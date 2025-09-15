Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İç hat uçuşlarında ücretsiz su ikramı zorunluluğu başladı

    Bugüne kadar yolcularına ücretli şekilde su satan Ajet ve Pegasus'ta bugün itibarıyla tüm yolculara plastik bardakta ücretsiz su sunulmaya başladı.                

    İç hat uçuşlarında ücretsiz su ikramı zorunluluğu başladı Tam Boyutta Gör
    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) düzenlemesi ile iç hatlar uçuşlarında yolculara su ikramı zorunluluğu hayata geçirildi. Bugüne kadar yolcularına suyu ücretli bir şekilde sunan Ajet ve Pegasus’ta "plastik bardakta" su ikramı başladı.

    İç hat uçuşlarında suyun ücretli olması büyük eleştiriye neden oluyordu. Üstelik su için yüksek ücretler talep ediliyordu. Bugün itibarıyla bu devir kapandı. Tüm havayolu şirketleri, iç hat uçuşlarında su talebinde bulunan yolculara plastik bardakta su ikram edecek. İkram suyun kapalı bardak su yerine plastik bardakta ikram edilmesi sosyal medyada gündem oldu.

    İç hat uçuşlarında ücretsiz su ikramı zorunluluğu başladı Tam Boyutta Gör
    SHGM’nin düzenlemesine göre her gidiş/dönüş iç hat seferi için uçağa 60 adet 1,5 litrelik su ve 480 plastik bardak yüklenecek. Ayrıca, şişe su tercih eden yolcular için 330 ml’lik şişe su satışı yapılacak. İç hat uçuşlarında kabin anonsuna, “Su talebinde bulunan yolcularımıza bardakta su ikram edilecektir.” ifadesi eklendi.

    Dış hat uçuşlarında ise yalnızca hasta, yaşlı, hamile, çocuk ve ilaç kullanmak zorunda olan yolculara ücretsiz su servis edilecek. Diğer yolcular için ücretli olacak.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tekmil nasıl verilir ankara tren garından havalimanına nasıl gidilir takasbank hafta sonu eft uzun yolda lastik basıncı kaç olmalı audi a4 1.4 tfsi yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum