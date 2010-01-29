IDC: Cep telefonu satışları arttı, Nokia'nın hakim pozisyonu sürüyor

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IDC farklı sektörler için hazırladığı araştırma raporlarını yayınlamayı sürdürüyor. Piyasa analizleri yapan firmanın yeni çalışması, cep telefonu pazarının son çeyrek performansını masaya yatırıyor. Hazırlanan rapora göre, arka arkaya beş çeyrektir düşüş yaşayan küresel cep telefonu pazarı, uzun bir süre sonra ilk defa son çeyrekte yeniden yükselişe geçti. 2008'in aynı dönemi ile kıyaslandığında %11.3 büyüme yaşayan pazarda 325.3 milyon adetlik satış gerçekleştiririlirken, geride bıraktığımız yılın tamamında 1.13 milyar telefon satıldığı, 2008'in tamamı ile kıyaslandığında, satışların %5.2 oranında düştüğü açıklandı.

Üreticiler liginin dördüncü çeyrek puan durumuna baktığımızda ise 126.9 milyon adetlik satış ve %39'luk pazar payı ile Nokia'nın hakim pozisyonunu koruduğunu görüyoruz. Nokia'nın hemen ardından ikinci sırada, 68.8 milyonluk satış ve %21.1'lik pazar payı ile Samsung, üçüncü sırada ise 33.9 milyonluk satış ve %10.4'lük pazar payı ile LG geliyor. Dördüncü ve beşinci sırada ise sırasıyla %4.5 pazar payı ile Sony Ericsson ve %3.7'lik pazar payı ile Motorola'nın yer aldığını görüyoruz. IDC'nin tahminlerine göre, 2010 yılında ekonomik iyileşmeye ve artan talebe bağlı olarak küresel pazarda satışların daha da artması bekleniyor.