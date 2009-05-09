IDC, EMEA bölgesi işlemci pazarı için ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

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Bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC, işlemci pazarına yönelik yeni raporunu açıkladı. Firmanın EMEA yani Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki masaüstü işlemci pazarı için hazırladığı ilk çeyrek raporuna göre Intel pozisyonunu güçlendirmeyi başardı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde, EMEA bölgesinde %23.7'lik pazar payına sahip olduğu belirtilen AMD'nin son çeyrekte %19.8'lik pazar payını kontrol ettiği yani EMEA bölgesi için aradan geçen bir yıllık süre zarfında pazar payı kaybettiği belirtiliyor.

Masaüstü işlemci pazarının yanı sıra Intel'in dizüstü bilgisayar arenasındaki lider konumu da devam ediyor zira firmanın %90 civarı pazar payıyla rakipsizliği sürüyor. Bu noktada AMD'nin mobil arenadaki sessizliğine de değinmekte de fayda var. Phenom II işlemcileriyle masaüstü platformunda dikkat çekici bir çıkış yakalayan firma, yaklaşık bir sene önce duyurduğu Puma platformundan bu yana mobil sistemler için (Yukon girişimi dışında) yaygın anlamda dikkat çekecek yeni bir atakta henüz bulunmuş değil.

Bu arada EMEA bölgesinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre önemli bir kayıp yaşayan AMD'nin bir önceki çeyreğe kıyasla ise mevcut konumunu kısmen korumayı başardığı zira pazar payı kaybının %0.9 olduğu ifade ediliyor. %80.2'lik pazar payı ile EMEA bölgesini kontrol eden Intel'in ise 2008 son çeyreğine göre payını %0.9 arttırdığı belirtiliyor.