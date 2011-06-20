İddia: Nokia, yıl sonuna kadar 125.000 tane Windows Phone Mangolu telefon üretecek

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Küresel akıllı telefon pazarında birincilik tahtında oturmaya devam eden, diğer yandan rakipleri karşısında hızla kan kaybeden Nokia, bilindiği üzere 2011'in 4. çeyreğine doğru Windows Phone Mango işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarını teknoloji meraklılarıyla buluşturacağının sözünü vermişti ve bu modelin / modellerin ilk olarak Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya ve Hollanda olmak üzere altı farklı Avrupa ülkesinde satışa sunulacağı söylenmişti.
Bu gelişmenin hemen ardından Mobile-review'ın önemli isimlerinden Eldar Murtazin'in Twitter'da yaptığı açıklama gündeme geldi. Eldar Murtazin'e Nokia'nın yıl sonuna kadar kaç tane Windows Phone Mango işletim sistemli model üretmeyi planladığı sorusu yöneltiliyor ve Murtazin soruyu 125.000 olarak cevaplıyor.
Her ne kadar Nokia'dan resmi bir onaylama gelmese de iddia edilen sayının 125.000 ile kısıtlı kalması akıllarda soru işaretleri bırakmıyor değil. Nokia'nın ilk aşamada kısıtlı sayıda üretimi tercih etmesinin ne kadar yerinde olacağı veya olmayacağına dair yorumu siz okuyucularımıza bırakıyoruz.
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Evet yanlışsın. Symbian'ı yıllar önce bırakıp şimdi androidli düzgün telefonlar üretip sistemini oturtacaktı. Senin ne işin var hala Symbianla?
Ağız alışkanlığı derler ya benimkisi klavye alışkanlığı oldu, Windows Phone yazacağıma mobile yazmışım, aslında en başta kastettiğim buydu.
Lakin Benim kuşkularım Windows Phone'dan yana değil, WP ile çalışacak olan Nokia'dan yana. O nedenle bekleyip göreceğiz tıkır tıkır çalışacak mı demiştim.
Ama zaten Nokia'nın yapması gereken en az 1ghz işlemci ve 5112mb Ram koymak, gerisi ince ayrıntılar olacak, tabi bir de Nokia'nın 6-7 ayda kabuğu soyulan telefonları aklıma gelince o nedenle hala bekleyip gözlerimle görmek istiyorum.
Hali hazırda olan incelemeler WP'yi gösteriyor, ama Nokia'yı değil. Bunu görmek için de en az 6-7 ay beklemek gerek.
Bahsettiğiniz gibi arayüz konusu da önemli, ben beğenmedim mesela, bu durumda WP nin esnek olması gerek yani normal bir masa üstü sistemde windows arayüzünü nasıl kişiselleştirebiliyorsam WP'de de yapabilmeliyim.
Ayrıca uygulamalar kısmı çok önemli, telefon almadan önce mutlaka buna dikkat ederim, Android ya da IOS gibi 200-300 bin uygulama şart değil, elle tutulacak 50 tane uygulama yeter de artar bile, tabi bunların ücretli olacağını tahmin ediyorum, zamanla ücretsiz uygulamalar çoğalsada mevcut durumda kullanıcılar hemen uygulamalara ulaşmak isteyecektir.
Bu 2 konu Nokia ve WP yi benim gözümde alınacak telefon listesinde ister istemez Android'den sonra 2.sıraya itiyor.
İyilik kavramı da göreceli anlaşılan :)
MS'in yeni mobil işletim sisteminin adı Windows Phone, Windows mobile ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir sistem, sıfırdan yazılmış WinMo'dan hiç kod alınmadan oluşturulmuş yepyeni bir sistem. Android'in sunduklarını henüz sunamıyor, Mango güncellemesi durumu bir miktar değiştirecek.
Şuan herhangi bir WinPhone 7'li telefon herhangi bir Android telefondan daha hızlı çalışıyor, tıkır tıkır çalışıyor, bildiğniz gibi sistem halihazırda piyasada, incelemelere göz atabilirsiniz. Açılış, kapanış süreleri ve arayüzün akıcılığı, tepki süreleri etkileyici. WinPhone bilindiği üzere diğer bütün üreticilerle de piyasaya sürüldü.
Telefon alırken kullanıcıları çeken en önemli faktörün arayüz olduğunu düşünüyorum.
Wp7'nin arayüzü çok yeni ve değişik, yadırganıp birçok kişi tarafından beğenilmeyecek bence. Nokia'dan bu konu üzerine bir hamle bekliyorum, özel marketten ziyade arayüze yapılacak ufak ve yerinde dokunuşlar önemli.
Bence satacak mı satmayacak mı ona bakacaklar :D
Satarsa ardından devamı gelir satmazsa Microsoft hayatının hatasını Nokia ile ortak olmakla yaptığını anlar.
Nokia'da hayatının hatasını Android kullanmamış olmakla anlar.
Günü kurtarmak adına gittiler ortak oldular ama uzun vadede LG, Samsung, Motorola, HTC gibi firmaların harika donanım ve işletim sistemli telefonları yanında oldukça hüsrana uğrayabilirler.
Symbian bile Windows Mobile'dan iyiydi tek fark yeni Windows Mobile nasıl olacak tıkır tıkır çalışacak mı beklyip göreceğiz.
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