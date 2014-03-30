iPhone 6'ya ait olduğu öne sürülen bir aksesuar internete sızdırıldı

Haber Editörü
Bu yıl itibariyle Apple'ın piyasaya süreceği yeni iPhone modeli veya modelleri hakkında bugüne kadar pek çok iddia gündeme geldi. Daha büyük ekran konusunda yoğunlaşan bu iddialar arasında bazı kasa görselleri de yer alıyordu.
Japonya'dan sızan yeni görseller ise iPhone 6 modeline ait olduğu iddia edilen bir kılıf aksesuarını ortaya çıkarıyor. Bilindiği gibi aksesuar üreticileri cihaz ile eşzamanlı olarak ürünlerini piyasaya sürebilmek için cihazlar hakkında daha erken bilgi sahibi olabiliyor. Bu bakımdan aksesuar sızıntıları gerçeğe daha yakın bilgiler verebiliyor.
Görsellerde aksesuarın 4 inçlik iPhone 5S modelinden oldukça büyük olduğu görülüyor. Ancak kesin ekran boyutu konusunda bir kanaat yürütebilmek oldukça zor.
Daha önce gündeme gelen iddialar 4.7 inçlik ve 5.5 inçlik iki iPhone modeli olduğunu belirtiyordu. Apple'ın yeni nesil ile ekranı büyüteceğine kesin gözüyle bakılırken, boyutun ne olacağı konusunda tartışmalar mevcut.
Bazı kaynaklar boyutun 4.7 inçe kadar büyüyeceğini ancak kesinlikle 5 inç üzerine çıkmayacağını düşünüyor. Bazı kaynaklar ise Apple'ın Phablet segmentine de giriş yapacağını ve 4.7 inç ile 5.5 inç olmak üzere iki cihaz piyasaya süreceği konusunda ısrarcı.
Yeni iPhone konusunda diğer bilinenler ise düşük ışıkta daha iyi sonuç veren OIS destekli 8MP çözünürlükte arka kamera, 64-bit geleneğini devam ettiren A8 yongaseti, gerçek zamanlı efektlere imkan tanıyan PowerVR 6 Wizard grafik birimi şeklinde sıralanıyor.
http://www.phonearena.com/news/Case-mold-prototype-for-the-Apple-iPhone-6-leaks-reveals-larger-screen_id54531 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple iphone 6`dada true ton(dual led) flaş kullanacaktır.Kapağa baktığımızda o flaşa uygun bir yuva yok.
Evet kullandim ve evet vaktine gore iyi bir cihazdi. Merak ediyorsan soyle: ipod touch aldim, sattim nokia 5800 aldim. Kullandim, memnundum bozuldu, iphone 3g aldim, sattim desire hd aldim. 1 yil kullandim, sattim iphone 4s kullandim, cikinca da 5 ve 5s aldim. Senin o mercimek aklinin almadigi su, piyasada iphone 3g varken ben 5800 kullaniyordum, yil 2014 piyasada 5s var ve sen nokia kullaniyorsun ben lumia ya kotu demedim zaten, lumia sacma degil. Sacma olan sensin lumia kullniyorsunda niye apple bolumune gelip konu aciyorsun ve lumia daha iyi diyip komik duruma dusuyorsun memnunsan kullanirsin, gelip baska yerlerde sacmalamazsin.
Biraz daha adimi arat forumda, yasimi, isimi falanda bulursun. Sonrada kumda oynamaya geri donersin