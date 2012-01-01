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İddia : Windows Phone 8 gelişmiş yedekleme ve bulut geri yükleme özelliklerine sahip olacak

7 yıl
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10
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un mobil segmentte var olma mücadelesi verdiği işletim sistemi Windows Phone 7, geçen yıl ki büyük Mango güncellemesinden sonra bu yılda 8 numaralı sürüme yükseleceği Apollo adlı büyük bir güncelleme daha alacak. İşletmelere yönelik önemli değişimler getirmesi beklenen Windows Phone 8 sürümünün en önemli özelliklerinden birisi bulut bilişim üzerinden yedekleme, geri yükleme ve veri taşıma olacak.

WMPowerUser sitesi tarafından elde edilen bir iş ilanına göre Microsoft yedekleme sistemi oluşturmak için sistem mühendis pozisyonuna başvuru alıyor. İlan metninde ise Windows Phone Yedekleme, Geri Yükleme ve Veri Taşıma ekibine katılmak isteyen mühendisler arandığı belirtiliyor. 

Ekibin görevi ise Windows Phone kullanıcılarının telefon değiştirme, kaybetme, çaldırma gibi olaylarda verilerini taşıdığı veya bir platforma yedekleyerek sonradan tekrar geri yükleme yapabildiği sistemler geliştirmek. İlana göre bu özellikler sonraki Windows Phone versiyonunun rekabetçi özelliklerinden birisi olacak.  

Hali hazırda yedekleme Windows Phone için eksikliği hissedilen bir özellik. Microsoft Zune içerisinde yedekleme özelliği var ancak bu sadece cihaz güncellemelerinde aktif oluyor. Üçüncü taraf geliştiricileri tarafından yedekleme uygulamaları da mevcut fakat Microsoft bunlara resmi bir destek vermiyor. Sadece Mac için Windows Phone bağlantı uygulaması tam olarak yedekleme ve geri yükleme özelliği sunuyor.

Microsoft, yedekleme ve geri yükleme platformu olarak SkyDrive ile 25GB bulut depolama alanı sunduğu Windows Live hizmetini kullanmayı planlıyor.

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xLmNt13 7 yıl
evt windows 8 iyi ise lisanslı almayı düşünüyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
Şuana kadar hep lisanssız kullandım, ancak bu işletim sistemini kesinlikle lisanslı alacağım.
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IceRulez 7 yıl
Ahuah Pre Release Sürümü torrentlerde var zaten
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trapattoni11 7 yıl
Yorumları görünce bir daha başlığa bakma gereksinimi duydum. Yorumlardan yazı, windows 8 haberi sanılabilir.
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Farwynd 7 yıl
Şaka mısınız lan siz?
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JohnLord 7 yıl
ne zaman çıkıyo win 8 cıksada indirsek torrentten
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HarveyQuinn 7 yıl JohnLord
NeverJames

ne zaman çıkıyo win 8 cıksada indirsek torrentten

Aynen ya
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