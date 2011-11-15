Ice Cream Sandwich kaynak kodları dağıtılmaya başlandı

19 Ekim'de Samsung Galaxy Nexus modeliyle birlikte tanıtılmasının ardından yaklaşık bir ay geçen Android işletim sisteminin yeni sürümü Ice Cream Sandwich, kaynak kodlarını nihayet geliştiricilere açtı.





Android Open Source Project topluluğu tarafından dağıtılmaya başlayan kaynak kodlarının tamamen sona ermesinin beklenmesi gerektiği için senkronize olmaya çalışan üye geliştiriciler tamamlanmamış bir kopya almak üzere oldukları konusunda uyarılıyor. Çok geniş çapta yayınlandığı için kopyaların tamamlanması biraz zaman alabilir.





Yayınlanan versiyon Galaxy Nexus modelinde bulunan 4.0.1 versiyonu. Bu versiyonda Android kodlarının tüm geçmişi de bulunuyor. Bu bakımdan Honeycomb kaynak kodu da ilk kez gün ışığına çıkmış olacak.





Akıllı telefon ve tablet üreticileri uzun süredir kaynak kodlarının yayınlanmasını bekliyordu. Bundan sonra uyumlu cihazlara ICS güncellemesi için hummalı bir çalışma başlayacak. Ayrıca bağımsız geliştiricilerin hazırladığı ROM'larda da ICS sürümünü bulabilmek mümkün olacak.