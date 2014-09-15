iPhone 6 serisi toplamda 16 milyon ön sipariş rakamına ulaşmış olabilir

Haber Editörü
Tanıtıldığı günden bu yana tartışmaların ardı arkası kesilmeyen iPhone 6 serisi bununla birlikte satış anlamında tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanıyor.
9 Eylül'den bu yana tüketicilerin verdiği ön siparişler 12-13-14 Eylül itibariyle sevkiyata başlamış durumda. Stok durumuna göre sevkiyatlar 3-4 haftaya kadar uzayabiliyor. 19 Eylül'de ise ilk dalga ülkelerdeki Apple Store'lar fiziki satışlara başlayacak.
Ancak ilk dalga ülkelerden gelen bilgilere göre toplamda 16 milyon ön sipariş rakamına ulaşılmış durumda. Bu da hem Apple hem de akıllı telefon tarihindeki en hızlı ilk hafta satışlarına işaret ediyor. Zira pek çok operatör kendi tarihindeki en başarılı ön sipariş sürecini yaşadığını belirtiyor. Geçen yıl iPhone 5S ve 5C modelleri de toplamda 9 milyon adet ilk hafta satışı elde etmişti.
Bu anlamda Apple'ı zorlayacak tek marka Meizu olarak dikkat çekiyor. Meizu MX4 an itibariyle 8 milyon ön sipariş rakamını geçmiş durumda ve 20 Eylül'deki sevkiyat tarihine kadar ön siparişler devam edecek. Bununla birlikte modelin 10 milyonu geçmesi zor görünüyor. Ancak tek model baz alındığında rekor Meizu'da olabilir.
http://www.phonearena.com/news/Global-first-day-iPhone-preorders-pegged-at-the-staggering-16-million-AT-T-breaks-its-own-sales-record_id60707 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yurtdışında geçim daha zor. 800 Euro da olsa lüx sayılır avrupada.
NOT. Hollanda pasaportu olan bir arkadaşın söylüyor
çinde mesela gtx 980 resimleri pcb falan var
küçük pcler brix tarzı i5 işlemcili r9m270x .... donanımlı asrock marka pcler
windows 9 yada blue kod adı ile adlandırılan işletim sistemi haberleri tabi yeni başlat menusü vs
Buranın artık sadece adı donanımhaber dostum, adını mobilhaber.com yapsalar birşey değişmez. Haberlerin tamamına yakını artık cep telefonu ile ilgili.
Cep telefonunu bu kadar önemli yapan şey ne bilemiyorum, altı üstü bir telefon oyun oynasan 2-3 kaliteli oyun anca bulup oynadıktan sonra daha oynamayacaksın çoğu boş ve gereksiz oyun mobildekiler.
Alacaksın sonra rutin olarak günlük whatsapp, facebook ve internet cihazı olacak her türlü ilk hevesi aldıktan sonra. Her sene cihaz yenileyenler dış görüntü amaçlı yeniliyor. Hadi tamam ip6'da da adam gibi yenilik olmadı, ya diğer markalar ?
Geçen sene s800'lü cihazlar yaptılar bu sene de aynı işlemcinin oc'lusu olan 801 ile cihaz yapıp sattılar. Sadece az bir O/C için mi yeniliyor telefon millet anlamıyorum. Ios olsun Android olsun oynayacağınız en fazla donanım kullanan
oyunlar gameloft'un dandik ve içeriksiz oyunları, onun için her sene telefon yenilenir mi düşünmek lazım. Konsol bile alsan yine çok daha iyi en azından oyunda içerik görülür.
Şahsen hem akıllı telefon hem tablet sahibi olarak halen %90 desktop kullanıyorum, desktop'un keyfi başka. Android'in de Ios'un da keyfini aldım ama yok arkadaş windows ve desktop pc bir başka. Koca klavyem monitörüm ve mouse'umla mutluyum ben.
Pc'ye yatırdığım paraya acımıyorum hiçbir zaman. İşte hayatta daha fazla yer tutan ve daha çok kullandığımız pc'lerimiz hakkında artık çok nadir haber yapılması mantıksız gerçekten.
Sanırım pc donanımları ile ilgili haber editörü eksikliği var, ekrem mesela mobil haberleri yapıyor ama iyi de çalışıyor anasayfa haberlerine en çok haber giren editör o. Onun gibi çok çalışan, fazla haber giren pc haberleri editörü de lazım buraya.
Adam akıllı sürekli haber okuyabildiğim bir burası var çoğu site ölü gibi o yüzden burayı sık sık kontrol ediyorum, ama haberlerin oranlarına bir çeki düzen verilmeli artık.
İphone 6 alcak param olsada almam çunki akıllı telefonların hepsi aynı işi görüyor ha windows phone ha ios ha android
gezinion internette konuşuon o kadar sırf bu yüzden 2 pc parası verilmez bi iphone a aptallık
fakirliğe devam htc 8x den selamlar
Ooh helal olsun hatta bagis bile yaptim apple a sana mi soracaz? Su dandik dandro it leriniz is yapmiyo diye agliyorsunuz bu kadar