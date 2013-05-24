İddia : 41MP çözünürlükte Lumia 9 Temmuz'da piyasada





Windows Phone 8 işletim sisteminin duyurulması ile birlikte yeni Lumia serisi görücüye çıkarken, PureView 808 modelindeki kameranın ne zaman Lumia cihazlarına geleceği en çok merak edilen konular arasında yeraldı.





Ancak henüz resmi bir teyit ortada yokken, genelde iddialar üzerinden bazı tahminler yapılıyor. Yeni gelen bir bilgiye göre Nokia EOS modeli 9 Temmuz'da piyasaya sürülecek.





Modeli test ettiğini belirten kaynak, cihazda 4 çekirdekli bir işlemci kullanıldığını belirtiyor. Ekran ise 4.5 inç ve 1280x768 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran itibari ile cihazın önceki amiral gemi modelindeki geleneği devam ettirdiği görülüyor.





Model 720p ve 1080p video çekimlerine olanak tanırken, Lumia 920 ile benzer çizgileri taşıyor ancak biraz hafif. Fotoğraf profesyonelleri için manuel ayarlama imkanı sunan Nokia Pro Camera uygulaması da ilk bu modelde karşımıza çıkacak.





Cihazda WP8 Blue güncellemesinin olup olmayacağı belirsiz ancak tahminler ikinci nesil Lumia ailesine ait olacağı yönünde.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/nokia-eos-may-bring-its-41-megapixel-snapper-to-fingers-on-july-9-1153744