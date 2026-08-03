IBM'den kritik uyarı: Yapay zekâ saldırıları giderek daha yıkıcı hâle geliyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zekânın siber güvenlik konusunda ciddi sorunlar yaratabileceği yönündeki uyarılar, artık yerini çok daha somut vakalara bırakmış durumda. Son dönemde AI destekli siber saldırıların sayısı hızla artıyor. IBM tarafından yayımlanan yeni araştırma, bu dönüşümün artık istatistiklere de net şekilde yansımaya başladığını gösteriyor.

IBM'in Ponemon Araştırma Enstitüsü ile birlikte hazırladığı yeni rapora göre, bugün gerçekleşen kötü niyetli veri ihlallerinin dörtte biri artık doğrudan yapay zekâ destekli saldırılardan kaynaklanıyor. Şirketin paylaştığı verilere göre bu oran geçen yıla kıyasla yüzde 56 artmış durumda. Üstelik yapay zekâyla gerçekleştirilen bu saldırılar, yalnızca daha sık yaşanmıyor; şirketlere verdikleri maddi zarar da giderek büyüyor. Araştırmaya göre AI destekli veri ihlallerinin ortalama maliyeti 6 milyon dolara ulaşıyor. Bu rakam, tüm veri ihlallerinin ortalama maliyetinden yaklaşık yüzde 20 daha yüksek.

Yapay Zekâ Destekli Saldırılar En Çok Kritik Altyapıları Hedef Alıyor

IBM'in raporunda dikkat çeken en önemli noktalardan biri de saldırıların hedef aldığı sektörler oldu. Araştırmaya göre AI destekli siber saldırıların yüzde 62'si kritik altyapıları hedef alıyor. Finans kuruluşları ile enerji sektöründeki şirketler ise bu saldırılardan en fazla etkilenen kurumlar arasında yer alıyor. IBM'e göre yapay zekânın saldırganlara sağladığı hız ve otomasyon, bu tür saldırıların şirketlerin ötesine geçen daha geniş çaplı sonuçlar doğurma ihtimalini artırıyor.

Raporda ayrıca şirketlerin savunma tarafında yapay zekâyı kullanma konusunda hâlâ yeterince hızlı hareket etmediğine dikkat çekiliyor. Araştırmaya göre güvenlik operasyonlarında yapay zekâ ve otomasyon teknolojilerinden faydalanan şirketler, veri ihlali başına ortalama 2 milyon dolara yakın maliyet tasarrufu sağlayabiliyor. Buna rağmen şirketlerin yaklaşık dörtte biri güvenlik süreçlerinde bu teknolojileri hâlâ kullanmıyor.

Araştırmaya katılan şirketlerin yalnızca yüzde 18'i güvenlik açıklarının giderilmesi ve zafiyet yönetimi süreçlerinde AI ajanlarından yararlanıyor. Buna karşın şirketlerin yarısından fazlası AI ajanlarını tehdit tespiti ve saldırıları sınırlama amacıyla kullanmaya başlamış durumda. Bu tablo, yapay zekânın savunma tarafında daha çok saldırı gerçekleştiğinde devreye girdiğini, güvenlik açıklarını proaktif şekilde ortadan kaldırma konusunda ise kullanımının henüz sınırlı kaldığını gösteriyor.

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Yapay Zekâ Modelleri de Saldırı Altında

IBM'in araştırması, yapay zekâ sistemlerinin de artık doğrudan saldırı hedefi hâline geldiğini ortaya koyuyor. Verilere göre şirketlerin yüzde 20'sinden fazlası, doğrudan yapay zekâ modellerini veya bu modellere bağlı uygulama sistemlerini hedef alan sızma girişimleriyle karşılaştı. Yapay zekâ modelinin kendisinden ziyade çevresindeki sistemlerde bulunan güvenlik açıkları ile bulut platformlarının hatalı yapılandırılması genelde saldırganların giriş noktası oluyor. Bu da yapay zekâ güvenliğinin yalnızca modeli korumaktan ibaret olmadığını; modeli çalıştıran altyapının, kimlik doğrulama sistemlerinin ve bulut ortamlarının da aynı ölçüde güvenli olması gerektiğini gösteriyor.

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