İddia : Compal, yeni Lumia modelinin üretimini üzerine aldı

Nokia'nın 11 Temmuz tarihinde 41MP çözünürlüğe sahip Lumia modelini tanıtması artık kesin gibi. Windows Phone ekosistemine bir ilki yaşatacak olan model Galaxy S4 Zoom ve Xperia i1 modelleri ile sıkı bir rekabete girecek.





İddialar Nokia'nın bu etkinlikte veya ileri bir tarihte orta ve alt seviye olmak üzere iki yeni Lumia modeli tanıtacağı daha yönünde. Bunların gelecek Windows Phone 8.1 güncellemesi taşıyıp taşımayacağı bilinmiyor.





Nokia'nın Windows Phone 7 döneminde ortaklık yaptığı Compal ise gelen bilgilere göre yeni bir Lumia modelinin üretimini üstlenmiş durumda. Firma böylece ilk kez Windows Phone 8 evrenine girmiş olacak.





Compal'ın hangi modeli üreteceği bilinmemekle birlikte 41MP kameralı Lumia 1020 modeli olabileceği konuşuluyor. Compal üretim sürecine girerken, Temmuz ayından sonra sevkiyata başlayacak.





Yakın bir tarih olması nedeniyle bu modelin 1020 olduğunu iddia edenler ağırlıkta. Yılın ikinci yarısında Compal en az 3 milyon sevkiyat bekliyor. Bu da Nokia'nın modeline çok güvendiğini gösteriyor.





Diğer iki Lumia modelinin Compal'a mı verileceği bilinmiyor. Ancak iddialar doğruysa Nokia, WP8 ekosistemini adeta ürüne boğmuş olacak ve şu an WP7 döneminden daha fazla model piyasaya sürmüş durumda.