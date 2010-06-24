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iPhone 4'ün ekranındaki yerel sararmanın kaynağı belli oldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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iPhone 4'ün kullanıcılarla buluşmasının ardından, telefonla ilgili gelen ilk yorumlar özellikle iPhone 4 almak isteyen kullanıcıların hoşuna gitmeyecek tarzdaydı. Bu yorumların başında, iPhone 4'ün ekranındaki renk değişikliği sorunu geliyordu.

iPhone 4'ü 24'ünden önce kullanma fırsatı yakalayan kullanıcılar, cihazın ekranının bazı bölümlerinde sararma-renk değişikliği olduğunu görsellerle forumlarda dile getirmiş; sorundan dolayı Apple Store'un kapısını çalan bazı kullanıcılar da Genius'lardan ellerinde değişim ünitesi bulunmadığı için birşey yapamayacakları yönünde cevap almıştı. Ancak gelen son bilgiler iPhone 4'ün ekranındaki sararmanın nedenini bizlere açıklıyor.

AppleInsider'ın ziyaretçilerinden " austingaijin" isimli kullanıcının açıklamalarına göre Apple, iPhone 4'ün ekran katmalarını yapıştırmak için organo fonksiyonel silan Z-6011 isimli yapıştırıcı kullanıyor. Fakat Apple, evaporasyon süreci tamamlanmadan cihazı dağıtmaya başladığı için bazı iPhone 4'lerin ekranında kısmi sararma görülüyor. Yani, sararmalar evaporasyon (buharlaşma) sürecinin tamamlanmasıyla kendiliğinden kayboluyor.

Konuyla ilgili başka bir açıklamaysa sararma sorunuyla karşılaşan bir kullanıcıdan geldi. Cihazı sabah teslim aldığında ekranında sarı lekelerin bulunduğunu belirten kullanıcı, bir süre sonra lekelerin kendiliğinden kaybolduğunu söyleyerek "austingaijin'in açıklamalarını doğruladı.

Birbirlerini doğrulayan açıklamalar gösteriyor ki Apple'ın övgüyle bahsettiği iPhone 4'ün ekranında tahmin edildiği gibi bir sorun bulunmuyor..


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DH Misafiri 6 yıl
iphone 4s'im 1 yıldan uzun süredir bende, bu sorun ise 1 ay kadar önce ortaya çıktı. evaporasyonla falan bir ilgisi olamaz. sorun ekranın sol üstünde. ingiltereden almıştım, burada garantisi geçerli midir acaba?
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IcMn 7 yıl
Doğru bilgi helal..
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DH Misafiri 7 yıl
Benim adım andy, iLongSight Limited satış müdürü. Firmamız iPhone / iPod / iPad / Diğer Cep telefonu tamir parçaları, olgu ve aksesuar temini konusunda uzmanlaşmış bir 5 yıl deneyim şirket web sitenizin biraz araştırmadan sonra, aşağıdaki ürün ilginizi olabilir bulabilirsiniz.:

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DH Misafiri 8 yıl
Herkese selamlar, Bu haber tamamen yanlış, benimde ekranın sağ tarafında sararma vardı, ısındıkça çoğalıyordu,2 ay bekledim kuruma filan olayına güldüler öyle bir şey yok Genpa' ya götürdüm ve LCD değiştirdiler sorun LCD arızası komple ekran değişiyor haberiniz olsun yarın sabah gidip teslim alıcam süreside 8 gün sürdü haberiniz olsun " İphone 4 32 gb "
1 Yanıt Yanıtla
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FRAPS 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Herkese selamlar, Bu haber tamamen yanlış, benimde ekranın sağ tarafında sararma vardı, ısındıkça çoğalıyordu,2 ay bekledim kuruma filan olayına güldüler öyle bir şey yok Genpa' ya götürdüm ve LCD değiştirdiler sorun LCD arızası komple ekran değişiyor haberiniz olsun yarın sabah gidip teslim alıcam süreside 8 gün sürdü haberiniz olsun " İphone 4 32 gb "


Demek stiv amcam bizi yine kekledi : )
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar yazışmalarınızı okudum bazı arkadaşlar iphone4'e kötü bazılarınız iyi diyor ben arada kaldım cihazdan almak istiyorum bana yardımcı olursanız sevnirim.
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vidoko 9 yıl
açıkçası iphone den sıkıldım bukadarmı adi olur telefon dördüncü düşüşte kırıldı camı .. dört defa düşürme hakkınız var ona göre :)))))
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duru-kan 9 yıl

vidoko

açıkçası iphone den sıkıldım bukadarmı adi olur telefon dördüncü düşüşte kırıldı camı .. dört defa düşürme hakkınız var ona göre :)))))


Biraz da adil yargılama yapmak lazım. Dördüncü düşüşünde camı kırdığı için o telefon/firma adi mi oluyor şimdi? Pes yani...
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Batuist 9 yıl
tgezer
6/24/2010 Saat: 8:43 PM
neyse 1 sorun eksildi ..
darısı şebeke probleminin başına ..

+11785
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Hakanonur 9 yıl
Temmuzda amerigadayım alıyom bi dene de gendime :D
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tobold 9 yıl
iphone 3g var bende de, tüm kenarlarını elimle kapatınca şebeke çekim 2 çubuğa kadar düştü, ayrıca bu durumdayken ekranın üst bölümündeki kulaklık kısmına dokununca ekran kapanıyo.
ama bence bunlar sorun değil, telefonu 2 eliyle 4 kenarını kavrayarak konuşan pisikopatlar varsa bilemem.
sonuç olarak iphone 4 te bi sorun yok bence.
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gageracer 9 yıl
ekran ne yazıkki süper amoled den iyi değil çünkü ekran bırak led olmayı lcd.sadece led aydınlatmalı.peki sizce niye?iphone 4 lite ya da yeni modelin adı neyse onda koyacak bişeyler olsun diye.apple bu tür ürünler yaparken birçok firma ile ortak çalışıyor,samsung da buna dahil.süper amoled bizim vermeyiz demezler onlar.Bir sonraki modele ayak hep.işte bu yüzden sevemiyorum bu firmayı.kalite ayağına paragözler sadece.
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***CoNDoR*** 9 yıl

gageracer

ekran ne yazıkki süper amoled den iyi değil çünkü ekran bırak led olmayı lcd.sadece led aydınlatmalı.peki sizce niye?iphone 4 lite ya da yeni modelin adı neyse onda koyacak bişeyler olsun diye.apple bu tür ürünler yaparken birçok firma ile ortak çalışıyor,samsung da buna dahil.süper amoled bizim vermeyiz demezler onlar.Bir sonraki modele ayak hep.işte bu yüzden sevemiyorum bu firmayı.kalite ayağına paragözler sadece.


Güncel olayları takip etmiyorsunuz anlaşılan. Apple'ın SAMOLED kullanmamasının sebebi yeterli üretim kapasitesine sahip olmaması ve o kadar yüksek çözünürlüğü o boyutlarda ekrana sığdıramamaları. Zamanında S. Jobs açıklama yapmıştı Samsung ile SAMOLED ekranlar için görüştük ama yeterli üretim sağlayamayacaklarından vazgeçtik tarzı.

Bir de IPS paneller yüksek görüntü kalitesi sunan panellerdir. Kontrast olarak SAMOLED ile yarışamaz ama diğer yanlardan çok başarılıdır. IPS panelli tasarım monitörü kullansanız farkı görebilirsiniz
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Guest-1A72C1774 9 yıl
telefonun ekranı testler sonucunda süper amoledden daha iyi cksın almayı planlıyorum bir sorunda cözüldü rahatladım beni en çok endişelendiren anten sorunu inşallah oda çözülür
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