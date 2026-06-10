Yeni Volkswagen Caddy'nin iç mekanı ortaya çıktı

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Yeni Volkswagen Caddy'nin iç mekânındaki en büyük yenilik, Golf ve T-Roc’tan alınan 12,9 inç boyutundaki bağımsız bilgi-eğlence ekranı oldu. Menü yapısı daha sade ve özelleştirilebilir hale getirilmiş olsa da tartışmalı dokunmatik klima kaydırıcıları korunmaya devam ediyor. Ancak bu kontroller artık aydınlatmalı olduğu için kullanım kolaylığı artırılmış. Digital Cockpit Pro ve kablosuz şarj tüm versiyonlarda standart hale getirilmiş.

Tam Boyutta Gör Caddy ailesinin dış tasarımındaki güncellemeler de oldukça sınırlı. Yeniden tasarlanan ön tamponuyla öne çıkan modelde önceki petek desenli yapı yerine daha geleneksel hava girişleri kullanılmış. Cargo versiyonunda boyasız plastik detaylar öne çıkarken; Life, Style ve California gibi yolcu odaklı versiyonlarda gövde renginde yüzeyler ve siyah detaylar tercih ediliyor.

Far tasarımı ve Volkswagen logosunu birbirine bağlayan LED ışık şeridi korunmuş. Yan tarafta ise herhangi bir değişiklik bulunmazken, 16 ila 18 inç arasında değişen yeni jant seçenekleri ve Reed Green, Sunset Red, Grenadilla Black ve Grey-Brown olmak üzere dört yeni metalik renk seçeneği eklenmiş.

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Makyajlı Caddy'de motor seçeneklerinin büyük ölçüde korunacağı belirtiliyor. 148 hp gücündeki eHybrid versiyonu 19,7 kWsa batarya ile 122 km’ye kadar elektrikli menzil ve 620 km’nin üzerinde toplam menzil sunuyor.

Üretim Almanya’daki Poznan tesisinde devam ederken, Avrupa’da siparişler açılmış durumda. Fiyatlar Almanya’da Cargo versiyonu için yaklaşık 26.480 euro, Combi versiyonu için ise 34.200 euro seviyesinden başlıyor.

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İç mekanı ortaya çıktı! İşte yeni Volkswagen Caddy

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