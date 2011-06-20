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İddia: Nokia, yıl sonuna kadar 125.000 tane Windows Phone Mangolu telefon üretecek

7 yıl
10,8b
1
18
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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İddia: Nokia, yıl sonuna kadar 125.000 tane Windows Phone Mangolu telefon üretecek
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Küresel akıllı telefon pazarında birincilik tahtında oturmaya devam eden, diğer yandan rakipleri karşısında hızla kan kaybeden Nokia, bilindiği üzere 2011'in 4. çeyreğine doğru Windows Phone Mango işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarını teknoloji meraklılarıyla buluşturacağının sözünü vermişti ve bu modelin / modellerin ilk olarak Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya ve Hollanda olmak üzere altı farklı Avrupa ülkesinde satışa sunulacağı söylenmişti.
İddia: Nokia, yıl sonuna kadar 125.000 tane Windows Phone Mangolu telefon üretecek
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Bu gelişmenin hemen ardından Mobile-review'ın önemli isimlerinden Eldar Murtazin'in Twitter'da yaptığı açıklama gündeme geldi. Eldar Murtazin'e Nokia'nın yıl sonuna kadar kaç tane Windows Phone Mango işletim sistemli model üretmeyi planladığı sorusu yöneltiliyor ve Murtazin soruyu 125.000 olarak cevaplıyor.

Her ne kadar Nokia'dan resmi bir onaylama gelmese de iddia edilen sayının 125.000 ile kısıtlı kalması akıllarda soru işaretleri bırakmıyor değil. Nokia'nın ilk aşamada kısıtlı sayıda üretimi tercih etmesinin ne kadar yerinde olacağı veya olmayacağına dair yorumu siz okuyucularımıza bırakıyoruz.
İddia: Nokia, yıl sonuna kadar 125.000 tane Windows Phone Mangolu telefon üretecek
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fuckulteli 7 yıl en beğenilen
İsraf etmemek için azar azar üreteceklerdir.. Sattıkça üretirler.. :P
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s_demirci_53 7 yıl
windows phone 7 işletim sistemli ve olabildiğince az çerçevesi olan ve mümkünse en az 3.8 inç ekranı olan 1 ghz ve 1 gb ramlı tel yapsalar hani diyorum belki varya patlama yaratırlar ama berdeeeee
windows phone 7 işletim sistemli ve olabildiğince az çerçevesi olan ve mümkünse en az 3.8 inç ekranı olan 1 ghz ve 1 gb ramlı tel yapsalar hani diyorum belki va...
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Einstein 7 yıl
namigencan
Nokia en büyük hatayı symbian i götümemekle yaptı hem sıkıntısız biraz üzerine düşecekti donanımlar zaten hızlı idi n8 yavaşmı kötümü içindede symbian var adam gibi oturtacaktı senin ne işin var MS ile yanlışmıyım.

Evet yanlışsın. Symbian'ı yıllar önce bırakıp şimdi androidli düzgün telefonlar üretip sistemini oturtacaktı. Senin ne işin var hala Symbianla?
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namigencan 7 yıl
Nokia en büyük hatayı symbian i götümemekle yaptı hem sıkıntısız biraz üzerine düşecekti donanımlar zaten hızlı idi n8 yavaşmı kötümü içindede symbian var adam gibi oturtacaktı senin ne işin var MS ile yanlışmıyım.
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yunuss.10 7 yıl
125.000 telefon kime yetcek ya , galaxy s bir yılda 14.000.000 sattı
Nokia satamam elde kalır diye korkuyo heralde
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DH Misafiri 7 yıl
Arayüz Şuanki durumu Mango güncellemesi ile biraz daha iyi duruma gelicek. Bir de Marketplace'i Türkiye için aktive ederlerse daha iyi konuma gelir diye düşünüyorum. En azından bizim için yazılımları UK Marketplace'te yayınlamaktan kurtuluruz.. :)
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silver021 7 yıl
Geber Nokia :D
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draconist 7 yıl
DH Misafiri
İyilik kavramı da göreceli anlaşılan :)MSin yeni mobil işletim sisteminin adı Windows Phone, Windows mobile ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir sistem, sıfırdan yazılmış WinModan hiç kod alınmadan oluşturulmuş yepyeni bir sistem.

Ağız alışkanlığı derler ya benimkisi klavye alışkanlığı oldu, Windows Phone yazacağıma mobile yazmışım, aslında en başta kastettiğim buydu.
Lakin Benim kuşkularım Windows Phone'dan yana değil, WP ile çalışacak olan Nokia'dan yana. O nedenle bekleyip göreceğiz tıkır tıkır çalışacak mı demiştim.
Ama zaten Nokia'nın yapması gereken en az 1ghz işlemci ve 5112mb Ram koymak, gerisi ince ayrıntılar olacak, tabi bir de Nokia'nın 6-7 ayda kabuğu soyulan telefonları aklıma gelince o nedenle hala bekleyip gözlerimle görmek istiyorum.
Hali hazırda olan incelemeler WP'yi gösteriyor, ama Nokia'yı değil. Bunu görmek için de en az 6-7 ay beklemek gerek.
Bahsettiğiniz gibi arayüz konusu da önemli, ben beğenmedim mesela, bu durumda WP nin esnek olması gerek yani normal bir masa üstü sistemde windows arayüzünü nasıl kişiselleştirebiliyorsam WP'de de yapabilmeliyim.
Ayrıca uygulamalar kısmı çok önemli, telefon almadan önce mutlaka buna dikkat ederim, Android ya da IOS gibi 200-300 bin uygulama şart değil, elle tutulacak 50 tane uygulama yeter de artar bile, tabi bunların ücretli olacağını tahmin ediyorum, zamanla ücretsiz uygulamalar çoğalsada mevcut durumda kullanıcılar hemen uygulamalara ulaşmak isteyecektir.
Bu 2 konu Nokia ve WP yi benim gözümde alınacak telefon listesinde ister istemez Android'den sonra 2.sıraya itiyor.
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yahyageo 7 yıl
aslında hernekadar nokıyaya kızgın olsakta bence hepimiz nokıa nın çok ii bir tel yapıp diğer rakiplerini geçmesini istiyor gibiyiz bana katılan varmı ?
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Adam Lallana 7 yıl
125k olursa ilk satışa sunulan 6 ülkede tükenir stoklar.Yani biz fazla ümitlenmeyelim :)
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Einstein 7 yıl
Üretecek de satacak mı acaba?
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Scott. 7 yıl
satılır
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DH Misafiri 7 yıl
Symbian bile Windows Mobile'dan iyiydi tek fark yeni Windows Mobile nasıl olacak tıkır tıkır çalışacak mı beklyip göreceğiz
İyilik kavramı da göreceli anlaşılan :)
MS'in yeni mobil işletim sisteminin adı Windows Phone, Windows mobile ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir sistem, sıfırdan yazılmış WinMo'dan hiç kod alınmadan oluşturulmuş yepyeni bir sistem. Android'in sunduklarını henüz sunamıyor, Mango güncellemesi durumu bir miktar değiştirecek.
Şuan herhangi bir WinPhone 7'li telefon herhangi bir Android telefondan daha hızlı çalışıyor, tıkır tıkır çalışıyor, bildiğniz gibi sistem halihazırda piyasada, incelemelere göz atabilirsiniz. Açılış, kapanış süreleri ve arayüzün akıcılığı, tepki süreleri etkileyici. WinPhone bilindiği üzere diğer bütün üreticilerle de piyasaya sürüldü.
Telefon alırken kullanıcıları çeken en önemli faktörün arayüz olduğunu düşünüyorum.
Wp7'nin arayüzü çok yeni ve değişik, yadırganıp birçok kişi tarafından beğenilmeyecek bence. Nokia'dan bu konu üzerine bir hamle bekliyorum, özel marketten ziyade arayüze yapılacak ufak ve yerinde dokunuşlar önemli.
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draconist 7 yıl
fuckulteli
İsraf etmemek için azar azar üreteceklerdir.. Sattıkça üretirler.. :P

Bence satacak mı satmayacak mı ona bakacaklar :D
Satarsa ardından devamı gelir satmazsa Microsoft hayatının hatasını Nokia ile ortak olmakla yaptığını anlar.
Nokia'da hayatının hatasını Android kullanmamış olmakla anlar.
Günü kurtarmak adına gittiler ortak oldular ama uzun vadede LG, Samsung, Motorola, HTC gibi firmaların harika donanım ve işletim sistemli telefonları yanında oldukça hüsrana uğrayabilirler.
Symbian bile Windows Mobile'dan iyiydi tek fark yeni Windows Mobile nasıl olacak tıkır tıkır çalışacak mı beklyip göreceğiz.
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umutarslan.com 7 yıl
twitter'dan al haberimi oldu. :D bizde ekleyelim adamı sorarız en son kaça olur bize diye :D ben özellikle wp7li nokia bekleyenlerdenim.125bin olursa bize kalmaz gibi.
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