IDC cep telefonu pazarı için 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı

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Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC'nin üçüncü çeyrekle ilgili yeni çalışmasına göre, 287.1 milyon cep telefonunun satıldığı pazar ikinci çeyreğe kıyasla %5.6 oranında büyürken, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %6 oranında gerileme yaşadı.

108.5 milyon cihaz satan Nokia, liderlik pozisyonunu sürdürürken, pazar payının bir önceki yıl ile kıyaslandığında %38.6'dan %37.8 seviyesine gerilediği açıklandı. Nokia'nın arkasındaki isim olan Samsung, %21 pazar payı ile güvenli bir yer edinirken, üçüncü sıradaki LG %11, kan kaybetmeye devam eden Sony Ericcson %4.9 ve DROID modelini anons eden Motorola ise %4.7 pazar payına sahip. Tatil sezonunun yaklaşması ve yeni modellerin geliyor olması sayesinde son çeyrekte pazarın biraz daha büyümesi bekleniyor.