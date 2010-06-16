iPhone 4, pazara hızlı giriş yapacak gibi görünüyor

Regent Street'deki Apple Store'da rezerve edilecek iPhone 4 kalmadı.

Son gelişmeler gösteriyor ki şimdiye kadar en çok satan iPhone, 4.Nesil iPhone yani iPhone 4 olacak. Çünkü Apple'ın dün itibariyle ön satışa sunduğu telefonun 24 Haziran için ayrılan stoklarında sıkıntı yaşanıyor.

Apple, gerek Amerika'da gerekse de İngiltere'de bugünden itibaren ön sipariş ile alınan iPhone 4'lerin teslim tarihi olarak 2 Temmuz'u gösterirken; cihazın yasal satış haklarını elinde bulunduran AT&T ise çeşitli medya kuruluşlarına gönderdiği yazı da şirketin tarihinde gördüğü en yoğun çevrimiçi satışın iPhone 4 ile gerçekleştirildiği ve 24 Haziran'da kullanıcılara ulaştırabilecekleri bütün iPhone 4'leri sattıklarını açıkladı. AT&T, Çarşamba günün ilk saatlerinden itibaren satın alınan iPhone 4'leri ancak 25 Haziran ve sonrasında teslim edebileceklerinin altını çizerken, Macrumors Almanya'daki okuyucularına dayandırdığı haberinde, T-Mobile'ın 24 Haziran için iPhone 4 stoklarını tükettiğini belirtti.

Benzer şekilde Apple'ın Londra Regent Street'deki mağazasında da 24 Haziran'da mağazadan alım için ayrılan iPhone 4'lerin tamamı da rezerve edilmiş durumda.

Apple'ın gerek iPhone 3G gerekse de 3Gs ile üç gün içersinde 1 milyonluk satış sayısını aşması gibi "1.Nesil iPhone'dan bu yana attıkları en büyük adım" olarak nitelendirdiği iPhone 4'le de benzer bir başarının altına imza atması bekleniyor.