İddia : HTC ve Beats Audio çevrimiçi müzik yayını üzerinde çalışıyor

HTC ile Beats Audio firmasının geçtiğimiz yıl yaptığı 300 milyon dolarlık ortaklık sonucunda, Beats by Dr. Dre tasarımını taşıyan özel ses işleme donanımı ve yazılımına sahip HTC modellerini piyasada görmeye başlamıştık. Özel Beats Audio ses profili sunan bu modeller beraberinde gelen Beats kulaklıklarıyla da farklı bir müzik tecrübesi sunuyordu. Beats ortaklığı bu yıl daha farklı bir hizmette kendini gösterebilir.

Beats Audio firması Jimmy Iovine ve ünlü sanatçı Dr.Dre tarafından ses teknolojileri üzerine uzmanlaşmak amacıyla kuruldu. Kurucu Iovine ve HTC firması anlaşma tarihinden beri sürekli dirsek teması halinde.

GigaOm sitesinin elde ettiği bilgiye göre HTC ve Iovine yeni bir çevrimiçi müzik yayını hizmeti üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Çevrimiçi müzik servisinin altyapısı şu an hazır durumda.

Servis yeni HTC tablet ve akıllı telefonlarında standart müzik oynatıcı olarak yerini alırken diğer taraftan çevrimiçi müzik yayını için istemci uygulama görevini görecek. Görüşmeler son aşama olan fiyatlandırma ve diğer küçük detaylar üzerinde sürüyor. Genelde çevrimiçi müzik hizmetleri aylık 10$ gibi bir fiyattan sunuluyor.

Çevrimiçi müzik servisi HTC'nin uzun süredir planladığı bir hizmetti. Daha önce Spotify ile ortaklık girişimi olsa da başarıya ulaşmamıştı. Iovine ise müzik endüstrisinin en güçlü yöneticilerinden birisi. Çevrimiçi müzik yayınında en önemli engel olan lisans anlaşmalarının aşılmasında büyük bir rol oynayabileceği tahmin ediliyor.

HTC'nin Sense 4.0, HTC Speak ve PlayStation sertifikası yanında MWC 2012 fuarında duyuracağı diğer bir yeniliğin bu çevrimiçi müzik servisi olacağı belirtiliyor. Bu özelliklere sahip cihazlar da yaz aylarında boy gösterecek.

Bunun yanında HTC ve Beats kablosuz bir boombox için de çalışmalarını sürdürüyor. Önceki boombox modeli HTC ve o dönem Beats Audio ile ortak olan Monster ile birlikte tasarlanmıştı. Ancak Monster ve Beats Audio ortaklığı geçtiğimiz ay sona erdi. Iovine ise ses ürünleri tasarlamak konusundaki arzusunu sık sık dile getiriyor. Beats Audio böylece Monster firmasından doğan boşluğu HTC ile doldurmayı planlıyor.

