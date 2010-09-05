iSuppli: HP zirvede, Dell yeniden ikinci sıraya yükseldi

Netbook pazarındaki başarısıyla agresif bir büyüme içerisine giren ve HP'nin hemen arkasından dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olmayı başaran Acer'ın, pozisyon kaybettiği ve üçüncü sıraya gerilediği belirtiliyor. Piyasa araştırmaları yapan iSuppli'nin, 2. çeyrek sonuçlarını içeren yeni çalışmasına göre Dell yeniden ikinci sıraya tırmandı.

iSuppli'nin hazırladığı tabloya göre 14.955 milyon adetlik PC satışı gerçekleştiren HP, %18.1'lik pazar payı ile zirvede yer alırken onu 10,541 milyon adetlik satış ve %12.8'lik pazar payı ile Dell takip ediyor. İlk çeyrekte %13.3'lük pazar payı ile Dell'in üzerinde yer alan Acer, 10,191 milyon adetlik satış ve %12.4'lük pazar payı ile 3. sırada yer alıyor.

Dünyanın en büyük beş üreticisini kapsayan listede, ilk çeyrek ile kıyaslandığında satışlarını arttırmayı başaran tek ismin Lenovo olduğunu görüyoruz. İlk çeyrekte 7,020 milyon adetlik satıoş gerçekleştiren firma, ikinci çeyrekte ise 8,3 milyon adetlik satış gerçekleştirerek pazar payını %10.1'e çıkartırken, onu 4.4 milyon adetlik satış ve %5.4 pazar payı ile Toshiba takip ediyor.