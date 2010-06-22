iPad başarıya doymuyor; Dün, 3 milyonuncu iPad satıldı

2 gün sonra kullanıcıların karşısına iPhone 4 ile çıkmaya hazırlanan Apple, bugün bir süredir beklenen açıklamayı sonunda yaptı ve iPad'in sadece 80 gün içersinde 3 milyonluk satış sayısını aştığını duyurdu. Nisan ayının başında Amerika'da, Mayıs ayının sonunda da 9 ülkede daha satışa sunulan iPad böylece kendinden beklenenin çok daha üstünde bir satış grafiği çizmeyi başardı. Basın açıklamasında satış sayısının yanı sıra iPad'in gelecek ay 9 ülkede daha satışa sunulacağı ve AppStore'daki iPad'e özel uygulama sayısının 11,000'i aştığını belirtildi.
Açıklamada Steve Jobs'un da görüşlerine yer verildi; "İnsanlar, yaşamlarının bir parçası haline getirdikleri iPad'i sevdiler. Apple olarak bu büyülü ürünü, gelecek ay 9 ülkede daha olmak üzere, dünyanın her tarafındaki insanlarla buluşturmak için çok çalışıyoruz."
Apple, yaklaşık üç hafta önce iPad'in 2 milyonluk satış sayısını aştığını duyurmuştu.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gelelim ürüne. Bu adamlar aslında insanlara imaj satıyor. Ürün, teknolojik yenilik felan bundan daha önemli değil. Bu yüzden, farklı kullanım alışkanlığı (dokunmatik ekran vb. gibi) ürünü farklılaştırarak, insanlara farklı oldukları hissini satıyor. O yüzden böyle abuk manzaralar çıkıyor. Apple'a göre dünyanın en muhteşem telefonu olan iphone da daha düne kadar ön yüzde kamera yoktu. Japonya daki telefonlarda ise nerdeyse 10 yıldır bu özellik var, üstelik üst segment felan da değil bu telefonlar.
Neyse fazla uzatmaya gerek yok, ipad yerine netbook tercihimdir. Sandybridge ve SSD lerin ucuzlamasıyla da netbookların çok iyi olacağına inanıyorum. iphone umuda yakında satacağım, hiç memnun değilim. Marka ya da imajda umrumda değil çünkü insanların benim hakkımda düşündükleri umrumda değil ;)
Ipad hakkında yanılmışsınız, ve yazdıklarınıza bakılırsa, bu mantıkla, Apple ürünleri hakkında yanılmaya devam edeceksiniz.
Özellikle 'önde kamerası olmayan telefona dünyanın en iyi telefonu nasıl dediler' derseniz, asla ama asla anlayamayacağınız kesin, bazı şeyleri.
Dediğiniz şey, koltuklarında ısıtma yok nasıl ferrari benim mondeomdan iyi oluyomuş demek gibi bişey... Ama bu kez zamanım var, daha detaylı yazayım...
ABD'de California, New York gibi yerlerde, kafadan 5 kişiden 4ünün elinde Iphone görürken; Ipad'ler iyice yayılmaya başlamışken, zaten kimse 'Farklı' olmak için Iphone Ipad almaz. İlk 'komedi' niz bu.
Sizin Ipad'in satışı hakkında yanlış tahmin yapmanızın nedeni, at gözlüğünüzden başka birşey değil.
Apple'ın çok satma nedeni, Ipad'in Iphone'un dünyanın en iyi tableti ve en iyi cep telefonu olmalarının nedeni , 'KUSURSUZ' olmaları.
Evet, kusursuz.
Ama nasıl kusursuz?
Apple'ın çok net stratejileri var.
1- ODAKLANMA
Nasıl odaklanma?
Kullanışsız buldukları teknolojileri dışarıda bırakıp, en iyi yapabildikleri şeylere odaklanıyorlar. Sonra kullanışsız buldukları bu teknolojilerin yerine kendi alternatiflerini geliştiriyorlar.
'Dokunmatik ekran' denen şey, Iphone'dan önce vardı, ancak kullanışsızdı. Apple kendi dokunmatiğini geliştirdi ve bunu çok kullanışlı hale getirdi.
Ön kamera mesela, bu zamana kadar eklemediler, çünkü Apple'a göre son derece kullanışsız bir teknolojiydi, bu yüzden de kimse kullanmıyordu. Şimdi kendi standartlarını geliştirdiler, ve testlerde mükemmel olduğu görülüyor.
Her ürünü geliştirmeden önce belli başlıklara odaklanıp o başlıklardaki şeyleri mükemmel yapıp, diğer şeyleri dışarıda bırakıyorlar.
Böylece ürünleri KUSURSUZ çalışıyor. Daha sonra geliştirme aşamalarında, yeni şeylere odaklanıyorlar.
2- BASİTLİK
Teknoloji insanla buluşmadıktan sonra anlamsızdır.
Iphone'un Ipad'in yanından kullanıcı klavuzu bile çıkmaz.
Ipad i dedeme versem bile çok kolay kullanabilir. Ipad kullanmak için dosya sistemi bilmeye bile gerek yoktur mesela.
3- INNOVASYON
Piyasada 1000 çeşit laptop olabilir. Ancak bu laptopların ana komponentleri bellidir.
Hepsinin tuşlarının altında ellerinizi dayayabileceğiniz bir kısım, ortada mousepad vardır. Adaptörü vardır, ve şarj olurlar. Alt taraflarında pilleri vardır bu pil çıkar, takılır.
Kimse bi değişiklik yapmaz, kayda değer. Sadece işlemciler, ekranlar gelişebilir zamanla.
Ama Apple gidip mousepad i nasıl daya efektif kullanabiliriz diye kafa patlatıp, multitouch mousepad i geliştirir.
Bu adaptorun kablosuna takılıyor insanlar, tehlikeli oluyor diye mıknatıslı adaptor geliştirir.
Yahu insanlar bu adaptorleri yanlarında taşıyor kablolar oraya buraya dolanıyor diye, adaptorlerinin yanında kaboloarı sarmak için özel bölümler yapar.
İnsanlar loş ortamlarda karanlıkta laptop kullanıyorlar diye, aydınlatmalı klavye geliştirir.
İnsanlar pili nasıl olsa çıkarıp takmıyor, sabit olsun ama ömrü iki kat olsun der, 10 saat pil ömürlü laptop geliştirir.
Veya yüzlerce Windows tablet vardır piyasada, hepsi benzer şekilde çalışırken, Apple bambaşka bi cihaz geliştirir, onların yarısı ağırlığında, 5te bir kalınlıkta.
Bilgisayar ve bilgisayar ürünleri dünyasında cihazların ana hatlarını 1977'den beri SADECE APPLE değiştirmektedir.
dışı plastik kaplı ilk bilgisayarı da piyasaya apple sürmüştür, mouse+GUI kullanan ilk bilgisayarı da Apple piyasaya sürmüştür,
dokunmatik tekerleğe sahip Ipod'u da ilk Apple sürmüştür, şu anki laptop tarzında ilk laptop ı da apple sürmüştür, Ipad tarzında bir tableti de ilk kez apple sürmüştür
4- MUHENDISLIK DIZAYN
Ipad i alın, saatlerce kullanın, ısınmaz. Fanı filan da yoktur.
Mac miniyi 15 gün kapatmayın, fan sesi duymazsınız.
Macbook Pronuzla uzun saatler çalışın, hiçbir ses duymazsınız. Yıllarca kullanın ne bi tuşu sallanır, ne bi parçası yerinden oynar.
Hiç fansız çalışan Cube diye bir bilgisayar bile yapmıştır Apple.
Komponentleri o kadar güzel birleşitrilmiştir ki, hem olabilecek en küçük alana koyulmuş, hem olabilecek en mükemmel şekilde soğutulmaktadır.
Tüm ürünlerinin dizaynı mükemmeldir. Dizayn derken güzellik değil, mühendislik dizaynından bahsediyoruz.
Tuşlarına basarken parmaklarınızı ne kadar yorduğu bile çok iyi hesaplanmıştır. Trackpad in yüzeyinin parmağınıza nasıl bi his vereceği bile çok iyi tasarlanmıştır.
Son olarak,
Herhangi bir ürünün 'MARKA' olması için, zaten iyi olması gerekir.
Otomobil deyince, 'MARKASI İÇİN ALINAN' otomobilleri düşününce, BMW, Mercedes, vs vs.. En iyi markalardır.
Tekstilde öyledir (Armani, D&G,vs )
Tüm dünyada böyledir.
Dünyada hiçbirşey sadece MARKA olduğu için satmaz. İYİ olduğu için MARKA olur.
Yanlış hatırlamıyorsam sen iPad için tam bir fiyasko olacak demiştin. Böylece ne kadar ileri görüşlü olduğunu anlamış olduk. :)))))
Hangi patetes çuvalı DH'tan bu kadar ödül alabiliyor acaba?? Kabul etmek lazım adamlar siz beğensenizde beğenmesenizde iyi iş çıkardı. Satış rekorları kıran bir ürünü kimse sevmeyerek zorla almıyor.. Seviliyor ki satılıyor. Seviliyor; çünkü alet güzel... ( sen yada ben beğenmesekte gerçek bu) ha ben sevdim ama sevmeseydim ne değişirdi ki???
pazarlama işinde çok iyi değiller.
Ürünleri çok iyi. Pazarlamada iyi olsalar, bu alet dururken insanlar hala gidip netbook filan almazdı. Ama hala alanlar var.
Jailbreak yapiliyor sorunsuzca. Saygilar
Ama steve jobs'ın dediği gibi büyülü bir ürün değil.Sadece iyi olduğu için satıyor.