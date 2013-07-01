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İddia : Compal, yeni Lumia modelinin üretimini üzerine aldı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Compal, yeni Lumia modelinin üretimini üzerine aldı
Nokia'nın 11 Temmuz tarihinde 41MP çözünürlüğe sahip Lumia modelini tanıtması artık kesin gibi. Windows Phone ekosistemine bir ilki yaşatacak olan model Galaxy S4 Zoom ve Xperia i1 modelleri ile sıkı bir rekabete girecek.

İddialar Nokia'nın bu etkinlikte veya ileri bir tarihte orta ve alt seviye olmak üzere iki yeni Lumia modeli tanıtacağı daha yönünde. Bunların gelecek Windows Phone 8.1 güncellemesi taşıyıp taşımayacağı bilinmiyor.

Nokia'nın Windows Phone 7 döneminde ortaklık yaptığı Compal ise gelen bilgilere göre yeni bir Lumia modelinin üretimini üstlenmiş durumda. Firma böylece ilk kez Windows Phone 8 evrenine girmiş olacak.

Compal'ın hangi modeli üreteceği bilinmemekle birlikte 41MP kameralı Lumia 1020 modeli olabileceği konuşuluyor. Compal üretim sürecine girerken, Temmuz ayından sonra sevkiyata başlayacak. 

Yakın bir tarih olması nedeniyle bu modelin 1020 olduğunu iddia edenler ağırlıkta. Yılın ikinci yarısında Compal en az 3 milyon sevkiyat bekliyor. Bu da Nokia'nın modeline çok güvendiğini gösteriyor.

Diğer iki Lumia modelinin Compal'a mı verileceği bilinmiyor. Ancak iddialar doğruysa Nokia, WP8 ekosistemini adeta ürüne boğmuş olacak ve şu an WP7 döneminden daha fazla model piyasaya sürmüş durumda.

http://www.digitimes.com/news/a20130627PD212.html Yorum Yaz
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Illuminn 5 yıl en beğenilen
şu nokia kamera işinden iyi anlıyor cidden. megepixel saçmalığının ötesinde konuşuyorum, kamerasının çektiklerinde nur var cidden. renkleri falan insanı mutlu ediyor
şu nokia kamera işinden iyi anlıyor cidden. megepixel saçmalığının ötesinde konuşuyorum, kamerasının çektiklerinde nur var cidden. renkleri falan insanı mutlu ...
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sevket861 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Sony Xperia i1 in 4k video çekeceği söyleniyor...http://www.teknokulis.com/multimedya/galeri/galeriteknoloji/sony-i1-honami-4k-4000-x-2000-video-cekebilir?albumId=52351

60 fps 1080p çeksin de 4 k eksik olsun
DH MisafiriSony Xperia i1 in 4k video çekeceği söyleniyor...http://www.teknokulis.com/multimedya/galeri/galeriteknoloji/sony-i1-honami-4k-4000...
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Raven 5 yıl
4K video çekme olayı honamiye has birşey değilki, bu snapdragon s800'ün özelliği. O yüzden uydurma değil, bu işlemciyi kullanan telefonlar 4K video çekebilir.
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onur01651 5 yıl
sony honami 4k çekim yapacak diyor gsmarena, bugün digital makinalar, yarın dsl makinalar çöp mü olcak.
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denizci535 5 yıl onur01651
onur01651
sony honami 4k çekim yapacak diyor gsmarena, bugün digital makinalar, yarın dsl makinalar çöp mü olcak.

Bence bu haber şişirme.
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FreeRun 5 yıl
güzel bir tasarım yaparlar umarım ne zamandan beri bekliyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
Sony Xperia i1 in 4k video çekeceği söyleniyor...http://www.teknokulis.com/multimedya/galeri/galeriteknoloji/sony-i1-honami-4k-4000-x-2000-video-cekebilir?albumId=52351
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YordleKing 5 yıl
Güzel yazılımlar ile daha da coşturur o kamerayı Nokia.
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sevket861 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Sony Xperia i1 in 4k video çekeceği söyleniyor...http://www.teknokulis.com/multimedya/galeri/galeriteknoloji/sony-i1-honami-4k-4000-x-2000-video-cekebilir?albumId=52351

60 fps 1080p çeksin de 4 k eksik olsun
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denizci535 5 yıl
Nokia lumia 1020 mi neyse müthiş bir adım bekliyor wp markette aldı basını gidyorrr. Yaşasın yeni WP li NOKİA lar.
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beyazkar35 5 yıl
nokia şu telefona android kurup satsa samsug ve htc yalan olur valla.
(android kullanıyorum)
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flexii_87 5 yıl
Forumda çogu insan bu telefonu bekliyor, umarım beklentilerimizi boşa cıkarmazlar

özelliklede batarya konusunda atak yapmaları gerekiyo, sonuçta zenon flaş var
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mavilim_ 5 yıl
beklediğim telefon modellerinden biri bakalım karşımıza ne çıkacak...
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Illuminn 5 yıl en beğenilen
şu nokia kamera işinden iyi anlıyor cidden. megepixel saçmalığının ötesinde konuşuyorum, kamerasının çektiklerinde nur var cidden. renkleri falan insanı mutlu ediyor
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regaibyigit. 5 yıl
Ekrem71 sözüm sana ucuz iPhone'nun resmi sızdırıldı sen hala iddialar peşindesin sabahtan beri ne zaman haber yapcaksınız diye bekliyorum lütfen
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