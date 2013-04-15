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İddia : Microsoft kendi saat projesi üzerinde çalışıyor

6 yıl
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Microsoft kendi saat projesi üzerinde çalışıyor

Akıllı saat endüstrisi bu yılın yükselen trendleri arasında ve Motorola, Sony gibi büyük firmalar ve Pebble gibi girişimler sektörde boy göstermeye başladı. Bunun yanında Google, Apple, Samsung gibi firmaların da sektöre gireceğine dair iddialar mevcut. 

Wall Street Journal tarafından firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Microsoft da pazarın bir oyuncusu olmak için hazırlık yapıyor. 

Saatin tasarımı üzerinde çalışmalar yapan Microsoft, yılın başlarında Asyalı tedarikçi firmalardan saat benzeri bir cihazı oluşturacak parçalar temin etmesini istedi. Tedarikçi firmalara göre saatin 1.5 inçlik ekran boyutu bulunuyor. Firmaların birisinin yöneticisi de proje ile ilgili Redmond'da Microsoft yetkilileri ile biraraya geldi.

Microsoft yaklaşık 10 yıl önce FM dalgaları üzerinden haber başlıkları, maç sonuçları ve anlık iletileri alabilen bir akıllı saat geliştirmişti. Ancak akıllı telefonlara ilgi artınca 2008 yılında modelin üretimi durdurulmuştu. 

Akıllı saatler konusunda uzun yıllardır çalışmalar yapılıyor olsa da Pebble'nin Kickstarter üzerinde 10 milyon dolarlık bağış rekoru kırması dikkatleri bir anda bu sektöre çekti. Gartner tarafından yapılan araştırmaya göre saat ve gözlük gibi giyilebilir akıllı cihazların 2016 yılında 10 milyar dolarlık satış yapması bekleniyor.


http://www.phonearena.com/news/WSJ-says-Microsoft-sourcing-parts-for-a-touch-screen-watch_id41879 Yorum Yaz
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lyridder 6 yıl
Akıllı saatlerde; hareket enerjisiyle çalışan otomatik mekanizmalar kullanılsa güzel olduğu kadar ironik de bir durum ortaya çıkar galiba:)
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Yaratık00 6 yıl
Bunun geleceğide netbooklaar gibi olacak :)
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Doanc4n 6 yıl
Microsoft DA kendi saat projesi üzerinde çalışıyor
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Barbaroscakir 6 yıl
itachi237
saatle ne yapabilecekler merak ediyorum biri çıksın desin artık biz şöyle şöyle bir saat yaptık şu şu özellikleri var şu zaman çıkıyor diye. herkes geliştiriyor ama hiçbiri çıkıp açıklamadı tanıtmadı.benim bildiğim 3-5 yıl önce içine telefon entegre saat vardı onun ilerisini görmedim. birde ipod mini saat olarak kullanılabiliyordu ama bataryası çok sıkıntıydı bu saatleride her gün şarj etmemiz gerekirse o iş yaş.

Dediğin aksesuarın aynısından sony smartwatch modeli var. Şarjı 1-2 gün gidiyor. Üçyüz defa bütün editörlere yazmama rağmen bir incelemesini yapmadılar.
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inexo 6 yıl
şarj etmeyeceksek yapsınlar
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bukalemun56 6 yıl
hergün kim saatini şarj ederki telefon bile sıkıntı
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interwap 6 yıl
Microsoft bi çok projeye üzerinde çalışıyor ama adam gibi bir şey yaptığını göremedik.
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godless turtle 6 yıl
İpini koparan akıllı saat üretiyor. Çok merak ediyorum akıllı saatlere neden ihtiyacımız olduğunu? Sonuçta akıllı telefonlarımız, bilgisayarlarımız, tabletlerimiz var ve çoğu erkek ve kadın (özellikle erkek) saati aksesuar olarak kullanıyor -ki belli bir kısım ise çok pahalı saatleri prestij göstergesi olarak.
Yani demek istediğim kolumuzda ki, asli görevi saat göstermek olan aleti bile amacının dışında kullanıyoruz, sizce gerçekten akıllı saatlere ihtiyacımız var mı?
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Proximity 6 yıl
Nereden çıktı arkadaş bu saat merakı? Herşeyi hakkıyla yaptılar bir saatler kaldı.
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Jül Sezar 6 yıl Proximity
VenatoR_

Nereden çıktı arkadaş bu saat merakı? Herşeyi hakkıyla yaptılar bir saatler kaldı.

Apple'ın saate olan ilgisi diğer firmalarıda sürükledi merak buradan geliyor. İlk akıllı saati motorola, ardından sony yapmasına rağmen, Apple işin içine girmeden yaygınlaşmıyor.
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kımyasal 6 yıl
Şirketler bu konuda bir birlerini kolluyor gibi.Ne kadar ihtiyacımız olacağı tartışılır,ama bunuda bir şekilde pazarlamasını ve bir ihtiyaçmış gibi göstermesini reklamlar belirleyecek.Nasıl akıllı telefonlara hücum ettiysek,milletin kolunda akıllı saat akımınıda göreceğiz.
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