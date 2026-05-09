Elden Ring ve Bloodborne'un stüdyosu bir korsan oyunu yapıyor iddiası oyuncuları heyecanlandırdı

Tam Boyutta Gör Armored Core, Dark Souls, Bloodborne gibi şahane oyunlara imza attıktan sonra Elden Ring ile adeta zirvesini yaşayan efsanevi oyun stüdyosu From Software, bu yıl Switch 2 için hazırladığı The Duskbloods ile oyunseverlerin karşısına çıkacak. Ancak son günlerde oyun kulisleirnde dolaşmaya başlayan bir iddia, The Duskbloods'ın bu yıl çıkacak tek From Software oyunu olmayacağını söylüyor.

Birkaç gün önce 4chan adlı platformda paylaşılan bir sızıntıda, From Software'in yeni bir korsan oyunu geliştirdiği ve bu oyunu yıl bitmeden piyasaya süreceği iddia edildi. Hem sızıntının kaynağı hem de "bu yıl çıkacak" iddiası pek çok kişi tarafından pek ikna edici bulunmadı. Ancak o sızıntıların devamının da gelmesi şimdi kafalarda soru işaretleri yaratmış durumda. Öyle ki son bir iki gündür oyun medyasında bu haberler epey yer tutmaya başladı.

From Software, Cerulean Assault Adlı Yeni Bir Oyun Yapıyor Olabilir

Peki iddiası bile oyuncuları heyecanlandıran bu sızıntıda ne deniyor? İlk olarak From Software'in bir süredir kod adı "Project FMC" olan yeni bir proje üzerinde çalıştığı, bu projenin de Cerulean Assault adıyla çıkacak bir korsan oyunu olacağı belirtiliyor. Sızıntılara göre bu oyun Elden Ring gibi geniş bir açık dünyaya sahip olmayacak. Bunun yerine, neredeyse bir adayı andıran bir gemi enkazında geçecek. Oyuncular "drowned" yani "boğulmuş" olarak anılan bir karakteri kontrol edecek. Diğer From Software oyunları gibi bu yeni yapım da karanlık bir RPG/soulslike olacak.

Tabii ki şimdilik tüm bunlar iddiadan ibaret ve en başta da belirttiğimiz gibi bu iddiaların güvenilirliği ciddi şekilde sorgulanıyor. Ama olur da bu iddialar gerçek çıkarsa, 2026 oyun takvimine bir anda yılın en heyecan verici oyunlarından biri eklenebilir.

