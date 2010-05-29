iPad çılgınlığı diğer kıtalara sıçradı

Regent Caddesindeki Apple Store/ Fotoğraf: Rob Smith

Amerika pazarındaki yüksek talepten dolayı uluslararası satışları bir süre ertelenen iPad'in diğer kıtalara yolculuğu dün itibariyle başladı. Dokuz ülkede satışa sunulan iPad; Paris, Tokyo, Sidney, Roma'daki Apple Store'lar önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Reuters'in açıklamasına göre Apple'ın Tokyo'daki en önemli mağazası Ginza'nın önünde 1200 kişi iPad için sıraya girmişti.

Ginza'nın önünde iPad için kamp kuran 19 yaşındaki Takechiyo Yamanaka "En kısa zamanda ona dokunmak istiyordum ve ellerime aldığımda çok heyecanlandım." sözleriyle iPad'in yarattığı çılgınlığı gözler önüne koyuyordu.

Nisan ayı içersinde Amerika'da satışa sunulan iPad, 28 günde 1 milyondan fazla satarak Apple'ın önemli bir başarının daha altına imza atmasını sağlamıştı.