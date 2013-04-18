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İddia : Nokia, Galaxy Note ailesine rakip olacak bir model hazırlığında

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Nokia, Galaxy Note ailesine rakip olacak bir model hazırlığında

Microsoft'un Windows Phone 8 GDR3 güncellemesi ile Full HD ekranlara, 5 ve 6 inçlik boyutlara ve 4 çekirdekli işlemcilere destek sunarak çıtayı yükselteceği gündeme gelirken, ekosistem üreticilerinden de bununla ilgili iddialar gelmeye başladı.

İlk olarak Nokia'nın 41MP çözünürlükte kameralı ve 4 çekirdekli Snapdragon 800 tabanlı bir Lumia cihazı hazırladığı iddia edilmişti. Bu kez Nokia'nın Galaxy Note ailesine rakip olacak bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Financial Times tarafından verilen bilgiye göre Lumia ailesine dahil olacağı tahmin edilen model Galaxy Note II ile benzer ölçülere sahip olacak. 

Android tarafında çok çeşitli ekran boyutları olsa da 5 inç ve üzeri büyük ekranlı modelleri kapsayan Phablet segmenti gitgide daha büyük ilgi görmeye başlıyor. Bu segmentin en büyük kazananı ise Samsung ve dolayısıyla Android oluyor. Apple'ın şimdilik bir Phablet iPhone planı yok. BlackBerry ise iddialara göre yıl sonuna doğru bu segmente adım atacak. 

Akıllı telefon pazarında payını artırmak isteyen Microsoft'un bu segmente girmesi kaçınılmaz görülüyor ve üreticilerin de zaman zaman bu niyetleri gündeme gelmekteydi.

Bunun yanında Nokia'nın daha hafif ve daha gelişmiş bir Lumia modeli hazırladığı da konuşuluyor. Bunun ise Catwalk kod adlı alüminyum gövdeli Lumia cihazı olması bekleniyor.

Böylece 41MP kameralı Nokia EOS, alüminyum gövdeli Nokia Catwalk ve büyük ekranlı Lumia modeli ile Nokia'nın bu yıl ki üst seviye Windows Phone serisi tamamlanmış olacak. Bu modellerin ise en erken yaz döneminden sonra tanıtılması bekleniyor.

http://www.theverge.com/2013/4/18/4237876/nokia-large-screen-lumia-and-eos-pureview-july-rumors Yorum Yaz
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godless turtle 6 yıl en beğenilen
Mesela; 41 MP kamera, 2 GB ram, 4 çekirdekli işlemci, 5+ inch ekranlı bir WP8 telefon ile Nokia bunu başarır. Ben Nokia'nın son dönemde çıkardığı telefonları beğeniyorum. Ah birde Microsoft'un kısıtlamaları olmasa. :)
Mesela; 41 MP kamera, 2 GB ram, 4 çekirdekli işlemci, 5+ inch ekranlı bir WP8 telefon ile Nokia bunu başarır. Ben Nokia'nın son dönemde çıkardığı telefonları be...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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General. 6 yıl
Hey ALLAHIM millet burda yine boş atıp tutuyor 75 milyonluk ülkeyiz bir telefon yapamıyoruz yok nokia şöyle yok microsoft böyle beğenmediniz firma ülkemiz kadar cirosu var daha ne diyeyim
Hey ALLAHIM millet burda yine boş atıp tutuyor 75 milyonluk ülkeyiz bir telefon yapamıyoruz yok nokia şöyle yok microsoft böyle beğenmediniz firma ülkemiz kadar...
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SiNaPSiS 6 yıl
Hiç mi pazarlama beyinleri yok bu adamların marketi düzeltsen uygulama yapsan zaten satıcan be nokia
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Burak1916 6 yıl
yapsın rekabet iyidir ne kadar rekabet olursa o kadar iyi mal olur
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Konungariket Sverige 6 yıl
öncelikle geçen gün yakın bir dostum lumia 620 almış bende deneme fırsatı buldum ve nedense okdr da kötü bir sistem değil ilk baktığında alışamıyorsun fakat sonralarda sevdiriyo yani bildirim çubuğu koca bir ekran gibi ancak ben ios kullanıcısıyım ve appstore gibi çılgın,dehşet bir çeşitlilik içeren bir mağazadan sonra, wp8in mağazasını belki 3-4 yıl sonra ios'un şimdiki haline gelir ozmn alırım fakat şu anda isterse 10 çekirdekli işlemci,15 ghz hızında çalışan cpu olsun boş neticede harcıyacağın bişi yok şimdi android fanı bir genç gelir derki androidin mağazası geçecek afedersiniz ama google playın belkide daha uygulamayı denetlicek ekibi yok mağazadaki 5 uygulamadan 1'isi virüslü saçma sapan şeylerden oluşuyor....
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umut_baris 6 yıl
Oooo. Bu tasarım bir harika olmuş dostlar :)

Şu nokia adam gibi bir ses donanımı kullansın (beats audio,sennheiser) alacağım bende bir tane windows phone telefon.
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selcuktrkylmz 6 yıl
Fandroidlerin telefonlarla ilgili düşüncesinin ne kadar dar olduğunu bu konuda tekrar görmüş olduk.
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köfteciŞakir 6 yıl
wp8 nokianın etkisiyle de mağaza yönünden gelişmeye devam edecektir bazıları mağazadaki uygulama sayısı yönünden eleştirmiş ama bende android kullanan birisiyim bilmem kaç bin uygulamanın kaçını yüklüyoruz telefona incelediğim kadarıyla wp8 mağazada oyunlar yönünden de tatmin edici oyunlar var telefonu genelde iş ve sosyal ağlar için kullanan bir çok kişi için temel uygulamaların hemen hemen hepsi mevcut.Ben öyle ram,root olayında yok şu işlemci bu işlemci olayından çok anlayan açıkcası da ilgimi çeken biri değilim bir telefonu rahat rahat internete giriyor wifi iyi çekiyor tistediğim temel uygulamaları sorunsuzca kullanıyorsam benim için o telefon iyidir.Yoksa sırf hava olsun diye kullanmadığım özellikler için gidipte bir iphone 2000 tl verecek kadar da zengin değilim.Bazı kısıtmalar olabilir ama aynı kısıtlamalar ios içinde geçerli sonuçta ayrıca 2000tl ye satılan o iphonelarda bluetootla başka telefona bile dosya yollayamıyorsam hiç bir anlamı kalmaz.Ayrıca o kısıtmalar telefonun stabil çalışmasını sağlıyorsa ayrıca nokianın bedava navigasyonu mix radyosu nokia müzik gibi kendine has özelliklerini de alıyorsam şu durumda iostan bile avantajlı durumda..
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theyapici 6 yıl
eos mu canon gibi olmuş biraz her sene güncelleyecekse ve satabilirse çıkarır
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LightningRaven 6 yıl
Nokia becerebilmeye başlamış bu işi ama hala 39 fırın ekmeği kaldı.
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hawloo 6 yıl
Zenci Forvet
Keşke Nokia android işletim sistemiyle de çıkaria şu telefonları.

Android'e geçmek pantolona işemek gibidir. Önce ısıtır sonra soğutur.
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hawloo 6 yıl
meego
Notea rakippimi, hemde Nokia,Son zamanlarda okuduğum en komik haber di saolun...

Note 2 Lumia 920'ye bile rakip olamaz.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Ne bu android merakı? Saçmalamayı kesin artık. Tekelciliğe karşı olup android tek platform olması ne yaman çelişki böyle..
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Zenci Forvet 6 yıl
Keşke Nokia android işletim sistemiyle de çıkaria şu telefonları.
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ArdiaroS 6 yıl
Millet marketi düzeltin felan yazmışta ben nokia'yı telefon firması olarak biliyordum acaba google veya microsofta rakip olarak işletim sistemi felanda mı yapıcak? Şu an hem android hem de wp8 cihaza sahibim hala millet androidde ne buluyor anlayamadım. Arkadaşlar telefon bu pc değil oyun oynamak için almıyoruz bunları iletişim için alıyoruz. İş, okul için alıyoruz ya da bilmiyorum ben çok yanlış bakıyorum olaya. Adamların hayvan gibi navigasyonu var be kendine özel müzik marketi var nokia neye göre diğerlerinden geri kalıyor daha iphone nfc yi keşfedememişken symbianlarda bile nfc si var nokia nın neyin kafasını yaşıyorsunuz siz
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