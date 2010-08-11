Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad'e en ciddi rakip Avustralya'dan geliyor

Avustralya merkezli Pioneer Computers, Apple'ın tableti iPad'e karşı özellikleriyle dikkat çeken tabletini hazırlıyor.
8 yıl
14,5b
1
30
Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPad'e en ciddi rakip Avustralya'dan geliyor
Tam Boyutta Gör

Avustralya merkezli bilgisayar üreticisi Pioneer Computers, iPad ile teknoloji dünyasında popülaritesi artan tablet dünyasında hazırladıkları yeni tabletleri ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Pioneer Computers'ın DreamBook ePad L11 adını verdiği tablet sahip olduğu özellikler ile iPad'in karşısında duracak en ciddi rakip olarak görünüyor. DreamBook ePad L11, öncelikle ekran boyutu olarak iPad ile arasındaki farklılığı ortaya koyuyor. DreamBook ePad L11'te yer alan çoklu dokunmatik destekli 11.6 inç'lik ekran kullanıcılara 1366x768 çözünürlük sunacak. Pioneer Computers, donanımıyla ön plana çıkartmak istediği tabletinde 1.66 Ghz'lık Intel Pineview-M N450 işlemciye yer verirken, sistem belleğini 2 GB olarak belirlemiş. Depolama alanı için maksimum 64 GB SSD desteği sunan ePad L11'de grafik işlemleri için Graphics Media Accelerator 500 ve nVidia ION2 GT218M, Pioneer Computers'ın tabletine dahil edilmiş.

 

iPad'e en ciddi rakip Avustralya'dan geliyor
Tam Boyutta Gör

Pioneer Computers, DreamBook ePad L11'de 802.11n wireless, Bluetooth 2.1, 1.3MP webcam, GPS, 2x USB girişi, mini HDMI gibi bileşenlere yer vererek iPad klon sıfatından kurtulacak gibi görünüyor. İşletim sistemi tercihinin Windows 7'den yana yapıldığı ePad L11, 699$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Cem 8 yıl
Yahu paso haber cikiyor ama hala piyasada gorunmuyor hicbiri. Ben win7 li tablet almak istiyorum. Sebebiyse gidip laptop alip internet vs multimedia gibi isleri onda yapmaktansa tablet alir tam ekran dokunmatigin tadini cikarir hemde laptoptaki hantal klavye olayindan kurtulurum. İpad bana cazio gelmiyor isletim sisteminden dolayi cunku esnek degil laptoptaki ozgurlugu sunamaz ama win7 li tablet sunar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***NightGuardian*** 8 yıl
ipadin pili kaç saat gidiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
westerm 8 yıl
Yes,i like the Apple Iphone 4 32Gb Factory Unlocked MC605B/A ,I bought one in competitive price last month, it is very wonderful ,not only have beautiful appearence, more importand, it bring me a lot of fun and convenient, i like it very much.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vicodin 8 yıl
windowsla bu iş yürümez bence sonuçta apple virüs girmiyo bide o alete anti virüs programı kuracan alet kasacak olmaz o iş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
desperadotr 8 yıl
SSD disk kullanmayan hiç bir tablet pc nin rakip olavcağını düşünmüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cetvel 8 yıl
Bu tip ürünlerin piyasaya çıkması güzel.Fakat ellerinde sağlıklı bir işletim sistemi olmadığı sürece bu ürünler tam verimli olamıyor.Belki Android ile İpad'e rakip cihazlar çıkabilir.
İpad'in en sevdiğim özelliği 1 saniye'de kullnıma hazır olması.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
desperadotr 8 yıl
Apple Firmsı işini ciddi yapıyor ve hiç bir firma ona karşı direnebileceğini snmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilgehankalkan 8 yıl
Özellikleri çok güzel. Fiyatı da iyi ama Windows 7 ile ne kadar hızlı olacak önce o incelemeyi izlemek lazım kağıt üzerinde iPad'i devirebilecek birçok rakip var ama kullanım kolaylığı olarak geçebilen yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 8 yıl
özellikleri ve tasarımı hoş ama win 7 ile nasıl bir performans sunacağı şüpheli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilgehankalkan 8 yıl
Özellikleri çok güzel. Fiyatı da iyi ama Windows 7 ile ne kadar hızlı olacak önce o incelemeyi izlemek lazım kağıt üzerinde iPad'i devirebilecek birçok rakip var ama kullanım kolaylığı olarak geçebilen yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onel 8 yıl
Öncelikle apple gibi reklam yapabilmek önemli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 8 yıl
yahu hangınız win 7 yi bu tablette kullandı da ahkam kesıyorsunuz ?
yok bılmem ne olmalıymıs ? o tablettekı os wın7 ultımate degıl kı , cıhaza gore optımıze olmus bır surum ,
alınca ek olarak androıd yuklersınız olur bıter mesele sankı....
donanım olarak ıyı mı ıyı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 8 yıl
Daha böyle çoook "ciddi rakip" gelir geçer...
iPad dim dik ayakta kalır, diğerleri unutulur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ENIGMA 8 yıl
good..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marvinous 8 yıl
İşletim sistemi seçimi tamamen mantıksız olmuş. En azından Android 2.2 veya Chrome OS seçilmeliydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Açıkçası ben herşeyini beğendim. Özellikle de ekran kartının donanımsal GPU video hızlandırması olması iyi.

Bir de ağırlığı ne acaba. Valla bu cihaz adama netbook sattırır. Çoklu dokunmatik te çok güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mk2kill 8 yıl
donanim dogru ama isletim sistemide bir o kadar yanlis. android veya diger linux turevi OS olsaydi daha iyi olurdu.
pil omru na kadar belli mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14540 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, iPad ve tablet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim