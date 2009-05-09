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IDC, EMEA bölgesi işlemci pazarı için ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IDC, EMEA bölgesi işlemci pazarı için ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
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Bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC, işlemci pazarına yönelik yeni raporunu açıkladı. Firmanın EMEA yani Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki masaüstü işlemci pazarı için hazırladığı ilk çeyrek raporuna göre Intel pozisyonunu güçlendirmeyi başardı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde, EMEA bölgesinde %23.7'lik pazar payına sahip olduğu belirtilen AMD'nin son çeyrekte %19.8'lik pazar payını kontrol ettiği yani EMEA bölgesi için aradan geçen bir yıllık süre zarfında pazar payı kaybettiği belirtiliyor.

Masaüstü işlemci pazarının yanı sıra Intel'in dizüstü bilgisayar arenasındaki lider konumu da devam ediyor zira firmanın %90 civarı pazar payıyla rakipsizliği sürüyor. Bu noktada AMD'nin mobil arenadaki sessizliğine de değinmekte de fayda var. Phenom II işlemcileriyle masaüstü platformunda dikkat çekici bir çıkış yakalayan firma, yaklaşık bir sene önce duyurduğu Puma platformundan bu yana mobil sistemler için (Yukon girişimi dışında) yaygın anlamda dikkat çekecek yeni bir atakta henüz bulunmuş değil.

Bu arada EMEA bölgesinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre önemli bir kayıp yaşayan AMD'nin bir önceki çeyreğe kıyasla ise mevcut konumunu kısmen korumayı başardığı zira pazar payı kaybının %0.9 olduğu ifade ediliyor. %80.2'lik pazar payı ile EMEA bölgesini kontrol eden Intel'in ise 2008 son çeyreğine göre payını %0.9 arttırdığı belirtiliyor.


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yusuf1985 10 yıl
cevap yazmıcaktım ama bu saçma cümleye "IhtiyarDelikanli 09.05.2009 Saat: 11:46
amd işlemcileri rezalet.. intel israil şirketi diye almak istemiyorum ama amd yüzünden başka alternatifimde yok.." bunu bir görev olarak yapma ihtiyacı hissettim bu sözü söyleyen kişi ya bilgisayardan hiç anlamıyor yada kasıtlı yapıyor çünkü bukadarda olmaz tavsiyem test sonuçlarına bir bakması Lütfen insanları yanlış yönlendirmeyin
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XivA 10 yıl
pazar payını napacaksınız ki. ne işlem yapıyorsunuz da amd nin ürettiği bir işlemci, ki bu işlemci intele nazaran çok daha uygun fiyatlı performans verir (örn PII 720 BE) işinizi görmüyor. rezaletle falan alakası yok, millet 10 sene önceden bir pentium diye tutturdu öle devam ediyor. bu işleri %5 i anlıyosa ne alacağından bilincli olarak gerisi de pc ci ne satarsa onu veriyor. bence amd gayet başarılı. öle 1000 usd ye süper performanslı işlemci yapacağına yapmasın yine böyle % 10-20 düşük performanslı X3 işlemciler yapsın. biz o kadar zengin değilin 10-15 fps artacak diye milyarlar dökemeyiz.
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sadtneverdie 10 yıl
hoca bırakın şu israil geyiğini kullandığımız herşeyde çin malı ve çinlilerde orta asya türklerini asimile ediyor bunu napıcaz?
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DavidCoulthard 10 yıl
Bende AMD en iyi %25 gördü diye biliyorum ama PassMark a göre 2006 da 50-50 kafa kafaya gelmişler.

cpubenchmark.net/...

Acaba server işlemcilerini dahil edince mi böyle bi sonuç ortaya çıkıyor ?
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
amd işlemcileri rezalet.. intel israil şirketi diye almak istemiyorum ama amd yüzünden başka alternatifimde yok..
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WinteR 10 yıl
AMD en iyi günlerinde dahi %26'yı geçememişti, aslında şu günlerde de o günlerdeki kadar başarılı fakat uyandırdığı devle mücadele etmesi zor, umarız biraz daha reklam-satış-promosyon bölümüne yoğunlaşırlar.
Bu arada cevap vermeden edemicem, yıkmadık çam kalmadı gene "amd işlemcileri rezalet" + " intel israil şirketi" ...
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sadtneverdie 10 yıl
amd nin ki tam rezillik dizüstünde intel %90 la lider üstüne 0,9 pazar payı artırıyor. resmen komedi. masaüstündede 3,9 pazar kaybı maşallah. bazıları cıkıp amd nin birşeyler yapması lazım diyecek ama amd nin kaderi bu
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