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iPhone 4, pazara hızlı giriş yapacak gibi görünüyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,5b
1
29
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Regent Street'deki Apple Store'da rezerve edilecek iPhone 4 kalmadı.

Son gelişmeler gösteriyor ki şimdiye kadar en çok satan iPhone, 4.Nesil iPhone yani iPhone 4 olacak. Çünkü Apple'ın dün itibariyle ön satışa sunduğu telefonun 24 Haziran için ayrılan stoklarında sıkıntı yaşanıyor.

Apple, gerek Amerika'da gerekse de İngiltere'de bugünden itibaren ön sipariş ile alınan iPhone 4'lerin teslim tarihi olarak 2 Temmuz'u gösterirken; cihazın yasal satış haklarını elinde bulunduran AT&T ise çeşitli medya kuruluşlarına gönderdiği yazı da şirketin tarihinde gördüğü en yoğun çevrimiçi satışın iPhone 4 ile gerçekleştirildiği ve 24 Haziran'da kullanıcılara ulaştırabilecekleri bütün iPhone 4'leri sattıklarını açıkladı. AT&T, Çarşamba günün ilk saatlerinden itibaren satın alınan iPhone 4'leri ancak 25 Haziran ve sonrasında teslim edebileceklerinin altını çizerken, Macrumors Almanya'daki okuyucularına dayandırdığı haberinde, T-Mobile'ın 24 Haziran için iPhone 4 stoklarını tükettiğini belirtti.

Benzer şekilde Apple'ın Londra Regent Street'deki mağazasında da 24 Haziran'da mağazadan alım için ayrılan iPhone 4'lerin tamamı da rezerve edilmiş durumda.

Apple'ın gerek iPhone 3G gerekse de 3Gs ile üç gün içersinde 1 milyonluk satış sayısını aşması gibi "1.Nesil iPhone'dan bu yana attıkları en büyük adım" olarak nitelendirdiği iPhone 4'le de benzer bir başarının altına imza atması bekleniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
600.000'den fazla ön sipariş almışlar bu Apple tarihinde ilk günde alınan en yüksek sipariş adetiymiş,bir çok kişide eli boş dönmüş.
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toonjai 9 yıl
yıllardır şu foruma üyeyim ,daha dh misafiri nedir öğrenmek nasip olmadı :D
şaka bi yana bu ne ya ??
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toonjai 9 yıl
@metinTasçı
en azından nokia gibi 5.sınıf plastik kullanıp 3ayda soyulmuyo
+açık ve net !
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CanTasci 9 yıl
gerçekten çılgınlık. kim ne derse desin, kalitesiz malitesiz(bence değil) sadece bir günde yapılan dünya çapında ön satışı toplam n95-95 8gb-96 ve 97 satışından yüksek. ha bende almak isterim ama paranın gözü kör olsun. 700 küsür avro veremem.
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ejlover 9 yıl
3G ve 3Gs için haklısınız hocam ama arka kapak için. Ekranların dayanıklılığını cidden diğer cihazlarla kıyaslamamak lazım.
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lapya 9 yıl
ne kadar begensem de bu aleti sanki 3g den 3gs'e gecis yaparkenki kadar buyuk bir satis olmayabilirmis gibi geliyor bana. cevremdeki arkadaslarimla yaptigim mini anketlerde pek 3gs ini degistirecek kimse bulamadim. esim 3gs i bile kendisi icin fazla ozellikli buluyor, birak yenilemeyi. tabi apple bu, utandirabilir beni, arkadaslarim da yan cizebilir, sadece kisisel bir gozlem :)
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DH Misafiri 9 yıl
türkiyeye ne zaman gelecekmiş ne kadar olur acaba tahmini 2.5 ile 3 milyar arasında değişir gerçi hafızaya göre satoyolar ama diğer iphone 3 ile 3gs acayip ucuzlamıştır
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realbrutal 9 yıl
3ay icin 9milyon kamera siparisi verdikleri haber vardi ama 23 milyonu ilk defa duyuyorum.

Bnde cok yuksek bir basari bekliyorum acikcasi.eski iphonelarda su ozellik yok ama busu oldugu icin fazla onemsemiyoruz diyebiliyorduk ama bunda artik su yokmus diyemiyorum.

İphone 2g bnce pek ise yaramaz bir teldi.3g 2.0 yazilimi ile beraber biraz olgundu.ama genede eksikleri vardi.3gs ve 3.0 yazilimi yavas yavas tuglalar yerine oturdu.iphone 4.0 ile artik doruga ulasti.apple muhendislerini seneye kadar zor gunler bekliyor.yeni cihaz ve yazilima daha ne ekleyebilirlerki.cok kafa patlatmalari lazim:)
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sagy 9 yıl
Akadaş agustos diyoduk galiba eylülesarkacak bugidişle tr ye gelmesi baksana 23 milyon önsiparişvermişler adamlar insaf bize kamıyacak vala
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Batuist 9 yıl
ciddi anlamda üzerinde yoğun bir emek sarfedilmiş her iş gibi iphone4te bunun karşılığını alıyor.. yıllardır nokianın oyuncak vari telefonlarına verilen paralara anlam veremiyordum.. demek ki insanlar artık gerçekten üzerinde ciddi düşünülüp emek verilmiş şeylere yüksek pahasına rağmen ilgi gösterebiliyor. insanlar ciddi ürünler görmek istiyormuş... Bence her ilgiyi hak eden bir ürün. Samsung bile halen yüksek teknolojisine rağmen dış görünüşüne ciddiyet kazandırmış bir telefon tasarlayamadı. hepsi sıradan plastik kasalı, basit bir oyuncağın dahi aynı tasarımlara sahip.. iphone'da adamlar özel olarak patentli bir madde kullanırken diğer markalar için kullanılan malzemenin pek bir önemi yok.. İşte tüm bu sebepler apple'ın başarısının arkasında yatan neden.. hiçbir noktayı es geçmemesi... ne ilk iphoneu nede 3GS modelini şimdiye dek savundum ama bu sefer apple gerçekten her şeyiyle en ince noktasına varana dek yaptığı bir çalışmayla karşımızda ve ne kazansa hakkıdır diyorum... Diğer üreticilere de umarım ders olur iphobe4.. artık en ince ayrıntısına dek umarım herşeyi bir kez daha ürünlerinde düşünürler..
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South Korean 9 yıl
yakışır
ama bizedee bırakın uleyn
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ax 9 yıl

Batuist

ciddi anlamda üzerinde yoğun bir emek sarfedilmiş her iş gibi iphone4te bunun karşılığını alıyor.. yıllardır nokianın oyuncak vari telefonlarına verilen paralara anlam veremiyordum.. demek ki insanlar artık gerçekten üzerinde ciddi düşünülüp emek verilmiş şeylere yüksek pahasına rağmen ilgi gösterebiliyor. insanlar ciddi ürünler görmek istiyormuş... Bence her ilgiyi hak eden bir ürün. Samsung bile halen yüksek teknolojisine rağmen dış görünüşüne ciddiyet kazandırmış bir telefon tasarlayamadı. hepsi sıradan plastik kasalı, basit bir oyuncağın dahi aynı tasarımlara sahip.. iphone'da adamlar özel olarak patentli bir madde kullanırken diğer markalar için kullanılan malzemenin pek bir önemi yok.. İşte tüm bu sebepler apple'ın başarısının arkasında yatan neden.. hiçbir noktayı es geçmemesi... ne ilk iphoneu nede 3GS modelini şimdiye dek savundum ama bu sefer apple gerçekten her şeyiyle en ince noktasına varana dek yaptığı bir çalışmayla karşımızda ve ne kazansa hakkıdır diyorum... Diğer üreticilere de umarım ders olur iphobe4.. artık en ince ayrıntısına dek umarım herşeyi bir kez daha ürünlerinde düşünürler..

apple mı malzeme kalitesi yönünden rakiplerinin önünde.duyda inanma.çiziksiz apple varmı piyasada varsada 40 tane koruma var çizilmesin diye.bu mu kalite.beğenmediğiniz samsung telefonu kullanıyorum ve camı çizilmiyor.8 ay oldu alalı.hiç bir koruyucu kullanmama rağmen halen ilk gün ki gibi temiz.hadi tasarım desen anlarım da malzeme kalitesinde apple iyi bir üne sahip değil.
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El_domingo 9 yıl
adamlar 23 mılyon iphone siparişi vermişler yıl sonuna kadar....dehset rakamlar....
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sinmu 9 yıl
yuh!
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bigatusac 9 yıl

El_domingo

adamlar 23 mılyon iphone siparişi vermişler yıl sonuna kadar....dehset rakamlar....



kaynak???????????????
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Godolphin 9 yıl
İnanılmaz para kazanıyorlar iyi sektör neredeyse rakip yok herşey şimdilik lehlerine =)
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Ravenholme 9 yıl
Yeter almayın ya bizim ülkeye de bırakın biraz.
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