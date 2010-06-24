iPhone 4'ün ekranındaki yerel sararmanın kaynağı belli oldu

iPhone 4'ün kullanıcılarla buluşmasının ardından, telefonla ilgili gelen ilk yorumlar özellikle iPhone 4 almak isteyen kullanıcıların hoşuna gitmeyecek tarzdaydı. Bu yorumların başında, iPhone 4'ün ekranındaki renk değişikliği sorunu geliyordu.

iPhone 4'ü 24'ünden önce kullanma fırsatı yakalayan kullanıcılar, cihazın ekranının bazı bölümlerinde sararma-renk değişikliği olduğunu görsellerle forumlarda dile getirmiş; sorundan dolayı Apple Store'un kapısını çalan bazı kullanıcılar da Genius'lardan ellerinde değişim ünitesi bulunmadığı için birşey yapamayacakları yönünde cevap almıştı. Ancak gelen son bilgiler iPhone 4'ün ekranındaki sararmanın nedenini bizlere açıklıyor.

AppleInsider'ın ziyaretçilerinden " austingaijin" isimli kullanıcının açıklamalarına göre Apple, iPhone 4'ün ekran katmalarını yapıştırmak için organo fonksiyonel silan Z-6011 isimli yapıştırıcı kullanıyor. Fakat Apple, evaporasyon süreci tamamlanmadan cihazı dağıtmaya başladığı için bazı iPhone 4'lerin ekranında kısmi sararma görülüyor. Yani, sararmalar evaporasyon (buharlaşma) sürecinin tamamlanmasıyla kendiliğinden kayboluyor.

Konuyla ilgili başka bir açıklamaysa sararma sorunuyla karşılaşan bir kullanıcıdan geldi. Cihazı sabah teslim aldığında ekranında sarı lekelerin bulunduğunu belirten kullanıcı, bir süre sonra lekelerin kendiliğinden kaybolduğunu söyleyerek "austingaijin'in açıklamalarını doğruladı.

Birbirlerini doğrulayan açıklamalar gösteriyor ki Apple'ın övgüyle bahsettiği iPhone 4'ün ekranında tahmin edildiği gibi bir sorun bulunmuyor..