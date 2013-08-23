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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone ve iPad uyumlu internet sitesi oluşturma uygulaması: Jimdo

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPhone ve iPad uyumlu internet sitesi oluşturma uygulaması: Jimdo
Apple'ın iOS 6.0 ve üzeri iPhone / iPad modelleri için hazırlanan Jimdo isimli uygulama, mobil cihazlar ile yapılacakların sınırının olmadığını gösteriyor ve kullanıcılara profesyonel yapıda internet sitesi oluşturma imkanı veriyor.
Özellikle ücretsiz yapısıyla dikkat çeken Jimdo, basit bir kayıt işlemi sonucunda kişilere "seçilenkullanıcıadı.jimdo.com" isimli bir alan adı sağlıyor. İçerisinde birçok üst seviye hazır site şablonu yer alan uygulama, bu şablonlara fotoğraflar, yazılar ve isteğe bağlı olarak yeni sayfalar ekleyebiliyor ve JimdoPro / JimdoBusiness kullanıcılarına ayrıntılı istatiksel bilgiler sağlayabiliyor. Hazırlanan internet sitelerinin hem masaüstü tarayıcılar hem de mobil tarayıcılar için uyumlu hale getiren Jimdo, sade ara yüzüyle de kolay bir kullanım sağlıyor.
Ücretsiz olarak sunulan Jimdo uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. Uygulamaya şimdilik Türkiye marketi üzerinden erişim sağlanamıyor.

https://itunes.apple.com/us/app/id588950703?mt=8&ls=1 Yorum Yaz
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Septams 6 yıl
"Uygulamaya şimdilik Türkiye marketi üzerinden erişim sağlanamıyor."

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2 Yanıt Yanıtla +1
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Kaçak Yolcu 6 yıl Septams
Septams
"Uygulamaya şimdilik Türkiye marketi üzerinden erişim sağlanamıyor."

Admin bloklattırdınız sonunda 100 oldu


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exkalibur31 6 yıl Septams
Septams

"Uygulamaya şimdilik Türkiye marketi üzerinden erişim sağlanamıyor."

Admin bloklattırdınız sonunda 100 oldu

+1 Bastım bloğu.
Türk forumunda, türk insanlara Türkiye'den erişimi olmayan uygulamayı tanıtmış adam.
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