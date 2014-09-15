iPhone 6 serisi toplamda 16 milyon ön sipariş rakamına ulaşmış olabilir





Tanıtıldığı günden bu yana tartışmaların ardı arkası kesilmeyen iPhone 6 serisi bununla birlikte satış anlamında tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanıyor.





9 Eylül'den bu yana tüketicilerin verdiği ön siparişler 12-13-14 Eylül itibariyle sevkiyata başlamış durumda. Stok durumuna göre sevkiyatlar 3-4 haftaya kadar uzayabiliyor. 19 Eylül'de ise ilk dalga ülkelerdeki Apple Store'lar fiziki satışlara başlayacak.





Ancak ilk dalga ülkelerden gelen bilgilere göre toplamda 16 milyon ön sipariş rakamına ulaşılmış durumda. Bu da hem Apple hem de akıllı telefon tarihindeki en hızlı ilk hafta satışlarına işaret ediyor. Zira pek çok operatör kendi tarihindeki en başarılı ön sipariş sürecini yaşadığını belirtiyor. Geçen yıl iPhone 5S ve 5C modelleri de toplamda 9 milyon adet ilk hafta satışı elde etmişti.





Bu anlamda Apple'ı zorlayacak tek marka Meizu olarak dikkat çekiyor. Meizu MX4 an itibariyle 8 milyon ön sipariş rakamını geçmiş durumda ve 20 Eylül'deki sevkiyat tarihine kadar ön siparişler devam edecek. Bununla birlikte modelin 10 milyonu geçmesi zor görünüyor. Ancak tek model baz alındığında rekor Meizu'da olabilir.

http://www.phonearena.com/news/Global-first-day-iPhone-preorders-pegged-at-the-staggering-16-million-AT-T-breaks-its-own-sales-record_id60707