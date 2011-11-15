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Ice Cream Sandwich kaynak kodları dağıtılmaya başlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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19 Ekim'de Samsung Galaxy Nexus modeliyle birlikte tanıtılmasının ardından yaklaşık bir ay geçen Android işletim sisteminin yeni sürümü Ice Cream Sandwich, kaynak kodlarını nihayet geliştiricilere açtı.

Android Open Source Project topluluğu tarafından dağıtılmaya başlayan kaynak kodlarının tamamen sona ermesinin beklenmesi gerektiği için senkronize olmaya çalışan üye geliştiriciler tamamlanmamış bir kopya almak üzere oldukları konusunda uyarılıyor. Çok geniş çapta yayınlandığı için kopyaların tamamlanması biraz zaman alabilir.

Yayınlanan versiyon Galaxy Nexus modelinde bulunan 4.0.1 versiyonu. Bu versiyonda Android kodlarının tüm geçmişi de bulunuyor. Bu bakımdan Honeycomb kaynak kodu da ilk kez gün ışığına çıkmış olacak.

Akıllı telefon ve tablet üreticileri uzun süredir kaynak kodlarının yayınlanmasını bekliyordu. Bundan sonra uyumlu cihazlara ICS güncellemesi için hummalı bir çalışma başlayacak. Ayrıca bağımsız geliştiricilerin hazırladığı ROM'larda da ICS sürümünü bulabilmek mümkün olacak.

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crowland 8 yıl en beğenilen
Artik i9000 nede yukleriz yakinda ;)
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Sezer ÇAKICI 8 yıl
Umarim ilk sensetion icin cikar
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darklord28 8 yıl
ya ne komik işletim istemi adıdır arkadas hala gülüyorum Ice Cream Sandwich
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Carfreak 8 yıl
Bakalım ilk yine HD2'mi olacak
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Nymphadora 8 yıl
desire s içinde çıkar umarım
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dr_divx 8 yıl
bu pastaneyi çok sevdik..wire kadayif ne zaman çıkar acaba..:) telefonum hazır desirehd rom at bana diyor..ayskriim,ayskrim..
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El_domingo 8 yıl
geliştiricilere bu kodları acmak için niye bu kadar bekledilerki??
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nickenegerekvar 8 yıl
Bizim experlerede inş. port edilir :) beklemedeyiz :)
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tolgacem 8 yıl
Bakmayın Android kullanıyorum ama XDA olmasa cihazlara bildiğin güncelleme yapamayacağız. Yapılan ayıp..
Hala çoğu telefon Android 2.2 'de
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manyakurt 8 yıl
Ben SII için samsung'a güvenmiyorum zaten, 4-5 ay hatta daha fazla bile sürebilir de, en azından xda'da 1 aya falan güzel birşeyler çıksa bari.
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Bjenige 8 yıl
Bakalım ilk güncelleme ne zaman hangi firma tarafından hangi telefonuna gelecek merakla bekliyorum.
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crowland 8 yıl en beğenilen
Artik i9000 nede yukleriz yakinda ;)
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