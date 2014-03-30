iPhone 6'ya ait olduğu öne sürülen bir aksesuar internete sızdırıldı

Bu yıl itibariyle Apple'ın piyasaya süreceği yeni iPhone modeli veya modelleri hakkında bugüne kadar pek çok iddia gündeme geldi. Daha büyük ekran konusunda yoğunlaşan bu iddialar arasında bazı kasa görselleri de yer alıyordu.





Japonya'dan sızan yeni görseller ise iPhone 6 modeline ait olduğu iddia edilen bir kılıf aksesuarını ortaya çıkarıyor. Bilindiği gibi aksesuar üreticileri cihaz ile eşzamanlı olarak ürünlerini piyasaya sürebilmek için cihazlar hakkında daha erken bilgi sahibi olabiliyor. Bu bakımdan aksesuar sızıntıları gerçeğe daha yakın bilgiler verebiliyor.





Görsellerde aksesuarın 4 inçlik iPhone 5S modelinden oldukça büyük olduğu görülüyor. Ancak kesin ekran boyutu konusunda bir kanaat yürütebilmek oldukça zor.





Daha önce gündeme gelen iddialar 4.7 inçlik ve 5.5 inçlik iki iPhone modeli olduğunu belirtiyordu. Apple'ın yeni nesil ile ekranı büyüteceğine kesin gözüyle bakılırken, boyutun ne olacağı konusunda tartışmalar mevcut.





Bazı kaynaklar boyutun 4.7 inçe kadar büyüyeceğini ancak kesinlikle 5 inç üzerine çıkmayacağını düşünüyor. Bazı kaynaklar ise Apple'ın Phablet segmentine de giriş yapacağını ve 4.7 inç ile 5.5 inç olmak üzere iki cihaz piyasaya süreceği konusunda ısrarcı.





Yeni iPhone konusunda diğer bilinenler ise düşük ışıkta daha iyi sonuç veren OIS destekli 8MP çözünürlükte arka kamera, 64-bit geleneğini devam ettiren A8 yongaseti, gerçek zamanlı efektlere imkan tanıyan PowerVR 6 Wizard grafik birimi şeklinde sıralanıyor.





http://www.phonearena.com/news/Case-mold-prototype-for-the-Apple-iPhone-6-leaks-reveals-larger-screen_id54531