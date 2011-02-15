İddia: HTC, Mobil Dünya Kongresi'nde ''Facebook'' odaklı telefonlar tanıtabilir!

Bilindiği üzere HTC'nin bir kaç saat içinde, Mobil Dünya Kongresi'nde birbirinden yeni akıllı telefon modelleriyle karşımıza çıkması bekleniyor. HTC Pyramid, Wildfire 2, Desire 2 ve Desire HD 2 gibi pek çok akıllı telefon söylentisi internette dolaşmakta. Fakat çok farklı bir gelişme Pocketnow cephesinden geldi.

Pocketnow cephesinden gelen bilgilere göre yarın HTC, düzenleneceği etkinlik kapsamında Facebook tutkunlarına özel iki farklı modelin tanıtımını yapabilir ve bu modeller Facebook'a özel kısayol tuşuna sahip olabilir! INQ firması daha önce kollarını sıvayarak Facebook odaklı telefonlar (Cloud Touch ve QWERTY klavyeli Cloud Q) üretmiş ve sektörde bir ilki gerçekleştirmişti. HTC, yarın karşımıza Facebook odaklı telefonlarla çıkar mı bilinmez ama hareketli bir gün yaşanacağı şimdiden kesin gibi.