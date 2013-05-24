İddia : 41MP çözünürlükte Lumia 9 Temmuz'da piyasada

Haber Editörü
Windows Phone 8 işletim sisteminin duyurulması ile birlikte yeni Lumia serisi görücüye çıkarken, PureView 808 modelindeki kameranın ne zaman Lumia cihazlarına geleceği en çok merak edilen konular arasında yeraldı.
Ancak henüz resmi bir teyit ortada yokken, genelde iddialar üzerinden bazı tahminler yapılıyor. Yeni gelen bir bilgiye göre Nokia EOS modeli 9 Temmuz'da piyasaya sürülecek.
Modeli test ettiğini belirten kaynak, cihazda 4 çekirdekli bir işlemci kullanıldığını belirtiyor. Ekran ise 4.5 inç ve 1280x768 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran itibari ile cihazın önceki amiral gemi modelindeki geleneği devam ettirdiği görülüyor.
Model 720p ve 1080p video çekimlerine olanak tanırken, Lumia 920 ile benzer çizgileri taşıyor ancak biraz hafif. Fotoğraf profesyonelleri için manuel ayarlama imkanı sunan Nokia Pro Camera uygulaması da ilk bu modelde karşımıza çıkacak.
Cihazda WP8 Blue güncellemesinin olup olmayacağı belirsiz ancak tahminler ikinci nesil Lumia ailesine ait olacağı yönünde.
http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/nokia-eos-may-bring-its-41-megapixel-snapper-to-fingers-on-july-9-1153744 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir de Hiç WP kullandınız mı diye soran?, Telefon donanım, ram, işlemci istemez, sistem stabil Vs diye ayar çeken arkadaşlar!!! Sizin için bunlara gerek olmayabilir, Bilinçli ve iyi bir kullanıcı olabilirsiniz.
Lakinnnnnnn!!!!
Yıllarca iphone kullanan insanlarda bile inceden inceden bir arayış var, Samsung un tasarımından kusan insanlar var, Sony nin hep bir şeyleri eksik bırakmasını kanıksayan sadık kullanıcıları var, HTC nin akıbetinden ve yazılım desteğinden endişeler var... Var oğlu var...
Sadece 8 çekirdek diye koşa koşa gidip Samsun alanlar, Sırf Premium kasa diye aylarca HTC one modelini bekleyenler, Tatilde deniz kenarında havuzda su geçirmez aletiyle kız tavlayanlar, Sırf işyerinde adam yerine konulmak için iphone almış ama ömründe telefonu itunese takmayı becerememis zırtopozlar var... Var oğlu var....
Bırakalım da Nokia neye abanabiliyorsa abansın devir psikolajik duvarları yıkma devridir!!!
Tahmin etmekten ziyade kullanan biri olarak tamamen sana katılıyorum ve her zaman bunu dile getirdiğim için bol bol eksi alıyorum Millet kafasını Androide gömmüş hiçbir şeyin farkında değil bir tane alt model alıp kullansa fikri değişecek ama nerde gelde anlat anlatabilirsen