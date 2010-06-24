iPhone 4'ün ekranındaki yerel sararmanın kaynağı belli oldu

iPhone 4'ün kullanıcılarla buluşmasının ardından, telefonla ilgili gelen ilk yorumlar özellikle iPhone 4 almak isteyen kullanıcıların hoşuna gitmeyecek tarzdaydı. Bu yorumların başında, iPhone 4'ün ekranındaki renk değişikliği sorunu geliyordu.
iPhone 4'ü 24'ünden önce kullanma fırsatı yakalayan kullanıcılar, cihazın ekranının bazı bölümlerinde sararma-renk değişikliği olduğunu görsellerle forumlarda dile getirmiş; sorundan dolayı Apple Store'un kapısını çalan bazı kullanıcılar da Genius'lardan ellerinde değişim ünitesi bulunmadığı için birşey yapamayacakları yönünde cevap almıştı. Ancak gelen son bilgiler iPhone 4'ün ekranındaki sararmanın nedenini bizlere açıklıyor.
AppleInsider'ın ziyaretçilerinden " austingaijin" isimli kullanıcının açıklamalarına göre Apple, iPhone 4'ün ekran katmalarını yapıştırmak için organo fonksiyonel silan Z-6011 isimli yapıştırıcı kullanıyor. Fakat Apple, evaporasyon süreci tamamlanmadan cihazı dağıtmaya başladığı için bazı iPhone 4'lerin ekranında kısmi sararma görülüyor. Yani, sararmalar evaporasyon (buharlaşma) sürecinin tamamlanmasıyla kendiliğinden kayboluyor.
Konuyla ilgili başka bir açıklamaysa sararma sorunuyla karşılaşan bir kullanıcıdan geldi. Cihazı sabah teslim aldığında ekranında sarı lekelerin bulunduğunu belirten kullanıcı, bir süre sonra lekelerin kendiliğinden kaybolduğunu söyleyerek "austingaijin'in açıklamalarını doğruladı.
Birbirlerini doğrulayan açıklamalar gösteriyor ki Apple'ın övgüyle bahsettiği iPhone 4'ün ekranında tahmin edildiği gibi bir sorun bulunmuyor..
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Demek stiv amcam bizi yine kekledi : )
Biraz da adil yargılama yapmak lazım. Dördüncü düşüşünde camı kırdığı için o telefon/firma adi mi oluyor şimdi? Pes yani...
+11785
ama bence bunlar sorun değil, telefonu 2 eliyle 4 kenarını kavrayarak konuşan pisikopatlar varsa bilemem.
sonuç olarak iphone 4 te bi sorun yok bence.
Güncel olayları takip etmiyorsunuz anlaşılan. Apple'ın SAMOLED kullanmamasının sebebi yeterli üretim kapasitesine sahip olmaması ve o kadar yüksek çözünürlüğü o boyutlarda ekrana sığdıramamaları. Zamanında S. Jobs açıklama yapmıştı Samsung ile SAMOLED ekranlar için görüştük ama yeterli üretim sağlayamayacaklarından vazgeçtik tarzı.
Bir de IPS paneller yüksek görüntü kalitesi sunan panellerdir. Kontrast olarak SAMOLED ile yarışamaz ama diğer yanlardan çok başarılıdır. IPS panelli tasarım monitörü kullansanız farkı görebilirsiniz