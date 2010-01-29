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IDC: Cep telefonu satışları arttı, Nokia'nın hakim pozisyonu sürüyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IDC: Cep telefonu satışları arttı, Nokia'nın hakim pozisyonu sürüyor
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IDC farklı sektörler için hazırladığı araştırma raporlarını yayınlamayı sürdürüyor. Piyasa analizleri yapan firmanın yeni çalışması, cep telefonu pazarının son çeyrek performansını masaya yatırıyor. Hazırlanan rapora göre, arka arkaya beş çeyrektir düşüş yaşayan küresel cep telefonu pazarı, uzun bir süre sonra ilk defa son çeyrekte yeniden yükselişe geçti. 2008'in aynı dönemi ile kıyaslandığında %11.3 büyüme yaşayan pazarda 325.3 milyon adetlik satış gerçekleştiririlirken, geride bıraktığımız yılın tamamında 1.13 milyar telefon satıldığı, 2008'in tamamı ile kıyaslandığında, satışların %5.2 oranında düştüğü açıklandı.

Üreticiler liginin dördüncü çeyrek puan durumuna baktığımızda ise 126.9 milyon adetlik satış ve %39'luk pazar payı ile Nokia'nın hakim pozisyonunu koruduğunu görüyoruz. Nokia'nın hemen ardından ikinci sırada, 68.8 milyonluk satış ve %21.1'lik pazar payı ile Samsung, üçüncü sırada ise 33.9 milyonluk satış ve %10.4'lük pazar payı ile LG geliyor. Dördüncü ve beşinci sırada ise sırasıyla %4.5 pazar payı ile Sony Ericsson ve %3.7'lik pazar payı ile Motorola'nın yer aldığını görüyoruz. IDC'nin tahminlerine göre, 2010 yılında ekonomik iyileşmeye ve artan talebe bağlı olarak küresel pazarda satışların daha da artması bekleniyor.


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talh4wk 9 yıl
telefon gibi telefon ürettiği içindir..
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BayBağatur 9 yıl
Nokia ====> KINNEKTİNG PİPIL

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sendemail 9 yıl
nokıa neden satıyor, vaka : nokıa 7610 cep telefonum 6.kattan betona cakıldı ,kapak batarya hersey dagıldı.sakin bır sekılde asagıya ındım parcaları topladım ,tıkır tıkır calısıor.6 senedır hemde.baska modellerı boyle mıdır bılemıyorum ancak taş gıbı super telefon.X6 yı beklıyorum.
2 tane yenı telefonum var,cıksın alıcam.
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BR.YILMAZ 9 yıl
Sağlamlığı bilmem ama ; o kadar marka cep tel kullandım kullanım kolaylığı bakımından nokiadan iyi olanı göremedim.
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Momo-Oz 9 yıl
nokia almam hoşuma gitmiyo artık ya adamlar ülkesini cep telefon ile kalkındırıyolar resmen :D
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Er-Yil 9 yıl

DungeonKeeper

nokia almam hoşuma gitmiyo artık ya adamlar ülkesini cep telefon ile kalkındırıyolar resmen :D


Ama göz'e hitap eden kullanışlı şık telefonlar yapıyorlar.Hakediyorlar.Allah var yukarda.
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AlicanNalbat 9 yıl
nokia işini iyi biliyor... diger birçok firma cep telofonundan başka ürünler üretiyor... nokia ise sadece cep telefonu üzerine adını konusturuyor... önde olması çok çok normal...
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GeceBekcisi 9 yıl
92 günde 126.9 milyon adet = günde 1.379.348 adet = saniyede 16 adet.

Nokia.
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nightsoldier 9 yıl
Lg pazar payını %10'un üzerine çıkarmayı başarmış.
Nokianın bu pozisyonu kolay kolay değişmez gibi görünüyor.Hele saniyede 16 adet satarsa

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Mr. Jingles 9 yıl

GeceBekcisi
92 günde 126.9 milyon adet = günde 1.379.348 adet = saniyede 16 adet.

Nokia.


Hatta her 6.25 salisede bir telefon satıyor
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cssbaycelebi 9 yıl
nokianın 1. liği fazla sürmez gibime geliyor.çünkü piyasada çok sağlam rakipler var artık.
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