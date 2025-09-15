İç hat uçuşlarında ücretsiz su ikramı zorunluluğu başladı

İç hat uçuşlarında suyun ücretli olması büyük eleştiriye neden oluyordu. Üstelik su için yüksek ücretler talep ediliyordu. Bugün itibarıyla bu devir kapandı. Tüm havayolu şirketleri, iç hat uçuşlarında su talebinde bulunan yolculara plastik bardakta su ikram edecek. İkram suyun kapalı bardak su yerine plastik bardakta ikram edilmesi sosyal medyada gündem oldu.
Dış hat uçuşlarında ise yalnızca hasta, yaşlı, hamile, çocuk ve ilaç kullanmak zorunda olan yolculara ücretsiz su servis edilecek. Diğer yolcular için ücretli olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:
