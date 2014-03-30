Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone 6'ya ait olduğu öne sürülen bir aksesuar internete sızdırıldı

5 yıl
369
1
36
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPhone 6'ya ait olduğu öne sürülen bir aksesuar internete sızdırıldı
Bu yıl itibariyle Apple'ın piyasaya süreceği yeni iPhone modeli veya modelleri hakkında bugüne kadar pek çok iddia gündeme geldi. Daha büyük ekran konusunda yoğunlaşan bu iddialar arasında bazı kasa görselleri de yer alıyordu.  

Japonya'dan sızan yeni görseller ise iPhone 6 modeline ait olduğu iddia edilen bir kılıf aksesuarını ortaya çıkarıyor. Bilindiği gibi aksesuar üreticileri cihaz ile eşzamanlı olarak ürünlerini piyasaya sürebilmek için cihazlar hakkında daha erken bilgi sahibi olabiliyor. Bu bakımdan aksesuar sızıntıları gerçeğe daha yakın bilgiler verebiliyor.

Görsellerde aksesuarın 4 inçlik iPhone 5S modelinden oldukça büyük olduğu görülüyor. Ancak kesin ekran boyutu konusunda bir kanaat yürütebilmek oldukça zor.

Daha önce gündeme gelen iddialar 4.7 inçlik ve 5.5 inçlik iki iPhone modeli olduğunu belirtiyordu. Apple'ın yeni nesil ile ekranı büyüteceğine kesin gözüyle bakılırken, boyutun ne olacağı konusunda tartışmalar mevcut. 

Bazı kaynaklar boyutun 4.7 inçe kadar büyüyeceğini ancak kesinlikle 5 inç üzerine çıkmayacağını düşünüyor. Bazı kaynaklar ise Apple'ın Phablet segmentine de giriş yapacağını ve 4.7 inç ile 5.5 inç olmak üzere iki cihaz piyasaya süreceği konusunda ısrarcı.

Yeni iPhone konusunda diğer bilinenler ise düşük ışıkta daha iyi sonuç veren OIS destekli 8MP çözünürlükte arka kamera, 64-bit geleneğini devam ettiren A8 yongaseti, gerçek zamanlı efektlere imkan tanıyan PowerVR 6 Wizard grafik birimi şeklinde sıralanıyor.  
iPhone 6'ya ait olduğu öne sürülen bir aksesuar internete sızdırıldı


http://www.phonearena.com/news/Case-mold-prototype-for-the-Apple-iPhone-6-leaks-reveals-larger-screen_id54531 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
giogo 5 yıl
Tamamen yalan haber.
Apple iphone 6`dada true ton(dual led) flaş kullanacaktır.Kapağa baktığımızda o flaşa uygun bir yuva yok.
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
5 kılıfını paint ile büyütmüşler
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gduman 5 yıl webdhx
webdhx
gduman


webdhx


gduman


webdhx

Kıçınızdan haber uydurmayın , bu kadar aciz duruma düşmeyin.

Yönetim şu arkadaşı artık banlayın. bundan önce webdh, webdh2 ile saçmaladı, ban yedi yetmedi gene geldi.

Bence seni banlasınlar , milleti hedef gösteriyorsun ve tahrik ediyorsun . Amacını aşmadan yorum yap gduman beyefendi...

Yaw he he

hadi git lumia'n ile kumda oyna

Yaş kaç ?
Zamanında Nokia 5800 kullanıyormuşsun ve foruma memnunum diye yazılar yazıyormuşsun



Evet kullandim ve evet vaktine gore iyi bir cihazdi. Merak ediyorsan soyle: ipod touch aldim, sattim nokia 5800 aldim. Kullandim, memnundum bozuldu, iphone 3g aldim, sattim desire hd aldim. 1 yil kullandim, sattim iphone 4s kullandim, cikinca da 5 ve 5s aldim. Senin o mercimek aklinin almadigi su, piyasada iphone 3g varken ben 5800 kullaniyordum, yil 2014 piyasada 5s var ve sen nokia kullaniyorsun
ben lumia ya kotu demedim zaten, lumia sacma degil. Sacma olan sensin
lumia kullniyorsunda niye apple bolumune gelip konu aciyorsun ve lumia daha iyi diyip komik duruma dusuyorsun
memnunsan kullanirsin, gelip baska yerlerde sacmalamazsin.

Biraz daha adimi arat forumda, yasimi, isimi falanda bulursun. Sonrada kumda oynamaya geri donersin
webdhxgdumanwebdhxgduman
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
iTrash yeni versiyonunda büyümüş... çöp kovasına daha çok yaraşır özellikle dandios 8 ile...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheBloodyGamer 5 yıl
gereksiz haber

tabi saygı duymak lazım herkesin görüşüne de..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 5 yıl
Adamlar iphone giydirmeye calisacaklar cikinca fakat bazi arkadaslar simdiden birbirlerine giydirmeye baslamis..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pop-up 5 yıl
Kendileri çıkmadan 537465934659345 kere bilgi sızdırılıyor yaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 5 yıl
Yok artık yakında ipone 6 kendisi de sızdırılacak .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m.can123 5 yıl
çocuk bile anlar fake oldugunu haber yapmak için yazmayın söyle sacma seyeleri
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 5 yıl
wow, ayfonaltıya ait olduğu düşünülen 1 aksesuvar, baya bir haber değeri var bunun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 5 yıl
kilifinda haberi yapiliyor ya :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zenci Forvet 5 yıl
Haber csb
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clopin 5 yıl
Jelatin haberi yokmu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
çıkana kadar bu tür haberlere devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
patapon_00 5 yıl
Apple 5S'in boyutu gayet ideal bence
çünkü Note 2 kullanınca tek elle kullanmanın önemini anladım. o kadar büyük telefona gerek yok , büyük ekran istiyorsam tablet alırım bana göre böyle , aksini düşünenler de olabilir saygı duyarım
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okanner48 5 yıl
İlk önce 4 inçlik iPhone'nun yeni nesil işlemciler ile üretilmeye devam edeceği ancak büyük boyutlu bir cihazın da pazara sürüleceği rivayet edilmişti. Daha sonra 5.5 inçlik bir model daha ortaya çıktı. Dış kaynaklar çıtayı çok yüksek tutuyorlar ve editörler sitelerinde bir miktar iPhone 6 indeksi oluşturmak gayretindeler. Geçen gün Youtube'da yayınlanan iphone Air Concept'e yakın bir cihaz gelmesi muhtemel. Eylül ayındaki lansmanda ŞİMDİLİK büyük bir sürpriz beklemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
369 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, Apple ve iphone 6
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: HTC One M8, Galaxy S5 ön sipariş, Nokia Lumia 930, Android 4.4.2 güncellemeleri ve dahası... 5 yıl Philips Gioco 27" 3D Monitör Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim