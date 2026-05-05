    İçeride çöküş, dışarıda patlama: BYD'de dengeler değişiyor

    BYD satışlarındaki yıllık bazda düşüş serisi nisan ayında da devam etti. Çinli şirketin yurt dışı satışlarında ise rekor artış yaşandı. BYD, yurt dışı satışlarını artırmayı hedefliyor.

    Elektrikli otomobil pazarında küresel rekabet kızışırken, satış rakamları artık sadece büyümeyi değil, pazarın yönünü de net şekilde ortaya koyuyor. Son veriler, Çinli dev BYD için hem toparlanma sinyalleri hem de ciddi baskılar içeriyor.

    BYD satışlarında 8 aylık düşüş serisi

    BYD, Nisan ayında 314.100 binek araç satışı gerçekleştirdi. Bu sayı, mart ayına göre yüzde 6,2 artış anlamına gelse de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 düşüş gösteriyor. Şirket böylece üst üste 8 aydır yıllık bazda düşüş yaşayan bir performans sergiledi. Bu gerileme serisi, Eylül 2025’ten bu yana kesintisiz devam ediyor.

    Aylık toparlanma var ama yıllık baskı sürüyor

    Nisan verileri, Çin Yeni Yılı sonrası tipik yavaşlamanın ardından kısa vadeli bir toparlanmaya işaret etse de yıllık bazda düşüş trendi kırılmış değil. Uzmanlara göre bu durum, Çin iç pazarında talebin zayıflaması ve fiyat rekabetinin artmasıyla doğrudan bağlantılı.

    BYD için en dikkat çekici gelişme ise yurt dışı satışlardaki güçlü büyüme oldu. Nisan ayında yurt dışında 134.542 araç satıldı. Bu sayı, yıllık bazda yüzde 71 gibi ciddi bir büyümeye işaret ediyor. Kendi evinde sıkıntı yaşayan şirketin satışlarının yüzde 43'e yakını artık ihracattan geliyor.

    Bu tablo, şirketin büyüme stratejisinde ihracatın kritik rol oynadığını açıkça ortaya koyuyor. Ocak-Nisan döneminde 455.707 adet yurt dışı satış gerçekleştiren şirket, 2026 yılında bu sayıyı 1,5 milyon adede çıkarmayı hedefliyor.

    BYD’nin satışlarında alt markalar arasında ciddi farklılıklar dikkat çekiyor:
    • BYD (Dynasty & Ocean serisi): 273.448 adet (-%21,2)
    • Fang Cheng Bao: 29.138 adet (+%190,2)
    • Denza: 11.250 adet (-%26,9)
    • Yangwang: 264 adet (+%95,6)

    Karlılıkta sert düşüş

    Satışlardaki baskı, finansal duruma da yansıdı. BYD’nin net karı yüzde 55,4 düşüşle 4,09 milyar yuan (yaklaşık 600 milyon dolar) seviyesine geriledi. Bu düşüşte Çin'deki fiyat savaşları ile artan donanım ve üretim maliyetleri belirleyici oldu.

