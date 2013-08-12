İddia : Nokia tablet Eylül'de, Nokia Phablet ise Kasım'da





41MP çözünürlükte kameralı Lumia 1020 ile yaz aylarının son lansmanını yapan Nokia, sonbahar dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Farklı kaynaklardan gelen iddialar firmanın bir Windows RT tablet, bir de Phablet modeli piyasaya süreceği noktasında birleşiyor.





Firmaya yakın bir kaynağın sızdırdığı yol haritasına göre ise, bu iki cihazın piyasaya çıkış tarihleri yavaş yavaş netleşiyor.





Nokia'nın yıl sonuna doğru büyük bir etkinlik yapacağını belirtmesi ve 26 Eylül'de New York'da başlayacak bir etkinlik kayıt sayfasının ortaya çıkması, dikkatleri bu tarih üzerine çekmişti. Tahminler Windows RT işletim sistemli bir Nokia tabletin tanıtılacağı yönünde iken yol haritasında da bu teyit ediliyor.





Nokia'nın tablet modeli Eylül ayının son haftasında resmi olarak lanse edilecek. Ancak Nokia Windows RT işletim sistemine tam olarak güvenemediği için tabletinde Windows 8.1 sürümüne yer verecek. Nokia tabletin aslında bu ay lanse edilmesi planlanırken, Windows 8.1 uyumluluğu tam olarak sağlanamadığı için Eylül sonuna ertelendi.





Nokia'nın 6 inç boyutunda olacak yeni Lumia modeli ise Kasım ayının ilk haftası tüketici ile buluşacak. Bir süre önce 6 inçlik Lumia modeline ait olduğu öne sürülen bir ön panel görseli internete sızdırılmıştı. İddialar birbirini tutarken, ekranın çok ince bir çerçeveye sahip olacağı belirtiliyor.





Nokia ayrıca, bu iki modelin arasına denk gelecek şekilde çift SIM destekli Lumia versiyonları da planlıyor. Aralık ayında ise gelecek yıl pazara çıkacak yeni Nokia ürünleri tanıtılacak.

http://www.phonearena.com/news/Rumored-Nokia-road-map-includes-tablet-and-phablet_id46277