyor ve appstore harici uygulama kurulabiliyor. Kaldı ki appstore daki tüm yazılımlar zaten dışarıdan hepsini apple kendisi üretmiyor. Appstore sadece bir dağıtım platformu. MobileME olmadan da wireless ve usb aracılığıyla dosya transferi yapılabiliyor.
Bahsettiğin 100$ lık android tabletler oldukça kullanışsız, yavaş ve dayanıksız. Bir iPad eskitene kadar 100$lık tabletlerden 10 tanesi çöpe gider büyük ihtimal.
Ancak eğer diğer firmaların satış grafiğinde netbooklar da varsa o zaman elbetteki iPad satışları da Apple'in satış grafiğine eklenmelidir.
Nasıl yok? iPad bir bilgisayar mı? USB portu var mı? Dışarıdan yazılım yükleyebiliyor muyuz? MobileME olmadan dosya transferi mümkün mü? Appstore harici uygulama kurabiliyor muyuz?
100$ a satılan Android tabanlı tabletler bile PC ye daha yakındır, iPad asla bilgisayardan sayılamaz. Olsa olsa büyük iPod touch.