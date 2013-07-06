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İddia : Gelecek yıl başlarında Nokia iki tablet ve 4 Lumia modeli ile karşımıza çıkacak

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Gelecek yıl başlarında Nokia iki tablet ve 4 Lumia modeli ile karşımıza çıkacak

Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sisteminin yeni güncellemesi ile 5-6 inçlik ekran, Full HD çözünürlük ve 4 çekirdekli işlemci gibi özelliklere izin verecek olması, ekosistemde yer alan üreticilerin yıl bitmeden yeni ürünleri piyasaya sürecekleri beklentisine yol açmıştı.

Bunlardan birisi olan Nokia'nın Phablet segmentine yılın ikinci yarısı itibariyle bir Lumia modeli ile gireceği şeklinde bazı iddialar gündeme gelmişti. Mynokiablog sitesi ise Nokia'nın gelecek yıl başlarında Phablet ve tablet segmentine gireceğini iddia ediyor.

Güvenilir kaynaklardan elde edildiği belirtilen bilgilere göre Nokia iki tane tablet modeli ve 4 tane de yeni Lumia modelini gelecek yıl başlarında piyasaya sürecek. Tabletlerden birisi 10.5 inçlik bir ekrana ve 8.5mm kalınlığa sahipken, diğeri ise 8.5 inç boyutunda olacak. Her iki model de alüminyum kasaya sahip olacak Lumia serisinden alıştığımız farklı renk seçenekleri sunacak. 

Nokia'nın Çarşamba günü tanıtacağı 41MP kameralı Lumia modelinin ise yeni bir ailenin ilk üyesi olacağı, sonraki akıllı telefon ve tabletlere daha gelişmiş kamera koyacağı belirtiliyor.

Gelecek yıl bizi bekleyen Lumia modelleri ise 4.5 inçlik ekrana sahip Lumia 525, 4.6 inçlik ekrana sahip Lumia 625, 5 inçlik ekrana sahip Lumia 725, 5.2 inçlik ekrana sahip Lumia 825 ve 5.5 inçlik ekrana sahip Lumia 926 olacak. Bu modeller yılın ortalarına kadar piyasaya çıkacakken, Haziran ay sonrasında da 6-7 inçlik ekrana sahip bir Phablet modeli daha piyasada olacak.

Bilgiyi veren kaynak önümüzdeki aylarda bu modellerle ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkacağını belirtiyor ve kesinlikle sahte bilgiler olmadığını vurguluyor. Nokia'nın gelecek yıl ile ilgili neler hazırladığı konusunda henüz gündeme gelmiş bir konu bulunmuyor. Daha çok yıl sonuna kadar firmanın karşımıza çıkaracağı modellere odaklanılmış durumda. Ancak iddialar doğruysa Nokia'nın artık Lumia serisinde 4.5 inçin altına düşmeyeceğini söyleyebiliriz.

http://mynokiablog.com/2013/07/06/rumour-nokia-zoom-on-tablets-too-slim-aluminium10-58-5-tablets-on-the-way-lumias-getting-bigger-too-525-725-825-926/ Yorum Yaz
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Bamya Avcisi 5 yıl en beğenilen
Gelecek windows phone'da,onemli olan ureticilerin bunun farkina varmasi.
Not:Android kullaniyorum.
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Duratorq_ 5 yıl
5.5 inç nedir be kardeşim telefon bu telefon el insaf.

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1 Yanıt Yanıtla +11
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Dogu-E 5 yıl gokhans19
gokhans19
ax
Orijinalden alıntı: AggressiveGamer
Orijinalden alıntı: Tuzlu Çubuk
Orijinalden alıntı: AggressiveGamer Gelecek windows phoneda,onemli olan ureticilerin bunun farkina varmasi.Not:Android kullaniyorum.
android kullanıyorsan bunu nerden biliyorsun,bunu biliyorsan neden android kullanıyorsun ???
Android kullanıyorum çünkü su an için wpda uygulama eksiği var. Ama desen ki bana 2-3 sene içinde hangi işletim sistemini tercih edersin,wp derim. Çünkü ne android gibi stabilite sikintisi var ne de ios gibi 6 yildir ayni değil. Wp sürekli gelişiyor ve ne zamanki üreticiler potansiyeli görecek o zaman populerlesecek.
2-3 sene içinde android ne hale gelecek onu düşündünüz mü.bırak yazılım gelişmesini donanım olarak ne cihazlar çıkacak düşünemiyorum bile.stabilite falan hikaye olur 2-3 seneye...

Android 5.0 geldiğinde ne ios kalacak ne wp adam 2-3 sene diyor. O kadar beklemeye gerek yok 2-3 ay sonra görünecek stabilite ne demekmiş..

Her yeni sürümde aynı hayal ama sonuç hep aynı :) yine kastı tipini ... :):):):)
gokhans19axOrijinalden alıntı: AggressiveGamerOrijinalden alıntı: Tuzlu ÇubukOrijinalden alıntı: Agg...
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Utku 5 yıl
buyuk eksikmis gercekten.
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veleciraptor 5 yıl
4.5" altına düşmeyecekse windows phone ekosistemi artık bana uymayacak demektir. Yahu herkese göre telefon çıkarsalar olmaz sanki
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Utku 5 yıl
Ben skypeta bir sorun gormedim. Gayet iyi calisiyor. Hatta androidde sorunlu calisiyor.
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KaSaTuRa. 5 yıl Utku
Utku
Ben skypeta bir sorun gormedim. Gayet iyi calisiyor. Hatta androidde sorunlu calisiyor.

mesaj gecmisini silmeyi denersen bunca yillik programda daha mesaj silme ozelliginin mevcut olmadigini gorebilirsin, acikcasi cok komik bir eksik, bu skype siradan bir gelistiricinin yazilimi degil, hepsi bir yana ekran donmesini kilitlemek icin 8.1 ciksin diye bekliyoruz, uzun zamandir bu tarz cihazlar kullanirimki symbiandan once motorola ile windows mobile da kullaniyordum boyle sacmalik duymadim, her telefonda olan bu kadar basit standart bir ozellik ufak bir guncellestirmeyle gelebilecekken yok ama 2 gunde bir nokia nin yarim inc farkla 50 tane farkli model telefon tanitimi, neyse konuyu bos yere uzatmanin manasi yok, ins biraz daha hizlanir ilerleme de su telefonun stabilitesini 3-5 uygulamadan otesinde goruruz
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Twanche 5 yıl
O eski halinden eser yok simdi
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KaSaTuRa. 5 yıl
bircok populer uygulama oyun markette yok, bircok standart cok basit ozellige bile hala wp sahip degil, tutturulmus bir stabilite, yerim oyle stabiliteyi, hesapta arkada koskoca microsoft var, dusuk fiyat seviyesinde performansi disinda wp telefonlarin hicbir artisi yok, almaya deger bir yani da yok, bir gun o market dolarsa alinir yoksa heves edip bosa para vermeyin almayi dusunenler
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Utku 5 yıl KaSaTuRa.
KaSaTuRa.

bircok populer uygulama oyun markette yok, bircok standart cok basit ozellige bile hala wp sahip degil, tutturulmus bir stabilite, yerim oyle stabiliteyi, hesapta arkada koskoca microsoft var, dusuk fiyat seviyesinde performansi disinda wp telefonlarin hicbir artisi yok, almaya deger bir yani da yok, bir gun o market dolarsa alinir yoksa heves edip bosa para vermeyin almayi dusunenler

Sen ne kadar süre kullandın?
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kurtar72 5 yıl
Bu işletmelerin büyük ekran sevdası nedir anlamadım gitti. İşin gülünç yanı nerede küçük eli olan var bu hayvani telefonları kullanıyor. Bunlara semerden telefon yapıldı deyin inanın moda diye alıp, kullanırlar. Ben artık gülmüyorum yalnızca şaşırıyorum bu anlamsız ve boş sidik yarışına 5 inç telefon mu olur yahu resmen akıl tutulması başka bir şey değil.
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DH Misafiri 5 yıl
intelin çıkaracağı baytrail.ışlemciler WP a destek verırse Windows mobil işletim sıstemınde X86 olayını adapte eder ve akıl almaz performansı hepimiz görürüz.bugün bile windows pc sürümü X86 mimarisine en iyi optimize olan OS dur.bu süreç elbetkı geç olacak çünki windows daha önce hiç uğraşmadiğı bir kulvarda.yeni guncellemelerle directx ide wp ye uygularlarsa grafik konusundada yüksek fark yaratıcak.belkid directx destekleyen ilk mobil işletim sistemi olabir.
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md07tr 5 yıl

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WmGMD 5 yıl
Uygulama yok :(
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SystemApps 5 yıl
windows phone geleceğin işletim sistemi zira bildiğimiz windows 8 ile hamuru aynı...


andorid x86 tabanlı işlemcilere ayak uyduramadığı için mobil işletim sistemi olarak kalacağı kesin gibi kaldıki arm işlemcilerle de arasında sıkı bir samimiyet de yok doğrusu...512mb ramli windows xp benim çoğu işimi görüyordu ki bugün 1gb ramli andoridler bile sıkıntılı olarak bakılıyor.8çekirdek 2gb ram nedir allah aşkına? resmen androidi ayakta tutmak için tüm üreticiler seferber oluyor.ama yinede donanım camiasında pozitif bir etkisi yada hızlandırıcı bir etkisi olduğunu düşünüyorum.zira andoridli cihazların tercih sebebi sistemsel özellikleri oluyor.

fakat sonuç itibari ile tüketicilerin baktığı esas nokta akıllı bir telefondan beklentilerini karşılayabilmesi oluyor.mesela servisler mesela stabilite, hız, kamera özellikleri, kalitesi vs... işte bu noktada windows phone oldukca avantajlı konumda.platformun tam potansiyeli ortaya çıkmasada büyük bir potansiyel taşıdığını kimse inkar edemez.koskoca windows 8 ile ortak olan çekirdeği zaten bunun ispatı oluyor.ortak bir platformun da bir parçası...andoriddeki gibi özgürlüğün kurbanı olmamış bir sistem windows phone.yani standartlardan bahsediyorum.hiç bir sistem disiplinsiz ayakta kalamaz bi kere.her üretici kendi kafasına göre bişeyler yapmaya kalkışırsa sonuçta ortaya koca bir yazılım çöplüğü ortaya çıkar.ve bunu googleın kendisi bile temizleyemez.ancak ve ancak nexus cihazları ile bunu sağlamaya çalışsada bu seferde tüketiciyi tek tip cihaz kullandırtmaya zorladığı içinde dezavantajlı konuma düşer.işte windows phoneli her cihaz aslında birer nexusdur.ama andoriddeki gibi değil.daha çeşitliliği olan bir nexus.


kısaca windows phone sona kalan bir sistem olsada hem kendisinden hemde başka sistemlerden ibret almış ders almış belki yavaş ama sağlam adımlarla ilerleyen bir sistem.bugün ne andorid ne ios ne symbian aranılan işletim sistemi değil.eksikliklerinden dolayı belki windows phone de olmayabilir.ancak eksiklikleri gidermek en kolay olanı olduğundan bu bakımdan neredeyse kesinkes geleceğin işletim sistemi nedir sorusunun cevabı windows phonedir.

windows phone aynı zamanda gelecekteki olası senaryolara da hazırlıklı bir sistemdir.yani pazar nereye kayarsa kaysın windows phone buna göre şekillenebilir.ama başka sistemler de bu pek söz konusu değildir.symbian buna en güzel örnektir.en ufak bir sapma pazarı andorid lehine çevirmeye yetti ve symbianın ölümüne neden oldu.
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DH Misafiri 5 yıl
Yav he he google froyodan beri stabilite sağlayamadı android5.0 lamı sağlayacak.kendinizi kandırmayın androiddeki uygulamaların %65'i gerksiz(osuruk sesleri,komik sesler,a'soundboard flan.).
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__Nikolaus__ 5 yıl
windows isletim sistemli phablet i kim ne yapsin ?
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Fenomenon 5 yıl
nokia baktı ki sırf kamerayla olmuyor şansımı bir de ekran boyutunda deneyim dedi :-)
ama cidden biraz saçmalamışlar şimdi lumia 820 alan adam demezmi benm aldığım telefonun daha iyisi yarına fiyatına, bu ne biçim iş diye
bence şu şekilde olması lazım
525 625 4"
725 4.3"
825 4.7"
926 5"
ayrıca 2 tane 8" inch tablet çıkarmaları lazım. 1 tane ucuz 1 tane performans
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