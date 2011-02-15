Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia: HTC, Mobil Dünya Kongresi'nde ''Facebook'' odaklı telefonlar tanıtabilir!

8 yıl
6,7b
1
9
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İddia: HTC, Mobil Dünya Kongresi'nde ''Facebook'' odaklı telefonlar tanıtabilir!
Tam Boyutta Gör

Bilindiği üzere HTC'nin bir kaç saat içinde, Mobil Dünya Kongresi'nde birbirinden yeni akıllı telefon modelleriyle karşımıza çıkması bekleniyor. HTC Pyramid, Wildfire 2, Desire 2 ve Desire HD 2 gibi pek çok akıllı telefon söylentisi internette dolaşmakta. Fakat çok farklı bir gelişme Pocketnow cephesinden geldi.

Pocketnow cephesinden gelen bilgilere göre yarın HTC, düzenleneceği etkinlik kapsamında Facebook tutkunlarına özel iki farklı modelin tanıtımını yapabilir ve bu modeller Facebook'a özel kısayol tuşuna sahip olabilir! INQ firması daha önce kollarını sıvayarak Facebook odaklı telefonlar (Cloud Touch ve QWERTY klavyeli Cloud Q) üretmiş ve sektörde bir ilki gerçekleştirmişti. HTC, yarın karşımıza Facebook odaklı telefonlarla çıkar mı bilinmez ama hareketli bir gün yaşanacağı şimdiden kesin gibi.

İddia: HTC, Mobil Dünya Kongresi'nde ''Facebook'' odaklı telefonlar tanıtabilir!
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
X-FI 8 yıl
you won't find me on facebook lol... bıktım bu facebok twitter saçmalıklarından hayır yani anlamıyorum niye bu kadar önem veriliyor herşeyde ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orjSin 8 yıl
niye hiç kimse kamerasıyla övünücek ve ses kalitesini ön plana koyucak cihaz yapmıyorda böyle aptal saptal işlerle uğraşıyor .
son zamanlarda çıkan bi htc surround ve mozart vardı. android li bi cihazda yapsın böyle ....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 8 yıl
telefon kullanım ömürleri gittikçe azalıyor artık ilerde bu durum dahada kötüye gidecektir tüketim çılgınlıgı budur işte :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wentworthscofield 8 yıl
ne kadar büyük olursa olsun bir internet sitesi için telefon üetilmesi ve ya telfonun bununla bilinmesi telefonun ve ya işletim sisteminin uzun süreli kullanıma uygun olmadığını gösterir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
advancedmobile 8 yıl
zaten var olan bir şeyi ön plana çıkarmışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZZ RAT 8 yıl

wentworthscofield

ne kadar büyük olursa olsun bir internet sitesi için telefon üetilmesi ve ya telfonun bununla bilinmesi telefonun ve ya işletim sisteminin uzun süreli kullanıma uygun olmadığını gösterir

artık akıllı telefonların kullanım ömrü maksimum 2 yıla indi,
2 yılda face'in modası geçmeyeceğine göre böyle bir yöntem izlemiş olabilirler.

Ama bir internet sitesi için telefon üretilmesinin mantıksız olduğu da açık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl LG Optimus One P503 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim