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İddia : Nokia tablet Eylül'de, Nokia Phablet ise Kasım'da

5 yıl
1,4b
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37
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Nokia tablet Eylül'de, Nokia Phablet ise Kasım'da

41MP çözünürlükte kameralı Lumia 1020 ile yaz aylarının son lansmanını yapan Nokia, sonbahar dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Farklı kaynaklardan gelen iddialar firmanın bir Windows RT tablet, bir de Phablet modeli piyasaya süreceği noktasında birleşiyor.

Firmaya yakın bir kaynağın sızdırdığı yol haritasına göre ise, bu iki cihazın piyasaya çıkış tarihleri yavaş yavaş netleşiyor. 

Nokia'nın yıl sonuna doğru büyük bir etkinlik yapacağını belirtmesi ve 26 Eylül'de New York'da başlayacak bir etkinlik kayıt sayfasının ortaya çıkması, dikkatleri bu tarih üzerine çekmişti. Tahminler Windows RT işletim sistemli bir Nokia tabletin tanıtılacağı yönünde iken yol haritasında da bu teyit ediliyor.

Nokia'nın tablet modeli Eylül ayının son haftasında resmi olarak lanse edilecek. Ancak Nokia Windows RT işletim sistemine tam olarak güvenemediği için tabletinde Windows 8.1 sürümüne yer verecek. Nokia tabletin aslında bu ay lanse edilmesi planlanırken, Windows 8.1 uyumluluğu tam olarak sağlanamadığı için Eylül sonuna ertelendi.

Nokia'nın 6 inç boyutunda olacak yeni Lumia modeli ise Kasım ayının ilk haftası tüketici ile buluşacak. Bir süre önce 6 inçlik Lumia modeline ait olduğu öne sürülen bir ön panel görseli internete sızdırılmıştı. İddialar birbirini tutarken, ekranın çok ince bir çerçeveye sahip olacağı belirtiliyor. 

Nokia ayrıca, bu iki modelin arasına denk gelecek şekilde çift SIM destekli Lumia versiyonları da planlıyor. Aralık ayında ise gelecek yıl pazara çıkacak yeni Nokia ürünleri tanıtılacak.  

http://www.phonearena.com/news/Rumored-Nokia-road-map-includes-tablet-and-phablet_id46277 Yorum Yaz
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hawloo 5 yıl en beğenilen
tekin-71
Phablet konusunda yoğun bi mühendislik çalışması gerek. Zira Lumia 9** serisi gibi olursa tanışması (ağırlık) zor ve zahmetli olur.

Lumia 9xx serisi demişsinde. 925'den kablosuz şarj özelliği çıkarılarak kullanıcının istediği gibi daha hafif ince hoş bir tasarım ortaya çıkardılar zaten. İdea ödüllerinde 3 tane birincilik alan tasarım ödüllerinde lumia 920'de vardı hatırlatırım. Ama mühendislerin 2 mm daha kalın olsun, 20 gram daha ağır olsun kaliteli olsun dediğine bakarsan bu düşünce çok iyi bir yaklaşım olur. İsteyen Hafif Lumia 925 ini alır deyip alternatif cihaz üretmeleri de daha da mühendisçe bir yaklaşım olur. Görende lumia 920 iki kilo sanacak. Yaptığınız yorumda bir gram mantıklı bir şey bulamadım espritüel yaklaşma gibi olmuş.
tekin-71Phablet konusunda yoğun bi mühendislik çalışması gerek. Zira Lumia 9** serisi gibi olursa tanışması (ağırlık) zor ve zahmetli olur.
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2 Yanıt Yanıtla +9
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carter 5 yıl
Adamlar ürün yelpazesini iyice genişletti. Bakalım Nokia wp ile istenilen seviyeye gelebilecek mi.
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e-Militarist 5 yıl
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DH Misafiri 5 yıl
Lumia serilerini hiç bir telefona değişmem bu seriyi sabırsızlıkla bekliyorum
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okan_cehapelioglu 5 yıl
görseldeki hangi modelin tasarımı gercekten harika
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e-Militarist 5 yıl
Kod Adı: Sirius
İşlemci: Dört çekirdekli Qualcomm 8974 (ARM)
Ekran: 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip 10.1-inç IPSPil: 10 saate kadar özerklik
Ağırlık: 590 gram
Kalınlığı: 8.9 mm
Fiyat: 499 Dolar
Özellikler: güneş altında yüksek okunabilirlik ile 10.1-inç Full HD ekran, LTE, Carl Zeiss optik, Nokia uygulamaları ile 6.7 megapiksel kamera.
Aksesuarlar: Yenilikçi çok fonksiyonlu klavye ile kapak ve pil dahili

www.theverge.com/2013/9/12/4722584/nokias-windows-rt-tablet-pictured-new-hardware-dell-lenovo
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THESTER 5 yıl
e-Militarist
hawloo
LilTunechi
e-Militarist
LilTunechi Sadece merak ettiğimden soruyorum şu cihaza ağır diyenler ne içiyorlar?
Oralet.
çH0q q0M1q
Boşuna bloklamamışım.
Bence de komik.
Sana bir şey dediği yok, gönderme ağır diyenlere idi.
Onun için önemli olan beni bloklamış olması. O beni bir kere blokladıysa ben Allah 1 desem durup düşünecek. Çünkü o beni blokladıysa ben kesin kötü bir insanım ona göre. Edit: Bir de benim anlamadığım diğer nokta. Tamam bloklamışsın beni, iyi güzel. Bunu niye ilan ediyosun? Hani herkes desin ki aaa bak bu çok prensipli biri, bloklamış birini. Hadi biz de bloklayalım o kötü çocuğu. Bloklarsan blokla. Yazmamı da engelleyemezsin ya.

Biz senin arkandayız :)
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LilTunechi 5 yıl
Sadece merak ettiğimden soruyorum şu cihaza ağır diyenler ne içiyorlar?
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FRAPS 5 yıl
Kamera isteyen lumia 1020 alsın , dslr toktlayabilirsiniz



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DH Misafiri 5 yıl
nokia lumia 1020 yi özelliklerine hayran kaldım merakla çıkmasını bekliyorum. keşke ön sipariş alınsa ben verirdim. Bravo NOKİA
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Nokia Specialist 5 yıl
phablet ın Intel işlemciyle gelme olasılığı var.

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onur01651 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

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41mp gözlük





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burakesan 5 yıl
Çoğu telefon kullanıcısı, donanımlara takılmış durumda. Böyle bir tüketici grubunun, ki büyük bir yüzdeyi işgal eder, gözünü doyurmak gerekiyor ki satış rakamları tatminkar seviyeleri görsün. Full HD'yi şu anki amiral gemilerinin kaldıramadığıyla alakalı 'ardı boş' söylentiler cirit atıyorken, bu tüketici grubuna iki çekirdekli telefonu satamazsın. Windows istediği kadar stabil olsa da, donanım açısından çok daha iyi cihazların ulaşabildiği Sunspider rakamlarına iki çekirdekli işlemcilerle ulaşsa da, malzeme kalitesi çoğu markanın üzerinde olsa da bu telefonu bu büyük çoğunluğa maalesef satamazsın.
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JohnnyCash 5 yıl
Nokia yükseliyor
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pasuedxzbl 5 yıl
Phablet tasarımları gerçekten müthiş duruyor, bekleyip göreceğiz. Nokia Microsoft ile hakettiği yeri alacak mı büyük soru işareti ama Windows işletim sistemi uygulama ve temel eksikler kısmını çözdüğü takdirde bana göre piyasadaki en kuvvetli cihaza sahip olacak; hem tasarım açısından hem de sistem açısından.
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