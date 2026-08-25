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    IBM’den dünyada bir ilk: Z ve Arm mimarileri aynı çekirdekte

    IBM, Z ve Arm mimarilerini aynı işlemci çekirdeğinde buluşturaran dünyanın ilk işlemcisini duyurduç 2 nm teknolojisiyle üretilecek yeni nesil çip, 5,7 GHz’in üzerinde hız ve 11 çekirdekle gelecek. 

    IBM’den dünyada bir ilk: Z ve Arm mimarileri aynı çekirdekte Tam Boyutta Gör
    IBM, ana bilgisayar sistemlerinde Z mimarisi ile Arm mimarisini aynı işlemci çekirdeğinde buluşturacak yeni nesil işlemcisini tanıttı. Şirket, Hot Chips 2026 sunumunda dünyanın ilk çift ISA’lı IBM Z çekirdeğini duyururken, tasarımın yakında üretim öncesi “tape-out” aşamasına gönderileceğini açıkladı.

    Yeni mimarinin en önemli özelliği, iki farklı işlemci mimarisinin ayrı çekirdeklerde bulunması yerine IBM Z ve Arm64 komut setlerinin doğrudan aynı çekirdeğe entegre edilmesi. Böylece işlemci, geleneksel Z/Architecture konut setinin yanı sıra Arm’ın 64-bit AArch64 komut setini da yerel olarak çalıştırabilecek. IBM, bunun emülasyon veya Intel’in performans/verimlilik çekirdeklerine benzer hibrit bir çekirdek yapısı olmadığının altını çiziyor.

    11 çekirdek, 5,7 GHz hız

    Yeni nesil IBM Z işlemcisi 2 nm üretim teknolojisiyle üretilecek ve 11 IBM Z çekirdeğine sahip olacak. Çekirdeklerin saat hızının ise 5,7 GHz’in üzerine çıkması bekleniyor.

    İşlemcide her çekirdek için toplam 36 MB özel L2 önbellek bulunurken, bu önbellekler sanal L3 ve L4 katmanlarıyla daha büyük bir ortak önbellek yapısına bağlanıyor. Sanal L3 önbellek kapasitesi 432 MB’a ulaşırken, L4 önbellek toplamda 3,5 GB’a kadar çıkabiliyor. IBM, düşük gecikmeli bu önbellek mimarisinin özellikle işlem ve veritabanı gibi yüksek performans gerektiren kurumsal iş yüklerinde avantaj sağlayacağını belirtiyor.

    IBM’den dünyada bir ilk: Z ve Arm mimarileri aynı çekirdekte Tam Boyutta Gör

    Arm yazılımları ana bilgisayar altyapısına geliyor

    IBM’in çift ISA yaklaşımı, şirketin geleneksel ana bilgisayar altyapısını Arm ekosistemiyle bir araya getirmesini amaçlıyor. Yeni işlemciyle Arm tabanlı Linux uygulamaları, mevcut z/OS ve Linux tabanlı Z iş yüklerinin yanında çalışabilecek.

    Sistem ayrıca KVM üzerinden hem s390x/Z hem de Arm64 sanal makinelerini aynı altyapıda çalıştırabilecek. Bu sayede işletmelerin Arm tabanlı uygulamalar için ayrı bir sunucu altyapısı kurmak yerine mevcut IBM Z sistemlerinden yararlanabilmesi hedefleniyor.

    AI ve güvenlik hızlandırıcıları da bulunacak

    İşlemcide yalnızca CPU çekirdekleri yer almayacak. IBM, G/Ç işlemlerini hızlandırmak için özel bir DPU ile birlikte yapay zeka, veri sıkıştırma, kriptografi ve sıralama işlemlerine yönelik özel hızlandırıcılar kullanacak.

    Bu hızlandırıcıların Arm ekosistemindeki iş yüklerine de açılması, yeni işlemcinin geleneksel ana bilgisayar uygulamalarının yanı sıra modern bulut, Linux ve AI iş yüklerini aynı platformda çalıştırmasına yardımcı olacak.

    IBM’e göre Z ve LinuxONE platformları dünya genelindeki üretim BT iş yüklerinin yaklaşık yüzde 68’ini çalıştırıyor ve dünyanın en büyük 100 bankasının 77’si bu sistemleri kullanıyor. Şirket, yeni çift ISA mimarisiyle bu güçlü kurumsal altyapıyı daha geniş Arm yazılım ekosistemiyle birleştirmeyi hedefliyor.

    Yeni nesil IBM Z işlemcisinin piyasaya çıkması için ise henüz birkaç yıl bulunuyor. Ancak IBM, tasarımın yakında tape-out aşamasına gönderileceğini ve geliştirme sürecinin şirketin mevcut ürün takvimi doğrultusunda devam edeceğini açıkladı.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 3 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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