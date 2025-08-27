IBM ve AMD’den kuantum işlemcilerde kritik ortaklık

Ortak çalışmanın amacı ticari olarak uygulanabilir, ölçeklenebilir ve açık kaynaklı bir kuantum bilgisayar mimarisi geliştirmek. IBM’e göre bu mimari, ilaç ve malzeme keşfi, optimizasyon ve lojistik gibi karmaşık problemleri çözmek isteyen araştırmacı ve geliştiriciler için daha erişilebilir olacak.
BM CEO’su Arvind Krishna’ya göre kuantum bilgisayarları, doğal dünyayı simüle edecek ve bilgiyi tamamen yeni bir şekilde temsil edecek. AMD CEO’su Dr. Lisa Su ise IBM ile kurdukları ortaklığı keşif ve inovasyonu hızlandıracak büyük bir fırsat olarak gördüğünü söylüyor.
Teknolojide hibrit yaklaşım
Ortaklık kapsamında AMD, kendi CPU, GPU ve FPGA’larını IBM kuantum bilgisayarlarıyla entegre edecek. Ayrıca bu entegrasyon, IBM’in bu on yılın sonunda hataya dayanıklı kuantum bilgisayarlar sunma vizyonunu ilerletmesine de katkı sağlayacak. AMD teknolojileri, gerçek zamanlı hata düzeltme yetenekleriyle hataya dayanıklı kuantum bilgisayarların geliştirilmesinde kritik bir rol oynayacak.
Bu yılın ilerleyen dönemlerinde de IBM kuantum bilgisayarlarının AMD teknolojileriyle nasıl entegre çalışabileceğini gösteren bir ilk demo gerçekleştirilecek. Ayrıca Qiskit gibi açık kaynak ekosistemlerinin, kuantum-merkezli süper bilgisayarları kullanan yeni algoritmaların geliştirilmesini ve benimsenmesini hızlandırabileceği öngörülüyor.
Hatırlanacağı üzere IBM, RIKEN ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında IBM Quantum System Two'yu, dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarından biri olan Fugaku'ya doğrudan bağlayarak kuantum ve klasik bilgisayarların entegrasyonuna yönelik ilk adımları geçtiğimiz aylarda atmıştı. AMD ise Frontier ve El Capitan süper bilgisayarlarını güçlendirerek, yüksek performanslı bilgisayar alanında dünya liderliğini sürdürüyor