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iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia: iPhone 4S bugün WWDC 2011 etkinliğinde tanıtılabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19b
1
58
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın kısa süre içerisinde başlayacak WWDC 2011 etkinliğinde yeni iPhone'u tanıtıp tanıtmayacağı henüz bilinmiyor. Başta iOS 5 olmak üzere Mac OS X işletim sisteminin Lion kod adlı yeni versiyonu ve iCloud isimli yeni servisini lanse edecek olan Apple'ın sürpriz bir şekilde iPhone 4S modelini duyuracağı iddia edildi. Bu iddianın temel dayanığı ise Apple'ın katılımcılara yolladığı WWDC 2011 davetiyesi. Davetiyeye dikkatli gözle bakamlar, ikonlar arasında gizli bir "S" harfi olduğunu fark ettiler. Başta çift çekirdekli A5 işlemci ve güncellenmiş yeni bir kameraya sahip olması beklenen yeni iPhone için gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.


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ewci 8 yıl en beğenilen
iphone yerine sandalyeleri degistirmisler apple storlardaki:)huahaua
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umutarslan.com 8 yıl
Chaghatai
bunu fark eden insanın işi gücü yok mu yav?! :D

iFan deniliyor onlara :D
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8 yıl


Renk körlüğü testi gibi
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er-soy 8 yıl
iPhone uzaya giden ilk cep telefonu olacak


Yerçekimsiz ortamdaki deneylerde kullanılmak üzere gelecek ay Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürülecek iki iPhone4, uzaya çıkan ilk cep telefonu olacak.

Teknoloji sitelerinde yer alan habere göre, 8 Temmuz'da fırlatılması öngörülen ve NASA'nın son mekik uçuşunu yapacak Atlantis ile uzaya gönderilecek iki iPhone4s model telefon "Space Lab" (uzay laboratuarı) adlı deneysel bir uygulamayla yüklü olacak ve istasyon mürettebatına verilecek.

Dünya'da da Apple'ın App Store'undan bir dolar karşılığı indirilebilecek uygulamayla Uluslararası Uzay İstasyonu (UUI) mürettebatı, iPhone'un jiroskop ve diğer sensörlerini kullanarak dört deney yapacak.

Bu cihazların uzaya gidecek ilk iPhone ve cep telefonu olacağının altını çizen uygulama tasarımcıları, uzay mekiğinin yolcularının fırlatma sırasında cep telefonlarını "Airplane Mode" durumuna getireceklerini söylediler.

Apple'ın tüm dünyada büyük başarıya ulaşan cep telefonunun uzaya götürülecek bu modelinin sonbaharda piyasaya çıkması bekleniyor.

Alıntı; ntvmsnbc.
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Fatal1ty. 8 yıl

er-soy

iPhone uzaya giden ilk cep telefonu olacak


Yerçekimsiz ortamdaki deneylerde kullanılmak üzere gelecek ay Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürülecek iki iPhone4, uzaya çıkan ilk cep telefonu olacak.

Teknoloji sitelerinde yer alan habere göre, 8 Temmuz'da fırlatılması öngörülen ve NASA'nın son mekik uçuşunu yapacak Atlantis ile uzaya gönderilecek iki iPhone4s model telefon "Space Lab" (uzay laboratuarı) adlı deneysel bir uygulamayla yüklü olacak ve istasyon mürettebatına verilecek.

Dünya'da da Apple'ın App Store'undan bir dolar karşılığı indirilebilecek uygulamayla Uluslararası Uzay İstasyonu (UUI) mürettebatı, iPhone'un jiroskop ve diğer sensörlerini kullanarak dört deney yapacak.

Bu cihazların uzaya gidecek ilk iPhone ve cep telefonu olacağının altını çizen uygulama tasarımcıları, uzay mekiğinin yolcularının fırlatma sırasında cep telefonlarını "Airplane Mode" durumuna getireceklerini söylediler.

Apple'ın tüm dünyada büyük başarıya ulaşan cep telefonunun uzaya götürülecek bu modelinin sonbaharda piyasaya çıkması bekleniyor.

Alıntı; ntvmsnbc.


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Post-it 8 yıl
iPhone4s, 8 Temmuz'da uzaya gidecek astronotlara verilecekmis. Dunyadan once uzayda yani.. Son baharda ise piyasadaymis.. Ben haberin yalancisiyim : ntvmsnbc.com/...
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er-soy 8 yıl
İphone4s Türkiye'den once uzayda..
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anatolianwarrior 8 yıl
bu kadar çabuk iphone çıkarmı diyosunuzda iphone 4 çıkalı 1 yıl oldu.her sene zaten apple bu zamanlarda tanıtıyordu.bu yüzden hepimiz dün çıkacağını bekledik.ama normalde hep bu zamanlarda tanıtırlardı.yani iphone 4 daha yeni çıkmadı 1 sene oldu :D
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system electronıc 8 yıl

anatolianwarrior

bu kadar çabuk iphone çıkarmı diyosunuzda iphone 4 çıkalı 1 yıl oldu.her sene zaten apple bu zamanlarda tanıtıyordu.bu yüzden hepimiz dün çıkacağını bekledik.ama normalde hep bu zamanlarda tanıtırlardı.yani iphone 4 daha yeni çıkmadı 1 sene oldu :D



aynen katılıyorum size..daha 4 yeni eline geçti milletin ..senesi dolmadan yeni bir ürün bence marka ya zarar verir,kullanıcılarınıda sogutur..iphone 3 al 1500,2000 tl ye yakın para ver sonra 4 çıksın internete koy 500,600 tl ye sat,sonra git tekrar 2000 tl ver iphone 4 al, daha dogrusu almaya çalış,,stok yok,elimizde kalmadı,haziranda gelecek vs...vs.. zar zor al telefonu sonra daha alalı 6 ay olmadan iphone 5 çıksın..sen gözün gibi baktıgın saatlerce,günlerce ,haftalarca aman telefonum çizilmesin ,zarar görmesin diye kılıf ara internette...sonra bii bakki 5 çıkmış..haydaaa şimdi koy internete daha dogru dürüst kullanamadıgın iphone 4 ü satmaya çalış ...sonra başla iphone 5 i nerede bulurum diye ara,ara,ara,ara... buldun ya hemen al..sonra başla iphone 5 e kılıf aramaya..ara,ara,ara,ara...kılıf ararkende bir bakmışsın iphone 5s çıkmışşşş...bu hikaye böyle devam eder..bumudur teknolojı aşkı :)
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umutarslan.com 8 yıl
Chaghatai
bunu fark eden insanın işi gücü yok mu yav?! :D

iFan deniliyor onlara :D
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idinc 8 yıl
var mı bir gelişme
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Chaghatai 8 yıl
bunu fark eden insanın işi gücü yok mu yav?! :D
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CTU 8 yıl
Yeni iphone baska bahara kaldi
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kado06 8 yıl
Yeni iPhone yok tanıtım bitti
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ewci 8 yıl en beğenilen
iphone yerine sandalyeleri degistirmisler apple storlardaki:)huahaua
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Batuist 8 yıl
hiç olmazsa yeni iphone gelicek mi gelmicek mi onu söyleseler..
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murateray 8 yıl

Batuist

hiç olmazsa yeni iphone gelicek mi gelmicek mi onu söyleseler..


iOS 5 için sonbahara gösterdiler. Büyük olasılıkla iOS 5 ile duyurulur.
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