iPad'i olan Avea'lılara "Mikro SIM" Kartlı 3G Paketleri Geliyor!

Türkiye’nin müşterilerini en çok konuşturan operatörü Avea’nın geliştirdiği iPad uyumlu özel ‘‘Mikro SIM’’ kartlar, uygun maliyetli 3G paketleriyle çok yakında Avea bayilerinde...

Sahip olduğu yenilikçi yaklaşımla hayatı kolaylaştıran çözümler geliştiren Avea, ülkemizde de teknoloji meraklıları tarafından büyük ilgiyle karşılanan Apple iPad içinözel ‘‘Mikro SIM’’ kartlar ve uygun maliyetli 3G paketleri hazırladı. Avea’lılar çok yakında, yine en uygun koşullarla mobil internetten daha fazla yararlanacaklar.

iPad kullanıcılarının internete 3G hızıyla bağlanmalarını ve cihazlarını daha verimli kullanmalarını sağlayan Avea ‘‘Mikro SIM’’ kartlar, çok yakında Avea bayilerinden satın alınabilecek. Detaylı bilgi almak için www.avea.com.tr adresini tıklamak yeterli oluyor.

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