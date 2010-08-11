iPad'e en ciddi rakip Avustralya'dan geliyor

Avustralya merkezli bilgisayar üreticisi Pioneer Computers, iPad ile teknoloji dünyasında popülaritesi artan tablet dünyasında hazırladıkları yeni tabletleri ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Pioneer Computers'ın DreamBook ePad L11 adını verdiği tablet sahip olduğu özellikler ile iPad'in karşısında duracak en ciddi rakip olarak görünüyor. DreamBook ePad L11, öncelikle ekran boyutu olarak iPad ile arasındaki farklılığı ortaya koyuyor. DreamBook ePad L11'te yer alan çoklu dokunmatik destekli 11.6 inç'lik ekran kullanıcılara 1366x768 çözünürlük sunacak. Pioneer Computers, donanımıyla ön plana çıkartmak istediği tabletinde 1.66 Ghz'lık Intel Pineview-M N450 işlemciye yer verirken, sistem belleğini 2 GB olarak belirlemiş. Depolama alanı için maksimum 64 GB SSD desteği sunan ePad L11'de grafik işlemleri için Graphics Media Accelerator 500 ve nVidia ION2 GT218M, Pioneer Computers'ın tabletine dahil edilmiş.

Pioneer Computers, DreamBook ePad L11'de 802.11n wireless, Bluetooth 2.1, 1.3MP webcam, GPS, 2x USB girişi, mini HDMI gibi bileşenlere yer vererek iPad klon sıfatından kurtulacak gibi görünüyor. İşletim sistemi tercihinin Windows 7'den yana yapıldığı ePad L11, 699$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.