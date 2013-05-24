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İddia : 41MP çözünürlükte Lumia 9 Temmuz'da piyasada

5 yıl
1,3b
1
46
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : 41MP çözünürlükte Lumia 9 Temmuz'da piyasada

 Windows Phone 8 işletim sisteminin duyurulması ile birlikte yeni Lumia serisi görücüye çıkarken, PureView 808 modelindeki kameranın ne zaman Lumia cihazlarına geleceği en çok merak edilen konular arasında yeraldı.

Ancak henüz resmi bir teyit ortada yokken, genelde iddialar üzerinden bazı tahminler yapılıyor. Yeni gelen bir bilgiye göre Nokia EOS modeli 9 Temmuz'da piyasaya sürülecek. 

Modeli test ettiğini belirten kaynak, cihazda 4 çekirdekli bir işlemci kullanıldığını belirtiyor. Ekran ise 4.5 inç ve 1280x768 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran itibari ile cihazın önceki amiral gemi modelindeki geleneği devam ettirdiği görülüyor. 

Model 720p ve 1080p video çekimlerine olanak tanırken, Lumia 920 ile benzer çizgileri taşıyor ancak biraz hafif. Fotoğraf profesyonelleri için manuel ayarlama imkanı sunan Nokia Pro Camera uygulaması da ilk bu modelde karşımıza çıkacak.

Cihazda WP8 Blue güncellemesinin olup olmayacağı belirsiz ancak tahminler ikinci nesil Lumia ailesine ait olacağı yönünde.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/nokia-eos-may-bring-its-41-megapixel-snapper-to-fingers-on-july-9-1153744 Yorum Yaz
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xconnect 5 yıl en beğenilen
Üstteki mesajı yazan arkadaşa sonuna kadar katılıyorum. Nokia gerçekten amiral gemisi yapmalı ve güncel bütün teknolojileri ve kendi gelistirdiği ilklere imza atılabilecek ekran, kamera, ses neyi ön plana çıkarabiliyorsa abanmalı...

Bir de Hiç WP kullandınız mı diye soran?, Telefon donanım, ram, işlemci istemez, sistem stabil Vs diye ayar çeken arkadaşlar!!! Sizin için bunlara gerek olmayabilir, Bilinçli ve iyi bir kullanıcı olabilirsiniz.

Lakinnnnnnn!!!!

Yıllarca iphone kullanan insanlarda bile inceden inceden bir arayış var, Samsung un tasarımından kusan insanlar var, Sony nin hep bir şeyleri eksik bırakmasını kanıksayan sadık kullanıcıları var, HTC nin akıbetinden ve yazılım desteğinden endişeler var... Var oğlu var...

Sadece 8 çekirdek diye koşa koşa gidip Samsun alanlar, Sırf Premium kasa diye aylarca HTC one modelini bekleyenler, Tatilde deniz kenarında havuzda su geçirmez aletiyle kız tavlayanlar, Sırf işyerinde adam yerine konulmak için iphone almış ama ömründe telefonu itunese takmayı becerememis zırtopozlar var... Var oğlu var....

Bırakalım da Nokia neye abanabiliyorsa abansın devir psikolajik duvarları yıkma devridir!!!




Üstteki mesajı yazan arkadaşa sonuna kadar katılıyorum. Nokia gerçekten amiral gemisi yapmalı ve güncel bütün teknolojileri ve kendi gelistirdiği ilklere imza ...
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2 Yanıt Yanıtla +30
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Raven 5 yıl
Lumia 925 ve 928 çerez modeller, amiral gemi değiller. Eğer nokia bu telefon için blue güncellemesini beklerse atı alan üsküdarı geçer. Bence yapması gereken, sadece kamerayı geliştirmek yerine aynı sony honami gibi elindeki tüm teknolojileri lumia eos'ta birleştirmek olmalı. Gerçek anlamda bir all in one yapmalı, misal 808'de ki bir fm transmitter'ı bile es geçmemeli, aynı şekilde yine daha önce ki iddialarda yer alan, pilin ekran üzerinden güneş ışığıyla şarj olması, tüm donanımların nano teknolojiyle kaplama yapılarak su geçirmezlik özelliği, kamerada ki ayarlanabilir diyafram v.s. yani kendi bünyesindeki ve piyasadaki tüm teknolojilerden yararlanmalı alem akıllı telefon görsün şeklinde
Lumia 925 ve 928 çerez modeller, amiral gemi değiller. Eğer nokia bu telefon için blue güncellemesini beklerse atı alan üsküdarı geçer. Bence yapması gereken, ...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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General. 5 yıl createemir
createemir
Castiel
android ile böyle mı yarışmaya çalışıyor ? halbukı tükürdüğünü 1 kez olsun yalasa tekrardan o gunlere dönmesı çok uzak degıl.... neden nokia neden bir inat uğruna batıyorsun.....

Kendi tahminlerime dayanarak söylüyorum:
-WP çok stabil ve seri bir işletim sistemi,
-WP'da kameralarına uygun programları sorunsuzca yazıyolar,
-Fazla donanım gerektirmeyen bir işletim sistemi,
-Gelişmekte olan, belki de ileride ki en iyi olabilecek bir işletim sistemi.

Tahmin etmekten ziyade kullanan biri olarak tamamen sana katılıyorum ve her zaman bunu dile getirdiğim için bol bol eksi alıyorum Millet kafasını Androide gömmüş hiçbir şeyin farkında değil bir tane alt model alıp kullansa fikri değişecek ama nerde gelde anlat anlatabilirsen
createemirCastielandroid ile böyle mı yarışmaya çalışıyor ? halbukı tükürdüğünü 1 kez olsun yalasa tekrardan o gunlere dön...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 5 yıl
Elektrofx320
createemir
Castiel android ile böyle mı yarışmaya çalışıyor ? halbukı tükürdüğünü 1 kez olsun yalasa tekrardan o gunlere dönmesı çok uzak degıl.... neden nokia neden bir inat uğruna batıyorsun.....
Kendi tahminlerime dayanarak söylüyorum: -WP çok stabil ve seri bir işletim sistemi, -WPda kameralarına uygun programları sorunsuzca yazıyolar, -Fazla donanım gerektirmeyen bir işletim sistemi, -Gelişmekte olan, belki de ileride ki en iyi olabilecek bir işletim sistemi.
Wp çok stabil ve seri olabilir ama bu onun çok iyi oldugunu göstermez.. Şirket olarak bakarsak ms takıntıları olan bir şirket işletim sisteminin biri iyi olur sonra ki kötü olur hep böyle geldi ve gidiyor. Oyun konsolu piyasanındaki yorumu 2si1 çok güzel bir şekilde açıkladı konuşmaya gerek yok. windowphone ise bu şekilde olmamalı bnce gelişmek istiyorsa bu günden sonra marketinin ücretsiz yapmalı paralı oyun ve uygulamalarda bile bir çok kandırmaca saklı. yani PS vita gibi bir cihazımız var ama oynayacak oyun yok wp için en güzel yorum bu gibi. İos stabil olupda o dağ gibi marketi olmasaydı bir hiçti... Android ise kendisine öyle bir ekosistem oluşturduki bazı ülkelerde %100 luk liderlik söz konusu... wp istedigi kadar stabil olsun genede plastik kasalı sürekli takılan kasan RAme aç androidli akıllı telefonlar satılacak ... Wp bu politikasından kurtulmalı firmalara izin vererek özelleştirme(arayüz vs) kapısını sonuna kadar açmalı...Şuan ne ios gibi nede android gibi çok farklı bi deneyip sunuyor ama bunun geregi yok ki. örnek olarka mesela android sonra çıktı ama parmakla aşağıya şekilen sekmeyi kopyala yapıştır yapan ios oldu. o kutucuklarla fazla iş yapacagını sanmıyorum yapsaydı tabletlerde yapardı zaten...Ama öte yandan işletim sistemi(wp) androidden ve hatta iosdan bile güzel çalışıyor RAMe aç bir sistemden degil. iyi forumlar iyi geceler..

Neden o kadar eksilemişler anlamadım gayet güzel yazmışsın ama bir kaç yanlışın var. Öncelikle Windows'ların bir iyi bir kötü olmasının sebebi Microsoft'un her iki Windows'da bir arayüz değiştirmesidir (BKZ; XP, Vista, Win8) bu yüzden her işletim sisteminde kernelin önemli bir kısmı yeniden yazılmıştır ancak Microsoft artık ihtiyacı olan arayüzü bulmuştur ve uzun süre boyunca değişmeyecektir. Ayrıca Microsoft firmalara WP'u özelleştirme konusunda her zaman yardım ediyor Nokia'nın da HTC'nin de çok farklı özellikleri var ancak eğer bu firmalar WP'i Android'deki gibi istedikleri şekilde değiştirirlerse bu Nokia kullanıcısının bir sonraki telefonunun HTC olmasını zorlaştırır kısaca Microsoft tüm telefonlara aynı şekilde kullanım sunarak tüm telefonlara eşit miktarda şans tanıyor... Açıkçası Windows Phone'un çok da farklı bir deneyim sunduğunu düşünmüyorum sadece güncellemelerle tamamlanabilecek küçük eksiklikler var onun dışında Microsoft'un yaptığı şey diğer telefonların yaptığını farklı görünümde yapmak ve açıkçası bu hoşuma gidiyor.
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new-york 5 yıl
Nokia 41mp yerine 20 , 25 mp kullansa , telefonu daha hafif ve ince yapsa Super olur.
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Illuminn 5 yıl
Nokia WP avantajını değerlendirmeyi bilmiyor, 5 yaşındaki çocuğu oturtsan o koltuğa şirketi daha iyi yönetir. Sen git WP ile 41mp kameranı, en babasından, androfanların ifanların dibini düşürecek işlemcini, şöyle yanarlı dönerli tasarımını, fm radyo gibi ufak detaylarını tek telefonda birleştir bakalım sırtın yere geliyor mu bir daha? çocuğa sorsan nasıl rekabet ederiz diye "daha iyisini yaparız" der, bunlar hala kamerayla cezbetmeye çalışıyor elalemi.

yapma nokia, sen wp cihazlarla rekabete giriyorsun sadece. wp üreten adam gibi bir firma daha çıksa gidicisin. az gözünü yükseklere dik.
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Carfreak 5 yıl
Hd2 de defalarca kez wp kullandım. Kasma yok ram derdi yok da Uygulamada yok, ne yapacağız o işi?
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butze 5 yıl
Çüş.
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SystemApps 5 yıl Carfreak
Pachenkov

Hd2 de defalarca kez wp kullandım. Kasma yok ram derdi yok da Uygulamada yok, ne yapacağız o işi?

android alacaksın o zaman uygulama yoksa hadi bay>>>>>>>>>>>>>
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Enola 5 yıl
Daha öncede yazdım gene yazıyorum. Boşverin kaç mp olduğunu sensör ne kadar olacak o önemli. Hele otomatik açılır kapanır bir sensörle gelirse ois ve pureview ile birlikte ezer geçer bu alet
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hawloo 5 yıl
SystemApps
nokia 808 satılır.:)

Şimdiden hayırlı olsun. :D
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ATTILA 5 yıl

Nokia Eos 41mp veya üzeri gelecekse mecburen snapdragon 800 kullanacak
Yada başka bir baypass yapması lazım... 800 kullanması içinde microsoftun güncelleme yapması gerekiyor galiba???


qualcomm.com/...

SNAPDRAGON 800 55mp ye kadar destekliyor

store.donanimhaber.com/...


SNAPDRAGON 600 21MP ye kadar destekliyor...


store.donanimhaber.com/...




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SystemApps 5 yıl
nokia 808 satılır.
:)
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Tosun911 5 yıl
Şu nokia böyle donanım ve telefon tasarımları ile ne vardı androide telefon çıkaraydı....
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I love You Square Enix 5 yıl
George Jetson
zaten az satıyosun bide gidip ard arda model çıkarırsan kim alacak senin telefonunu

sen alma. git spensli dişlisi sat
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MustfEge.T 5 yıl
nokia istediginiz gibi bir telefon uretirse tr fiyati 2500 gibi olur
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1OOOOOO 5 yıl
zaten az satıyosun bide gidip ard arda model çıkarırsan kim alacak senin telefonunu
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MustfEge.T 5 yıl 1OOOOOO
George Jetson
zaten az satıyosun bide gidip ard arda model çıkarırsan kim alacak senin telefonunu

wp nin urun yelpazesi su anda cok kisitli bu yuzden adamlar devamli yeni urunlerle bu yelpazeyi gelistiriyolar
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