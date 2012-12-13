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İddia : Apple, TomTom'u satın alabilir

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Eylül ayında lansmanı yapılan iOS 6 işletim sistemi, harita hizmeti olarak Google'ın yerine Apple'ın kendi hizmetini kullanmaya başlayınca eleştirilerin ardı arkası kesilmedi. 

Apple bir yandan üçüncü taraf harita yazılımlarını ön plana çıkarırken, diğer taraftan çalışmalarını hızlandırdı. Ancak Rabobank International tarafından ortaya atılan bir iddia Apple'ın yüzde 30 ihtimalle TomTom'u satın alacağını belirtiyor. 

Bu iddiadan sonra Hollanda firması TomTom'un hisse senetleri son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı ve firmanın değeri bir milyar doları geçti. 

İddianın kaynağı ise bazı TomTom mühendislerinin halen Apple bünyesinde çalışıyor olması. Apple harita hizmetinde TomTom altyapısını kullanmış ve TomTom mühendisleri bir dönem Apple genel merkezinde bulunmuştu.
Analiz uzmanları Apple'ın acil olarak hızlı değişiklikler yapacak bir harita firması aradığı ve bu kapasitenin TomTom'da olduğunu belirtiyor. 

Hollandalı firmanın da mali desteğe ihtiyacı olduğunu belirten uzmanlar Apple'ın hisse başına 10 avroyu gözden çıkardığı ve toplamda 2 milyar dolarlık bir satın alma olacağı konusunda hemfikir. 

Google'ın da harita uygulamasını bugün yayınlaması, Apple haritalarının kullanım oranını iyice aşağı çekecektir. Son raporlar oranın yüzde 4 seviyesinde olduğu yönündeydi. Bu bakımdan Apple'ın hızlı hareket etmesi şart. 

http://www.bloomberg.com/news/2012-12-12/tomtom-rises-as-rabo-forsees-move-by-apple-for-takeover.html Yorum Yaz
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Kasatka 6 yıl en beğenilen dwain
dwain
Apple istedikten sonra kendi haritasını kullandırtmasını bilir. Sorun olmuş olabilir. Sonuçta bunu düzeltiyorlar. Parayla vermiyor ya harita hizmetini...


Ha bide parayla versindi, hatta web browseri da internet kafe mantigi ile saat basi internet kullanim ucreti kessindi.
dwainApple istedikten sonra kendi haritasını kullandırtmasını bilir. Sorun olmuş olabilir. Sonuçta bunu düzeltiyorlar. Parayla vermiyor ya ha...
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memoseler 6 yıl
Apple Maps'i ancak TomTom paklar.
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u.r.k. 6 yıl
apple mapsi batıran tomtomdu zaten? tomtomu alacağına yerli sağlayıcılarla çalışmayı denemeliydi apple. Türkiyede bu işi en iyi başarsoft yapar ve google onun datalarını kullanır. İgoda aynı şekilde başarsoftla çalışıyor. tomtom ise teleatlasla çalışıyor. başarsoft 100 eder ise teleatlas 30 eder ancak. bu nedenle bu satış tomtom için iyi apple için kötü olacaktır.
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snomask 6 yıl
apple'ın satın aldığı firmaları batırdığını görmedim. bu işi en iyi hp, nokia ve microsoft yapıyor. bu zamana kadar batırdıkları firmalar ve projeler ortada.
tomtom'un hisselerinin yükselmesi de birşeyi ifade etmiyor. bütün satın alımlar öncesinde klasik durum budur. hisseler yükselir.
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senatorlines 6 yıl
Artık Apple de bazı firmaları satın alsın hep Google ile Microsoft şirket satın alımları yapmayacak ya!
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SystemApps 6 yıl
tomtomu gerek platformlardan gerekse navigasyon cihazından bilirim.
5 para etmez diğerlerine göre...
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iskocyall 6 yıl
Bence ios icin iyi olur tom tom adiyla olmaz sanirim buyuk ihtimal özerk bi cumhuriyet kurma calismalari gec kalinmistir olucaksa şayet simdiden hayirli olsun
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Commander 6 yıl
Alıyorsa bari IGO yu alsaydı.
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| OMG! | 6 yıl
Haritaların çok kalitesiz olması nedeniyle o kadar çok negatif reklam oldu ki insanların haritalar düzelse bile güvenebileceğini sanmıyorum,en azından önümüzdeki 2 yıllık bir süreç için. Google iosdeki harita boşluğunu dolduracaktır. Apple bu kadar başarısız bir çalışmayı neden birden getirip karizmayı çizdirdi anlamıyorum doğrusu.
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zaragoza 6 yıl | OMG! |
| OMG! |
Haritaların çok kalitesiz olması nedeniyle o kadar çok negatif reklam oldu ki insanların haritalar düzelse bile güvenebileceğini sanmıyorum,en azından önümüzdeki 2 yıllık bir süreç için. Google iosdeki harita boşluğunu dolduracaktır. Apple bu kadar başarısız bir çalışmayı neden birden getirip karizmayı çizdirdi anlamıyorum doğrusu.

Uzun sure sessiz kalirsa android pazari domine ederdi. Apple da yazik olurdu en kotu secenekler icinden en iyisini secti bence
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engurlu 6 yıl
Eyvah Eyvah...

Tom Tom a da yazık olacak..
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Jül Sezar 6 yıl engurlu
engurlu
Eyvah Eyvah...

Tom Tom a da yazık olacak..


Herseyin bi fiyati vardir
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carman1tr 6 yıl engurlu
engurlu
Eyvah Eyvah...

Tom Tom a da yazık olacak..


Kusura bakmayın ama Her yorumda yaptığınız gibi objektiflikten uzak bir cümle kurmuşsunuz.

Haberde bu satin almanın söylentisi bile tom tom hisselerini yükseltmiş denmesine rağmen tom toma yazık olacak diyebilmek mantık kabulleri dısında bir söylem.
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cengizhan1903 6 yıl engurlu
engurlu

Eyvah Eyvah...

Tom Tom a da yazık olacak..


AVATARI KESSSS
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cengizhan1903 6 yıl
Iyi olur
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