İddia: Nokia, yıl sonuna kadar 125.000 tane Windows Phone Mangolu telefon üretecek

Küresel akıllı telefon pazarında birincilik tahtında oturmaya devam eden, diğer yandan rakipleri karşısında hızla kan kaybeden Nokia, bilindiği üzere 2011'in 4. çeyreğine doğru Windows Phone Mango işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarını teknoloji meraklılarıyla buluşturacağının sözünü vermişti ve bu modelin / modellerin ilk olarak Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya ve Hollanda olmak üzere altı farklı Avrupa ülkesinde satışa sunulacağı söylenmişti.

Bu gelişmenin hemen ardından Mobile-review'ın önemli isimlerinden Eldar Murtazin'in Twitter'da yaptığı açıklama gündeme geldi. Eldar Murtazin'e Nokia'nın yıl sonuna kadar kaç tane Windows Phone Mango işletim sistemli model üretmeyi planladığı sorusu yöneltiliyor ve Murtazin soruyu 125.000 olarak cevaplıyor.





Her ne kadar Nokia'dan resmi bir onaylama gelmese de iddia edilen sayının 125.000 ile kısıtlı kalması akıllarda soru işaretleri bırakmıyor değil. Nokia'nın ilk aşamada kısıtlı sayıda üretimi tercih etmesinin ne kadar yerinde olacağı veya olmayacağına dair yorumu siz okuyucularımıza bırakıyoruz.