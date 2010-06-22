iPad başarıya doymuyor; Dün, 3 milyonuncu iPad satıldı

2 gün sonra kullanıcıların karşısına iPhone 4 ile çıkmaya hazırlanan Apple, bugün bir süredir beklenen açıklamayı sonunda yaptı ve iPad'in sadece 80 gün içersinde 3 milyonluk satış sayısını aştığını duyurdu. Nisan ayının başında Amerika'da, Mayıs ayının sonunda da 9 ülkede daha satışa sunulan iPad böylece kendinden beklenenin çok daha üstünde bir satış grafiği çizmeyi başardı. Basın açıklamasında satış sayısının yanı sıra iPad'in gelecek ay 9 ülkede daha satışa sunulacağı ve AppStore'daki iPad'e özel uygulama sayısının 11,000'i aştığını belirtildi.

Açıklamada Steve Jobs'un da görüşlerine yer verildi; "İnsanlar, yaşamlarının bir parçası haline getirdikleri iPad'i sevdiler. Apple olarak bu büyülü ürünü, gelecek ay 9 ülkede daha olmak üzere, dünyanın her tarafındaki insanlarla buluşturmak için çok çalışıyoruz."

Apple, yaklaşık üç hafta önce iPad'in 2 milyonluk satış sayısını aştığını duyurmuştu.