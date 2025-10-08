İçişleri Bakanlığı suç ve ihlal ihbarı için mobil uygulama geliştiriyor: 'Gereği Yapıldı'

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların sokaktaki suçları ve kural dışı davranışları bildirebileceği mobil uygulama geliştiriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Gereği Yapıldı” mobil uygulaması ile vatandaşlar kolaylıkla ihbar yapabilecek.

“Gereği Yapıldı” mobil uygulamasında asayiş ve trafik olarak iki ayrı bölüm olacak. Uygulamaya e-Devlet ile giriş yapan vatandaşlar ilgili bölüme resim ve görüntüler yükleyerek suç bildiriminde bulunacak. Bildirimde bulunan vatandaşın kimlik bilgileri gizli tutulacak. Çekilen görüntü veya resim bu uygulama ile anında bakanlığa ulaşacak.

Trafik Kanunu Teklifi TBMM'de: İşte yeni cezalar! 1 gün önce eklendi

Yerlikaya, “Ben göreve geldiğimden beri bazı paylaşımlarımızda ‘Gereği yapıldı’ diyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal medya aracılığı ile bir talebi var ya da gördüğü bir kural hatası var asayiş ya da trafik ile ilgili." Burada amaç şu, devlet kolluk ile beraber önlemek, yakalamak ve adalete teslim etmekle ilgili İçişleri Bakanlığı çalışıyor, kolluk görevini yapıyor, milletimiz de bunu bilsin diyoruz. Bunu yapınca, böyle bir hataya daha az rastlanır bir ortam, daha huzurlu bir ortam oluşturmak istiyoruz. Aplikasyonumuz iki bölümde, asayiş ve trafik ile ilgili gördüğünü bize çekecek ve gönderecek.” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

İçişleri Bakanlığı'ndan suç ihbarı için Gereği Yapıldı uygulaması

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: