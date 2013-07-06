İddia : Gelecek yıl başlarında Nokia iki tablet ve 4 Lumia modeli ile karşımıza çıkacak





Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sisteminin yeni güncellemesi ile 5-6 inçlik ekran, Full HD çözünürlük ve 4 çekirdekli işlemci gibi özelliklere izin verecek olması, ekosistemde yer alan üreticilerin yıl bitmeden yeni ürünleri piyasaya sürecekleri beklentisine yol açmıştı.





Bunlardan birisi olan Nokia'nın Phablet segmentine yılın ikinci yarısı itibariyle bir Lumia modeli ile gireceği şeklinde bazı iddialar gündeme gelmişti. Mynokiablog sitesi ise Nokia'nın gelecek yıl başlarında Phablet ve tablet segmentine gireceğini iddia ediyor.





Güvenilir kaynaklardan elde edildiği belirtilen bilgilere göre Nokia iki tane tablet modeli ve 4 tane de yeni Lumia modelini gelecek yıl başlarında piyasaya sürecek. Tabletlerden birisi 10.5 inçlik bir ekrana ve 8.5mm kalınlığa sahipken, diğeri ise 8.5 inç boyutunda olacak. Her iki model de alüminyum kasaya sahip olacak Lumia serisinden alıştığımız farklı renk seçenekleri sunacak.





Nokia'nın Çarşamba günü tanıtacağı 41MP kameralı Lumia modelinin ise yeni bir ailenin ilk üyesi olacağı, sonraki akıllı telefon ve tabletlere daha gelişmiş kamera koyacağı belirtiliyor.





Gelecek yıl bizi bekleyen Lumia modelleri ise 4.5 inçlik ekrana sahip Lumia 525, 4.6 inçlik ekrana sahip Lumia 625, 5 inçlik ekrana sahip Lumia 725, 5.2 inçlik ekrana sahip Lumia 825 ve 5.5 inçlik ekrana sahip Lumia 926 olacak. Bu modeller yılın ortalarına kadar piyasaya çıkacakken, Haziran ay sonrasında da 6-7 inçlik ekrana sahip bir Phablet modeli daha piyasada olacak.





Bilgiyi veren kaynak önümüzdeki aylarda bu modellerle ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkacağını belirtiyor ve kesinlikle sahte bilgiler olmadığını vurguluyor. Nokia'nın gelecek yıl ile ilgili neler hazırladığı konusunda henüz gündeme gelmiş bir konu bulunmuyor. Daha çok yıl sonuna kadar firmanın karşımıza çıkaracağı modellere odaklanılmış durumda. Ancak iddialar doğruysa Nokia'nın artık Lumia serisinde 4.5 inçin altına düşmeyeceğini söyleyebiliriz.

http://mynokiablog.com/2013/07/06/rumour-nokia-zoom-on-tablets-too-slim-aluminium10-58-5-tablets-on-the-way-lumias-getting-bigger-too-525-725-825-926/