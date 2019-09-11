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iPhone 11 serisi karşılaştırması

Merakla beklenen iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max tanıtıldı. Sizler için teknik detayları mercek altına alan özet bir karşılaştırma tablosuz hazırladık.
4 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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9
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın kısa süre önce gerçekleştirdiği Eylül etkinliğinde merakla beklenen iPhone 11 serisi tanıtıldı. Geçen yıla göre daha farklı bir isimlendirmeye giden Apple serideki en düşük modeli iPhone 11 olarak adlandırdı.

iPhone 11 serisi özellikleri ve fiyatı

Hali hazırda mobil dünyanın en güçlüsü konumundaki Apple A13 Bionic yonga setinin yanı sıra kamera tarafında da yeni seri önemli bir hamle yapmış. Özellikle rekabette geri kalan tek kamera stratejisi şimdi iki veya üç kameralı sistemler ile yer değiştirmiş.

Ayrıca Bkz. "Apple Watch Series 5 akıllı saati tanıtıldı"

Apple’ın son dönemde düşmeye başlayan satışlarını yeniden ayağa kaldırıp kaldırmayacağı merakla beklenen iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin teknik özelliklerini özet bir tabloda bir araya getirdik. Bu arada iPhone 11 için 18W hızlı şarj adaptörünün ekstra satıldığını belirtelim. 



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javaprof 4 sa. en beğenilen
çöp daha çöp süper çöp!
1)O çentik ne öyle oppo su damlası kamerayı bile kaldırdı full ekranlı telefonlar çıkıyor.
2)828*1792 bu nasıl bir çözünürlüktür full hd bile değil kendisinden küçük telefon neden 1125*2436 pixel hani eskiden retina insanın görebileceği maximum pixel sayıdır diye olmayan bir teknolojiyi retina diye satıyordunuz işten anlamayanlar da amolede rakip bir teknoloji falan sanıyordu.
3)o arka kameranın tasarımı için philips traş makinelirnden lisans satın aldınız mı?
çöp daha çöp süper çöp! 1)O çentik ne öyle oppo su damlası kamerayı bile kaldırdı full ekranlı telefonlar çıkıyor. 2)828*1792 bu nasıl bir çözünürlüktür...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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Manhunt Three 4 sa.
Tasarıma ve yeniliklere tok olanların alabileceği telefonlar olmuş.
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amonRa 32 dk.
boş
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lord87 2 sa.
birkaç bilgi yanlış.
iphone 11 ip67 sertefikasına sahip ayrıca pro ve pro max modellerinde 128 gb yok.
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husNUKE 2 sa.
Tabloda buyuk yanlislar var, reverse wireless charging yok, 120hz ekran yok ve pro modellerin hafizalari 128gb den degil 64gb den basliyor.
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lextor 2 sa.
Waaaooowww. Apple abi. Şu inovasyona bak!
Ne saçma bi tasarım. Az bişe şu çinlileri örnek alsalar çok daha iyi şeyler çıkacakta boşver "ayfon ağğbi". Telefon piyasasını bilmem. Bu tasarım al beniden çok uzak.
Yirmi bin lira kredi çekip alacak teknoloji dehası abiler kaldı mı acaba.
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Vega 3 sa.
Kaç liraya satılacak bu telefonlar? 20.000 TL'mi?
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erci501 3 sa.
Kamera stres çarklarına benzemiş
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DaRKFoRCeS 3 sa.
Pekte merak edilecek yanı yok.
Tasarımcısı ayrılmış diye haberler var telefonun arka tarafı bu ihtimali doğruluyor gibi.
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face1tr 3 sa.
15 yıl önce k750 modelinde SonyEricsson kamera ve telefonu bir araya getirmişti. Bugü iri objektif yuvalarını gururla gösteren iphone 11pro'ya bakarken aynı heyecanı hissediyorum.
Önde ve arkada mikrofonlar, hem ön hem arka kameranın aynı anda kayda girebilmesi, telefona ekstra yazılım yüklemeden ileri seviye fotoğraf ve video düzenleme işlemleri...
parası olana şimdiden güle güle kullansın.
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Manhunt Three 4 sa.
Tasarıma ve yeniliklere tok olanların alabileceği telefonlar olmuş.
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koyunsayar 4 sa.
Ekrem heyecandan titriyor
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