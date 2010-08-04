iPad satışları da eklendiğinde Apple dünyanın en büyük üçüncü taşınabilir bilgisayar üreticisi

Deutsche Bank tarafından IDC'nin rakamlarına dayandırılarak hazırlanan yeni bir çalışmaya göre, iPad de eklendiğinde Apple dünyanın en büyük üçüncü taşınabilir bilgisayar üreticisi olmayı başarıyor. IDC'nin Haziran 2010 rakamlarına göre 2.47 milyon adetlik MacBook ve MacBook Pro satışlarına 3.27 milyon adetlik iPad de eklendiğinde Apple, Asus, Lenovo, Dell ve Toshiba'yı gibi güçlü isimleri geride bırakmayı başarıyor.

Pazar payı açısından en büyük 7. bilgisayar üreticisi olan Apple'ın, iPad ile birlikte üçüncü sıraya yükselebildiği, önünde yer alan diğer iki ismin ise HP ve Acer olduğu bildiriliyor.