İddia: Intel, AMD ve VIA işlemcilerinin performansına engel oldu

Kasım ayında yapılan resmi açıklamayla Intel ve AMD anlaşmaya vardıklarını duyurmuş ve yıllardır devam eden hukuk savaşını sonlandıracaklarını belirtmişlerdi. Kapsamlı bir anlaşma metni yayımlanmakla birlikte kısaca, AMD açtığı davalardan vazçgeçmiş Intel ise AMD'ye 1.25 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti. Ancak Amerikan Federal Ticaret Komisyonu, bu anlaşmanın şirketler arasındaki ihtilaf için geçerli olduğunu ve yürüttükleri bağımsız çalışmayı etkilemeyeceğini belirterek birkaç hafta sonra Intel aleyhine yeni bir dava açmıştı. Buraya kadar yaşanan gelişmeleri daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Ancak yayımlanan yeni bir makale tartışmaya alevlendirecek. Zira Agner Fog tarafından hazırlanan bu makalede, Intel'in rakiplerine performans engeli koyduğu iddia ediliyor.

Bilindiği üzere Intel, x86 mimarisini yaratan firma ve bugün dünya işlemci pazarının %80+ (pazar payı oynamalar gösterebiliyor) gibi çok büyük bir kısmını kontrolünde tutuyor. Hem mimarinin yaratıcısı hem de pazarın en büyük oyuncusu olarak Intel tarafından hazırlanan derleyici ve kütüphaneler, yazılım geliştiricilerin en çok tercih ettiği araçlar oluyorlar. Anger Fog'un iddiası da işte tam bu noktada başlıyor. Aslında bu iddia yeni değil zira yıllar önce de dile getirilmiş ve AMD açtığı davada argüman olarak kullanmıştı. Ancak Anger Fog yaptığı araştırmalar sonucunda, durumun değişmediğini ve Intel'in, derleyici ve kütüphanelerinde, x86 tabanlı diğer işlemcilere (AMD ve VIA), performans engeli koyduğunu ve bu durumun işlemcilerin uygulamalarda daha düşük performans sergilemesine neden olduğunu iddia ediyor.

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Intel derleyicisindeki CPU görevlendiricisinin, Intel dışındaki işlemcilerde daha kötü performans sergilediği iddia ediliyor.

Intel'in çok sayıda teknik ve bilimsel uygulama için yüksek optimizasyonlu fonksiyon kütüphaneleri hazırladığına değinen Anger Fog, bu kütüphanelerin her birinin, belirli işlemci veya komut setleri (SSE2, SSE3) için optimizasyonlu kod parçaları yarattığını belirtirken, asıl önemli noktanın bundan sonra geldiğine değiniyor. Fog'a göre sistem bir fonksiyon ile hangi tip işlemcinin çalıştığını algılıyor ve o işlemci için optimal kod yolunu seçiyor ki bu fonksiyon CPU Dispatcher yani işlemci görevlendiricisi olarak tanımlanıyor. Intel CPU görevlendiricisinin sadece işlemci tarafından desteklenen komut setlerini kontrol etmediğini belirten Fog, Vendor ID dizisinin denetlendiği, yani işlemci için bir nevi kimlik sorgusu yapıldığını, "GenuineIntel" cevabı alındığı takdirde ideal kod yolunun kullanıldığını belirtiyor.

Eğer sistemde yer alan işlemci Intel çözümü değilse, pek çok durumda -o işlemci daha iyi bir yolu desteklese bile- en yavaş kod yolunun seçildiği belirten Anger Fog, bu konuda şikayetlerini uzun süredir dile getirdiğini ancak Intel'in ısrarla işlemci görevlendiricisini değiştirmediğini iddia ediyor. Fog çalışmasının devamında eğer Intel hazırladığı derleyicinin sadece Intel işlemcilerle uyumlu olduğunu söyleseydi herhangi bir şikayet olmazdı ancak bu, sorunun yaptıkları şeyi gizlemekle ilgili olduğunu söylüyor. Yazılım geliştiricilerin, Intel tarafından hazırlanan derleyicinin AMD işlemcilerle uyumlu olduğunu düşündüğünü dile getiren ve öyle olduğunu belirten Anger Fog, yazılım geliştiricilerin farkında olmadan Intel harici işlemcilerde tarafılı kod seçene CPU görevlendiricisini kullandıklarına değiniyor.

Programcıların bu durumu bilmesi halinde başka bir derleyici kullanabileceğine dikkat çeken Fog, AMD'nin kendi derleyicisini yaptığını ancak bunun sadece Linux destekli olduğunu ve Windows uyumlu olmadığını belirtiyor. Intel'in sahip olduğu kaynaklarla kendi derleyicisine diğerlerinden çok daha fazla para yatırdığını ve sonucunda programcılara daha ucuz, yüksek performanslı ve müthiş destek sağlanan bir derleyici sağlandığını ifade eden Anger Fog, derleyici satmanın kârlı bir iş olmasa da bunun Intel işlemcileri desteklemek için bir yol olduğuna değinen Anger Fog, AMD'nin 2005 yılında açtığı davada Intel derleyicisiyle ilgili şikayetlerin de yer aldığını belirtirken, yapılan son anlaşmanın AMD adına bir zafer olabileceğini çünkü derleyicinin değiştirilmesiyle ilgili bazı hükümler olduğunu belirtiyor.

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Ars Technica, buradaki test sonuçlarında işlemci CPUID'sini değiştirerek daha yüksek performans elde edilebildiğini belirtmişti.

Intel ve AMD anlaşmasının tartışmaların sonu olmadığını söyleyen yazar, Fedaral Ticaret Komisyonu tarafından açılan son davada da bu durumla ilgili bir takım hükümler olduğunu belirterek dava metinden örnekler veriyor ve komisyonun Intel dışındaki işlemcilerin, Intel kaynaklı yazılım nedeniyle daha düşük performans sergilediğini içeren ifadeler kullandığına dikkat çekiyor. Intel'in derleyici ve diğer çözümlere taraflı kod yolu seçen görevlendiriyiciye açıklık getirmesini ve daha şeffaf olmasını isteyen komisyonunun, Intel ve AMD arasındaki anlaşmayı tam anlamıyla adil bir sonuç olarak değerlendirmemiş olabileceğine de değinen Fog, VIA ve diğer işlemci üreticilerinin de Intel derleyicisinden olumsuz etkilenmiş olabileceğinden hareketle FTC'nin davaya bakışını da bir bakıma özetlemeye çalışıyor.

Hiç bir yazılımcının AMD'de çalışmayan bir program satmak istemeyeceğini belirten Fog, bu durumun önemli olduğunu çünkü pek çok müşterinin satın alma sürecinde test sonuçlarına baktığını ve bu yaklaşımdan ötürü ortada milyarlarca dolarlık haksız kazanç olabileceğini iddia ediyor. Peki Anger Fog'un bu iddiasını doğrulayan herhangi bir çalışma var mı ? Önde gelen teknoloji sitelerinden Ars Technica benzer bir tespitini daha önceki bir çalışmasında gözler önüne sermişti. Intel ve AMD'nin GenuineIntel, AuthenticAMD kimlikler kullandığını ve bu kimliklerin 3. parti yazılımlarla değiştirilemediğini belirten Ars Technica, VIA'da ise kilitli kimlik olmadığını, Nano işlemcisinin CPUID'si AMD veya Intel şeklinde gösterildiğinde, ölçüm sonuçlarında değişiklikler olduğunu belirtmiş, test sonuçlarında bazı değişiklikler yaşandığını tespit etmişti.

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FTC dava dilekçesindeki iddiasında, Intel'in yeniden tasarladığı derleyicinin diğer işlemcilerdeki etkisini açığa vurmakta başarısız olduğunu söylüyor

Konuyla ilgili olarak Intel mühendisleriyle uzun bir yazışma gerçekleştirdiğine de değinen Fog, Intel mühendislerinin CPU görevlendiricisinin hem Intel hem de AMD de en iyi performans için optimize edildiğini söylediklerini ancak bunun aksini iddia eden delillere sahip olduğunu belirtiyor. Intel'in bugün bile 11.1.054 sürüm numaralı güncel derleyicisindeki işlemci görevlendiricisiyle AMD'de SSE, SSE2 veya daha yüksek komut setlerini desteklemediğini iddia eden Fog, kendi deneyimlerini de aktarıyor. Konuya yakın olanlar hatırlayacaktır, esasında bu yeni bir iddia değil zira tartışmalar 2005'den bu yana sürüyor ve FTC'nin yakın zamanda açtığı yeni Intel davasının en güçlü argümanları arasında yer alıyor.

Bu noktada daha güncel bir örnekte hatırlanabilir zira Nvidia ve AMD arasında Batman: Arkham Asylum oyunu için Anti-Aliasing krizi yaşanmış daha öncesinde ise Ubisoft'un Assasins Creed oyunundaki DirectX 10.1 desteğini, Nvidia'nın baskıları sonucu devre dışı bıraktığı iddia edilmişti. Derleyici ve işlemci görevlendiricisinin haksız bir durum yarattığına değinen Anger Fog, Intel'in derleyici değiştirmek zorunda kalıp kalmayacağını ise makalesinin başlığında soruyor zira Intel'in şimdiye kadar değiştirme yanlısı olmadığını belirten Fog, bu noktada Federal Ticaret Komisyonu'nun açtığı davaya da gönderme yapıyor. Bu arada merak edenler, Fog'un iddialarına dayanak olan FTC davasının ilgi detayına burada yayımlanan resmi dökümanın üçüncü sayfasında ki 10. maddede okuyabilirler.

İddiaları gündeme getiren kaynak: http://www.agner.org/optimize/blog/read.php?i=49

Diğer kaynak: Bright Side of The News