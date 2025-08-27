Giriş
    IBM ve AMD’den kuantum işlemcilerde kritik ortaklık

    IBM ve AMD, kuantum bilgisayarlar ile yüksek performanslı AI çiplerini birleştirerek hibrit süper bilgisayarlar geliştirmeyi hedefliyor. Yıl sonuna doğru bir demo da gösterilecek.

    IBM ve AMD'den kuantum işlemcilerde kritik ortaklık
    IBM ve AMD, kuantum bilgisayarlar ile yüksek performanslı AI odaklı çipleri bir araya getiren yeni nesil bilgisayar mimarileri geliştirmek için güçlerini birleştirdi. Bu hamle, üretken AI alanında geride kalan ve yeniden güç kazanmak isteyen her iki teknoloji devini önemli altyapı oyuncuları konumuna getirebilir.

    Ortak çalışmanın amacı ticari olarak uygulanabilir, ölçeklenebilir ve açık kaynaklı bir kuantum bilgisayar mimarisi geliştirmek. IBM’e göre bu mimari, ilaç ve malzeme keşfi, optimizasyon ve lojistik gibi karmaşık problemleri çözmek isteyen araştırmacı ve geliştiriciler için daha erişilebilir olacak.

    BM CEO’su Arvind Krishna’ya göre kuantum bilgisayarları, doğal dünyayı simüle edecek ve bilgiyi tamamen yeni bir şekilde temsil edecek. AMD CEO’su Dr. Lisa Su ise IBM ile kurdukları ortaklığı keşif ve inovasyonu hızlandıracak büyük bir fırsat olarak gördüğünü söylüyor.

    Teknolojide hibrit yaklaşım

    IBM ve AMD’den kuantum işlemcilerde kritik ortaklık Tam Boyutta Gör
    Kuantum-merkezli süper bilgisayarlar, kuantum bilgisayarların güçlü yüksek performanslı bilgisayarlar ve AI altyapısıyla birlikte çalıştığı bir sistemi ifade ediyor. Bu hibrit yaklaşım, farklı problem bileşenlerinin çözümü için en uygun paradigmanın kullanılmasını mümkün kılıyor. Örneğin, kuantum bilgisayarlar atom ve moleküllerin davranışını simüle ederken AI destekli klasik süper bilgisayarlar devasa veri analizlerini üstlenebilecek.

    Ortaklık kapsamında AMD, kendi CPU, GPU ve FPGA’larını IBM kuantum bilgisayarlarıyla entegre edecek. Ayrıca bu entegrasyon, IBM’in bu on yılın sonunda hataya dayanıklı kuantum bilgisayarlar sunma vizyonunu ilerletmesine de katkı sağlayacak. AMD teknolojileri, gerçek zamanlı hata düzeltme yetenekleriyle hataya dayanıklı kuantum bilgisayarların geliştirilmesinde kritik bir rol oynayacak.

    Bu yılın ilerleyen dönemlerinde de IBM kuantum bilgisayarlarının AMD teknolojileriyle nasıl entegre çalışabileceğini gösteren bir ilk demo gerçekleştirilecek. Ayrıca Qiskit gibi açık kaynak ekosistemlerinin, kuantum-merkezli süper bilgisayarları kullanan yeni algoritmaların geliştirilmesini ve benimsenmesini hızlandırabileceği öngörülüyor.

    Hatırlanacağı üzere IBM, RIKEN ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında IBM Quantum System Two’yu, dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarından biri olan Fugaku’ya doğrudan bağlayarak kuantum ve klasik bilgisayarların entegrasyonuna yönelik ilk adımları geçtiğimiz aylarda atmıştı. AMD ise Frontier ve El Capitan süper bilgisayarlarını güçlendirerek, yüksek performanslı bilgisayar alanında dünya liderliğini sürdürüyor

    Kaynakça https://techcrunch.com/2025/08/26/after-falling-behind-in-generative-ai-ibm-and-amd-look-to-quantum-for-an-edge/ https://newsroom.ibm.com/2025-08-26-ibm-and-amd-join-forces-to-build-the-future-of-computing
