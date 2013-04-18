İddia : Nokia, Galaxy Note ailesine rakip olacak bir model hazırlığında





Microsoft'un Windows Phone 8 GDR3 güncellemesi ile Full HD ekranlara, 5 ve 6 inçlik boyutlara ve 4 çekirdekli işlemcilere destek sunarak çıtayı yükselteceği gündeme gelirken, ekosistem üreticilerinden de bununla ilgili iddialar gelmeye başladı.





İlk olarak Nokia'nın 41MP çözünürlükte kameralı ve 4 çekirdekli Snapdragon 800 tabanlı bir Lumia cihazı hazırladığı iddia edilmişti. Bu kez Nokia'nın Galaxy Note ailesine rakip olacak bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı iddia edildi.





Financial Times tarafından verilen bilgiye göre Lumia ailesine dahil olacağı tahmin edilen model Galaxy Note II ile benzer ölçülere sahip olacak.





Android tarafında çok çeşitli ekran boyutları olsa da 5 inç ve üzeri büyük ekranlı modelleri kapsayan Phablet segmenti gitgide daha büyük ilgi görmeye başlıyor. Bu segmentin en büyük kazananı ise Samsung ve dolayısıyla Android oluyor. Apple'ın şimdilik bir Phablet iPhone planı yok. BlackBerry ise iddialara göre yıl sonuna doğru bu segmente adım atacak.





Akıllı telefon pazarında payını artırmak isteyen Microsoft'un bu segmente girmesi kaçınılmaz görülüyor ve üreticilerin de zaman zaman bu niyetleri gündeme gelmekteydi.





Bunun yanında Nokia'nın daha hafif ve daha gelişmiş bir Lumia modeli hazırladığı da konuşuluyor. Bunun ise Catwalk kod adlı alüminyum gövdeli Lumia cihazı olması bekleniyor.





Böylece 41MP kameralı Nokia EOS, alüminyum gövdeli Nokia Catwalk ve büyük ekranlı Lumia modeli ile Nokia'nın bu yıl ki üst seviye Windows Phone serisi tamamlanmış olacak. Bu modellerin ise en erken yaz döneminden sonra tanıtılması bekleniyor.

http://www.theverge.com/2013/4/18/4237876/nokia-large-screen-lumia-and-eos-pureview-july-rumors