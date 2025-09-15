DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) düzenlemesi ile iç hatlar uçuşlarında yolculara su ikramı zorunluluğu hayata geçirildi. Bugüne kadar yolcularına suyu ücretli bir şekilde sunan Ajet ve Pegasus’ta "plastik bardakta" su ikramı başladı.

İç hat uçuşlarında suyun ücretli olması büyük eleştiriye neden oluyordu. Üstelik su için yüksek ücretler talep ediliyordu. Bugün itibarıyla bu devir kapandı. Tüm havayolu şirketleri, iç hat uçuşlarında su talebinde bulunan yolculara plastik bardakta su ikram edecek. İkram suyun kapalı bardak su yerine plastik bardakta ikram edilmesi sosyal medyada gündem oldu.

Togg T10F ön siparişe açıldı: İşte Togg T10F fiyat listesi 9 sa. önce eklendi

Tam Boyutta Gör SHGM’nin düzenlemesine göre her gidiş/dönüş iç hat seferi için uçağa 60 adet 1,5 litrelik su ve 480 plastik bardak yüklenecek. Ayrıca, şişe su tercih eden yolcular için 330 ml’lik şişe su satışı yapılacak. İç hat uçuşlarında kabin anonsuna, “Su talebinde bulunan yolcularımıza bardakta su ikram edilecektir.” ifadesi eklendi.

Dış hat uçuşlarında ise yalnızca hasta, yaşlı, hamile, çocuk ve ilaç kullanmak zorunda olan yolculara ücretsiz su servis edilecek. Diğer yolcular için ücretli olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

İç hat uçuşlarında ücretsiz su ikramı zorunluluğu başladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: