    İçişleri Bakanlığı suç ve ihlal ihbarı için mobil uygulama geliştiriyor: 'Gereği Yapıldı'

    İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen "Gereği Yapıldı" mobil uygulaması ile vatandaşlar polis, jandarma ve trafik ekiplerine kolay bir şekilde ihbarda bulunabilecek.

    İçişleri Bakanlığı'ndan suç ihbarı için Gereği Yapıldı uygulaması
    İçişleri Bakanlığı, vatandaşların sokaktaki suçları ve kural dışı davranışları bildirebileceği mobil uygulama geliştiriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Gereği Yapıldı” mobil uygulaması ile vatandaşlar kolaylıkla ihbar yapabilecek.

    “Gereği Yapıldı” mobil uygulamasında asayiş ve trafik olarak iki ayrı bölüm olacak. Uygulamaya e-Devlet ile giriş yapan vatandaşlar ilgili bölüme resim ve görüntüler yükleyerek suç bildiriminde bulunacak. Bildirimde bulunan vatandaşın kimlik bilgileri gizli tutulacak. Çekilen görüntü veya resim bu uygulama ile anında bakanlığa ulaşacak.

    Yerlikaya, “Ben göreve geldiğimden beri bazı paylaşımlarımızda ‘Gereği yapıldı’ diyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal medya aracılığı ile bir talebi var ya da gördüğü bir kural hatası var asayiş ya da trafik ile ilgili." Burada amaç şu, devlet kolluk ile beraber önlemek, yakalamak ve adalete teslim etmekle ilgili İçişleri Bakanlığı çalışıyor, kolluk görevini yapıyor, milletimiz de bunu bilsin diyoruz. Bunu yapınca, böyle bir hataya daha az rastlanır bir ortam, daha huzurlu bir ortam oluşturmak istiyoruz. Aplikasyonumuz iki bölümde, asayiş ve trafik ile ilgili gördüğünü bize çekecek ve gönderecek.” dedi.

    Kaynakça https://www.ntv.com.tr/turkiye/icisleri-bakanligi-geregi-yapildi-ihbar-hatti-kuruyor-mobil-uygulama-yakinda-hizmete-giriyor,6VyJqvQVu0WILRu1BUEATw https://www.aa.com.tr/tr/gundem/icisleri-bakani-yerlikaya-trafikte-yeni-donemi-anadolu-ajansi-ozel-yayininda-anlatti/3709394
