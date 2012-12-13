İddia : Apple, TomTom'u satın alabilir





Eylül ayında lansmanı yapılan iOS 6 işletim sistemi, harita hizmeti olarak Google'ın yerine Apple'ın kendi hizmetini kullanmaya başlayınca eleştirilerin ardı arkası kesilmedi.





Apple bir yandan üçüncü taraf harita yazılımlarını ön plana çıkarırken, diğer taraftan çalışmalarını hızlandırdı. Ancak Rabobank International tarafından ortaya atılan bir iddia Apple'ın yüzde 30 ihtimalle TomTom'u satın alacağını belirtiyor.





Bu iddiadan sonra Hollanda firması TomTom'un hisse senetleri son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı ve firmanın değeri bir milyar doları geçti.





İddianın kaynağı ise bazı TomTom mühendislerinin halen Apple bünyesinde çalışıyor olması. Apple harita hizmetinde TomTom altyapısını kullanmış ve TomTom mühendisleri bir dönem Apple genel merkezinde bulunmuştu.

Analiz uzmanları Apple'ın acil olarak hızlı değişiklikler yapacak bir harita firması aradığı ve bu kapasitenin TomTom'da olduğunu belirtiyor.





Hollandalı firmanın da mali desteğe ihtiyacı olduğunu belirten uzmanlar Apple'ın hisse başına 10 avroyu gözden çıkardığı ve toplamda 2 milyar dolarlık bir satın alma olacağı konusunda hemfikir.





Google'ın da harita uygulamasını bugün yayınlaması, Apple haritalarının kullanım oranını iyice aşağı çekecektir. Son raporlar oranın yüzde 4 seviyesinde olduğu yönündeydi. Bu bakımdan Apple'ın hızlı hareket etmesi şart.

http://www.bloomberg.com/news/2012-12-12/tomtom-rises-as-rabo-forsees-move-by-apple-for-takeover.html