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iPhone için tost makinesi şeklinde aksesuar

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,7b
1
17
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone modeli için piyasada bulunan sayısız aksesuarların arasında ilginç konseptlere sahip olanlar da dikkat çekiyor.

Habitco girişimi tarafından geliştirilen Day Maker adlı konsept, tost makinesi şeklinde iki adet iPhone'u içerisinde barındırırken aynı zamanda şarj istasyonu görevi de görüyor.

Day Maker aksesuarını farklı kılan ise alarm çalması esnasında aynı tost makinesinde olduğu gibi iPhone cihazınızı yukarı çıkarması. Telefonun alarmını kurduktan sonra boş yuvaya yerleştirmek yeterli. Alarm zamanı iPhone'ununuz yukarı ittiriliyor ve alarm çalmaya başlıyor. Dilerseniz telefonu bastırarak alarmı erteleyebiliyorsunuz.

Girişim Day Maker için özel bir de uygulama geliştiriyor. Alarm fonksiyonunun yanında kalkış için belirlediğiniz özel alarmlar varsa bunları arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Uyku döngülerinizi karşılaştırabiliyorsunuz. Alarm esnasında hava durumu ve randevular da gösterilebiliyor. Ayrıca iTunes yoluyla Day Maker müzik de çalabiliyor. Ürün üzerindeki analog saat bağımsız olarak çalışıyor. Ürün iPod touch için de uyumlu.

Kickstarter platformu üzerinde 275 000$ toplaması gereken girişim 100$ bağış ve üzerine ürünü hediye edecek. Bunun yanında 385 000$ toplanması halinde tek yuvalı istasyonların da geliştirilmesine başlanacak.

http://www.kickstarter.com/projects/71061659/day-maker Yorum Yaz
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efe7182 7 yıl en beğenilen
Ekmek kızartma makinesi yazılsa daha doğru olurdu ;)
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shadowtr 7 yıl
Kaz bol olunca yolmaya çalışan da çok oluyor haliyle... :D
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teramit 7 yıl
itost
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turuncum 7 yıl
ekmek kızartma makinesi olarak new iPad de kullanılabilir ki..
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bluerdem 7 yıl
Toaster'i (ekmek kızartma makinesi) tost makinesi diye çeviren zihniyeti ayakta alkışlıyorum.
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07ugur 7 yıl
Yok artık yaa :)Ama güzel düşünce.
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Gibson Les Paul 7 yıl
Millet kafayi yedi
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Ursofalk 7 yıl
Bu ne abi ya :) iyice civittikar bence bu aksesuar isini :)
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efe7182 7 yıl en beğenilen
Ekmek kızartma makinesi yazılsa daha doğru olurdu ;)
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the_zula 7 yıl efe7182
efe7182

Ekmek kızartma makinesi yazılsa daha doğru olurdu ;)

+1
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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seven44 7 yıl efe7182
efe7182

Ekmek kızartma makinesi yazılsa daha doğru olurdu ;)

iphone kızartma makınasıda olur
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Time Traveller 7 yıl efe7182
efe7182

Ekmek kızartma makinesi yazılsa daha doğru olurdu ;)

+1
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cedric... 7 yıl
Hos bisey ama kullanissiz gece telefonum calsa yada msj gelse tost makinesinin icinden cikarmaya usenirim uykulu uykulu.
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Senceru 7 yıl
Çok ilginç ya..
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