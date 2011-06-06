İddia: iPhone 4S bugün WWDC 2011 etkinliğinde tanıtılabilir

Apple'ın kısa süre içerisinde başlayacak WWDC 2011 etkinliğinde yeni iPhone'u tanıtıp tanıtmayacağı henüz bilinmiyor. Başta iOS 5 olmak üzere Mac OS X işletim sisteminin Lion kod adlı yeni versiyonu ve iCloud isimli yeni servisini lanse edecek olan Apple'ın sürpriz bir şekilde iPhone 4S modelini duyuracağı iddia edildi. Bu iddianın temel dayanığı ise Apple'ın katılımcılara yolladığı WWDC 2011 davetiyesi. Davetiyeye dikkatli gözle bakamlar, ikonlar arasında gizli bir "S" harfi olduğunu fark ettiler. Başta çift çekirdekli A5 işlemci ve güncellenmiş yeni bir kameraya sahip olması beklenen yeni iPhone için gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.

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