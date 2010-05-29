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iPad çılgınlığı diğer kıtalara sıçradı

8 yıl
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Regent Caddesindeki Apple Store/ Fotoğraf: Rob Smith

Amerika pazarındaki yüksek talepten dolayı uluslararası satışları bir süre ertelenen iPad'in diğer kıtalara yolculuğu dün itibariyle başladı. Dokuz ülkede satışa sunulan iPad; Paris, Tokyo, Sidney, Roma'daki Apple Store'lar önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Reuters'in açıklamasına göre Apple'ın Tokyo'daki en önemli mağazası Ginza'nın önünde 1200 kişi iPad için sıraya girmişti.

Ginza'nın önünde iPad için kamp kuran 19 yaşındaki Takechiyo Yamanaka "En kısa zamanda ona dokunmak istiyordum ve ellerime aldığımda çok heyecanlandım." sözleriyle iPad'in yarattığı çılgınlığı gözler önüne koyuyordu.

Nisan ayı içersinde Amerika'da satışa sunulan iPad, 28 günde 1 milyondan fazla satarak Apple'ın önemli bir başarının daha altına imza atmasını sağlamıştı.


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kleftiko 8 yıl
beyler bu nevalenin Türkiye ye ne zaman gelecegi belli degil oyle degil mi ?

Bir an once gelse de gidip alsak yahu...
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Batuist 8 yıl
bence o mağazalarda birde psikolog doktor filan bulundursunar.. manyak bunlar..
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vertiqo 8 yıl
Aradığımı fazlasıyla buldum ben mesela. Ne aradığını bilmeyenler almasın :)
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cafsin 8 yıl
iPhone kullaniyorum ama cokta memnun oldugum soylenemez AMA arkadaslara katiliyorum. Steve jobsu okulda ders olarak okutmak lazim.adam tam bir pazarlama dahisi
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Fashionality 8 yıl
türkiye ye ne zaman gelecek acaba..
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darnglove 8 yıl
aktif sekilde iphone kullanicisiyim , yeni cikacak olan 4g iphone almayi dusunuordm ancak bu alette cok hos geldi , iphone nun artisi olarak bu cihazda neler yapillabilr acaba usa den 1000 dolara getirticem bir tane
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CoreXXX 8 yıl
alaln alıyor kardeşim. ben almam ama aletde fean dil yani
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bilalMW 8 yıl
üründe bişeye benzese orta sement bir laptoba değişmem! adam ticareti iyi yapıyor harbiden.
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MegaWolt38 8 yıl
akıl var mı acaba?
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alpa07 8 yıl
tr de satılıymu la buu makina
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LeyLu 8 yıl
alınabilitesi olan bi cihaz
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Hobar 8 yıl
insanın böyle bir cihaza ihtiyacı olabilir. eksikleri olmasına rağmen güzel de bir cihaz. almak da istemelerine birşey demiyorum da böyle kuyruklara falan girmek saçmalığın daniskası. kuyruktakilerin bir çoğunun gerçekten ihtiyacı olmadığına eminim. amaçları ona buna gösterip benim ipadim var demek. aptal insanların oluşturduğu koyun sürüsü. sanki kıtlıktan çıkmış insanlara ekmek dağıtılıyor. steve hakkaten büyük adam. böyleleri olduğu sürece steve amca da bunları yolmaya devam eder. müstehak bunlara.

edit: bu arada sözlerim yanlış anlaşılmasın her ipad alana aptal falan demek gibi bir amacım yok
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alpkopat 8 yıl
adamlar o kadar iyi reklam yapıyoki sanki bedavaa dağıtılıyo gibi kuyruk oluyo. çok enteresan.....
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