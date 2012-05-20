iPhone için tost makinesi şeklinde aksesuar

iPhone modeli için piyasada bulunan sayısız aksesuarların arasında ilginç konseptlere sahip olanlar da dikkat çekiyor.





Habitco girişimi tarafından geliştirilen Day Maker adlı konsept, tost makinesi şeklinde iki adet iPhone'u içerisinde barındırırken aynı zamanda şarj istasyonu görevi de görüyor.





Day Maker aksesuarını farklı kılan ise alarm çalması esnasında aynı tost makinesinde olduğu gibi iPhone cihazınızı yukarı çıkarması. Telefonun alarmını kurduktan sonra boş yuvaya yerleştirmek yeterli. Alarm zamanı iPhone'ununuz yukarı ittiriliyor ve alarm çalmaya başlıyor. Dilerseniz telefonu bastırarak alarmı erteleyebiliyorsunuz.





Girişim Day Maker için özel bir de uygulama geliştiriyor. Alarm fonksiyonunun yanında kalkış için belirlediğiniz özel alarmlar varsa bunları arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Uyku döngülerinizi karşılaştırabiliyorsunuz. Alarm esnasında hava durumu ve randevular da gösterilebiliyor. Ayrıca iTunes yoluyla Day Maker müzik de çalabiliyor. Ürün üzerindeki analog saat bağımsız olarak çalışıyor. Ürün iPod touch için de uyumlu.





Kickstarter platformu üzerinde 275 000$ toplaması gereken girişim 100$ bağış ve üzerine ürünü hediye edecek. Bunun yanında 385 000$ toplanması halinde tek yuvalı istasyonların da geliştirilmesine başlanacak.