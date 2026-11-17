Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, yeni iOS güncellemesiyle Siri ve Apple Intelligence için günlük kullanım sınırı getiriyor. Kullanıcıların yapay zeka limitleri iCloud abonelik paketine göre belirlenecek. Üst düzey paket alanlar günlük kullanım hakkını 20 katına kadar artırabilecek. Görsel üretimi ve karmaşık Siri istekleri limite takılırken, alarm ve zamanlayıcı gibi temel komutlar sınırsız kalacak. Gece yarısı sıfırlanan bu limitler dolduğunda kullanıcılara paket yükseltme imkanı sunulacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple, iCloud+ aboneliklerinin Siri AI ve Apple Intelligence için günlük kullanım sınırlarını artıracağını açıkladı. iPhone kullanıcıları, plan satın alarak bulut tabanlı yapay zeka özelliklerine çok daha sık erişebilecek. Mevcut iCloud+ planlarının fiyatlandırmasında şu an için bir değişiklik yok.

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Apple daha önce Siri AI için günlük kullanım kısıtlamaları olacağını doğrulamıştı ancak abonelere ne kadar ek erişim hakkı tanınacağı konusunda bir açıklama yapmamıştı. En son paylaşılan detaylara göre Apple, abonelik seviyesine bağlı olarak standart günlük kullanım hakkının 20 katına kadar artış sunacak. 50 GB'lık planda herhangi bir artış sağlanmazken, daha üst aboneliklerde kullanım limitleri kademeli olarak yükseliyor.

iCloud+ Planı Aylık Fiyatı Günlük Yapay Zeka Kullanımı 50GB 49.99 TL Standart limit 200GB 169.99 TL 2 kata kadar 2TB 549.99 TL 5 kata kadar 6TB 1699.99 TL 10 kata kadar 12TB 3399.99 TL 20 kata kadar

Hangi Apple Intelligence özellikleri sınırlandırılacak?

Apple, günlük olarak izin verilen toplam istek sayısını tam olarak açıklamadı; çünkü bu sınırlar; kullanılan özelliğe, isteğin karmaşıklığına ve sunucu üzerindeki yoğunluğa göre değişkenlik gösteriyor. Şu, yapay zeka özellikleri kullanım sınırına tabii olacak;

Kişisel bağlam içeren veya birden fazla eylem gerektiren Siri AI istekleri

Image Playground ve Fotoğraflar uygulamasındaki Düzelt, Genişlet ve Uzamsal Yeniden Çerçeveleme gibi araçlar

Apple'ın bulut tabanlı temel modellerini kullanan kestirmeler (Shortcuts)

Private Cloud Compute aracılığıyla Apple'ın temel modellerine erişen üçüncü taraf uygulamalar

Alarm ve sayaç kurma gibi temel Siri komutları ise sınırsız kalmaya devam edecek.

Günlük kullanım limiti nasıl uygulanacak?

Her bir iPhone, iPad ve Mac’te günlük kullanım hakkı olacak. Bu hak tükendiğinde cihaz, uygun iCloud+ aboneliğiyle sunulan ek kullanım kapasitesinden yararlanacak. Söz konusu ek kapasite, cihazlar ve Aile Paylaşımı üyeleri arasında, “ilk gelen alır" prensibiyle paylaştırılacak. Limitler genellikle kullanıcının bulunduğu saat dilimine göre gece yarısı civarında sıfırlanacak, kullanılmayan haklar ise bir sonraki güne devredilmeyecek.

Apple ayrıca, kullanıcılar limite yaklaştıklarında veya limitlerine ulaştıklarında bilgilendirerek, ya sıfırlanma vaktini bekleme ya da aboneliklerini yükseltmeyi seçme imkanı sunacak.

Yapılan bu değişiklikler, Apple Intelligence'ın ücretli erişim modeline dair daha net bilgiler sağlasa da, Apple henüz belirli özellikler için geçerli olan kesin günlük istek limitlerini açıklamış değil.

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