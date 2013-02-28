iTunes U, bir kilometre taşını daha geride bıraktı: 1 Milyar İndirme

Dünyaca ünlü üniversitelerin, müzelerin, kütüphanelerin ve diğer eğitim kurumlarının hazırladığı eğitimsel içerikleri öğrenci olsun ya da olmasın herkese ulaştıran Apple'ın rakipsiz eğitim servisi iTunes U'dan yapılan indirme sayısının 1 milyarı aştığı açıklandı.

Eğitimcilerin ve öğrencilerinin iTunes U ile yapabildiklerinin kendileri için ilham kaynağı olduğunu ifade eden Apple'ın İnternet Yazılarımları ve Servislerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, iTunes U'nun bilgi dolu kataloğuyla öğrencilere çok farklı öğrenme deneyimi sunduğunu ve 250,000 öğrencinin kaydolduğu iTunes U kurslarının, yeni bir şeyler öğretme ve öğrenme konusunda devrimsel bir yenilik olduğunu dile getirdi.

Apple'ın açıklamalarına göre iTunes U ile ilgili son istatistikler şöyle:

1200'den fazla orta öğretim kurumu ve üniversite ile 1200'den fazla ilköğretim kurumu iTunes U'yu kullanıyor. iTunes U üzerinden yapılan indirmelerin %60'ı ABD dışından gerçekleşmekte. Duke, Yale, Cambridge, MIT ve Oxford'un iTunes U kurslarına kayıtlı öğrenci sayısı 100,000'i geçti. Hem Standford Üniversitesi, hem de The Open University'nin hazırladığı içerikler 60 milyondan fazla indirildi.

Steve Jobs'ın internetin en çok izlenen videolarından biri olan 2005 yılında Standford Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada duyurulan Standord-Apple arasındaki iş birliğiyle temelleri atılan iTunes U, 2007 yılında diğer üniversitelere açılarak hızla büyüme trendi kazanmıştı.