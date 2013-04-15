İddia : Microsoft kendi saat projesi üzerinde çalışıyor





Akıllı saat endüstrisi bu yılın yükselen trendleri arasında ve Motorola, Sony gibi büyük firmalar ve Pebble gibi girişimler sektörde boy göstermeye başladı. Bunun yanında Google, Apple, Samsung gibi firmaların da sektöre gireceğine dair iddialar mevcut.





Wall Street Journal tarafından firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Microsoft da pazarın bir oyuncusu olmak için hazırlık yapıyor.





Saatin tasarımı üzerinde çalışmalar yapan Microsoft, yılın başlarında Asyalı tedarikçi firmalardan saat benzeri bir cihazı oluşturacak parçalar temin etmesini istedi. Tedarikçi firmalara göre saatin 1.5 inçlik ekran boyutu bulunuyor. Firmaların birisinin yöneticisi de proje ile ilgili Redmond'da Microsoft yetkilileri ile biraraya geldi.





Microsoft yaklaşık 10 yıl önce FM dalgaları üzerinden haber başlıkları, maç sonuçları ve anlık iletileri alabilen bir akıllı saat geliştirmişti. Ancak akıllı telefonlara ilgi artınca 2008 yılında modelin üretimi durdurulmuştu.





Akıllı saatler konusunda uzun yıllardır çalışmalar yapılıyor olsa da Pebble'nin Kickstarter üzerinde 10 milyon dolarlık bağış rekoru kırması dikkatleri bir anda bu sektöre çekti. Gartner tarafından yapılan araştırmaya göre saat ve gözlük gibi giyilebilir akıllı cihazların 2016 yılında 10 milyar dolarlık satış yapması bekleniyor.





http://www.phonearena.com/news/WSJ-says-Microsoft-sourcing-parts-for-a-touch-screen-watch_id41879