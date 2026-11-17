Yapay Zeka Özeti:
- Apple, yeni iOS güncellemesiyle Siri ve Apple Intelligence için günlük kullanım sınırı getiriyor. Kullanıcıların yapay zeka limitleri iCloud abonelik paketine göre belirlenecek. Üst düzey paket alanlar günlük kullanım hakkını 20 katına kadar artırabilecek. Görsel üretimi ve karmaşık Siri istekleri limite takılırken, alarm ve zamanlayıcı gibi temel komutlar sınırsız kalacak. Gece yarısı sıfırlanan bu limitler dolduğunda kullanıcılara paket yükseltme imkanı sunulacak.
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iCloud+ aboneliği Siri AI kullanımını etkileyecek; Daha fazla para, daha fazla kullanım!
Apple daha önce Siri AI için günlük kullanım kısıtlamaları olacağını doğrulamıştı ancak abonelere ne kadar ek erişim hakkı tanınacağı konusunda bir açıklama yapmamıştı. En son paylaşılan detaylara göre Apple, abonelik seviyesine bağlı olarak standart günlük kullanım hakkının 20 katına kadar artış sunacak. 50 GB'lık planda herhangi bir artış sağlanmazken, daha üst aboneliklerde kullanım limitleri kademeli olarak yükseliyor.
|iCloud+ Planı
|Aylık Fiyatı
|Günlük Yapay Zeka Kullanımı
|50GB
|49.99 TL
|Standart limit
|200GB
|169.99 TL
|2 kata kadar
|2TB
|549.99 TL
|5 kata kadar
|6TB
|1699.99 TL
|10 kata kadar
|12TB
|3399.99 TL
|20 kata kadar
Hangi Apple Intelligence özellikleri sınırlandırılacak?
Apple, günlük olarak izin verilen toplam istek sayısını tam olarak açıklamadı; çünkü bu sınırlar; kullanılan özelliğe, isteğin karmaşıklığına ve sunucu üzerindeki yoğunluğa göre değişkenlik gösteriyor. Şu, yapay zeka özellikleri kullanım sınırına tabii olacak;
- Kişisel bağlam içeren veya birden fazla eylem gerektiren Siri AI istekleri
- Image Playground ve Fotoğraflar uygulamasındaki Düzelt, Genişlet ve Uzamsal Yeniden Çerçeveleme gibi araçlar
- Apple'ın bulut tabanlı temel modellerini kullanan kestirmeler (Shortcuts)
- Private Cloud Compute aracılığıyla Apple'ın temel modellerine erişen üçüncü taraf uygulamalar
Alarm ve sayaç kurma gibi temel Siri komutları ise sınırsız kalmaya devam edecek.
Günlük kullanım limiti nasıl uygulanacak?
Her bir iPhone, iPad ve Mac’te günlük kullanım hakkı olacak. Bu hak tükendiğinde cihaz, uygun iCloud+ aboneliğiyle sunulan ek kullanım kapasitesinden yararlanacak. Söz konusu ek kapasite, cihazlar ve Aile Paylaşımı üyeleri arasında, “ilk gelen alır" prensibiyle paylaştırılacak. Limitler genellikle kullanıcının bulunduğu saat dilimine göre gece yarısı civarında sıfırlanacak, kullanılmayan haklar ise bir sonraki güne devredilmeyecek.
Apple ayrıca, kullanıcılar limite yaklaştıklarında veya limitlerine ulaştıklarında bilgilendirerek, ya sıfırlanma vaktini bekleme ya da aboneliklerini yükseltmeyi seçme imkanı sunacak.
Yapılan bu değişiklikler, Apple Intelligence'ın ücretli erişim modeline dair daha net bilgiler sağlasa da, Apple henüz belirli özellikler için geçerli olan kesin günlük istek limitlerini açıklamış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: