İddia: iPhone 17e, 10 GB RAM ile birlikte Geekbench'te listelendi

Tam Boyutta Gör Apple’ın uygun fiyatlı yeni modeli olarak konumlandırılması beklenen iPhone 17e, henüz resmi olarak tanıtılmadan performans testleriyle gündeme geldi. Geekbench 6 veritabanında ortaya çıkan bir liste, cihazın 10 GB RAM ile çalıştığını ve belirli performans puanlarına ulaştığını gösteriyor. Ancak model numarası, saat frekansı ve anakart bilgileri gibi teknik detaylar, bu sonuçların doğruluğu konusunda soru işaretleri yaratıyor.

İşte Geekbench verileri ve teknik tutarsızlıklar:

Sosyal medyada paylaşılan Geekbench 6 listesinde "iPhone99,11" olarak etiketlenen cihazın, Apple’ın yeni nesil uygun fiyatlı modeli iPhone 17e olduğu iddia ediliyor. Listeye göre cihaz iOS 26.1 işletim sistemiyle çalışıyor ve 10 GB RAM’e sahip görünüyor. Bu miktar, mevcut uygun fiyatlı model iPhone 16e’de yer alan 8 GB RAM’e kıyasla kayda değer bir artış anlamına geliyor. Ancak Apple’ın ürün segmentasyonu dikkate alındığında giriş seviyesine konumlanan bir modelde bu seviyede bir bellek artışı stratejik açıdan tartışmalı görünüyor.

Benchmark sonuçlarında dikkat çeken bir diğer unsur 3,76 GHz olarak belirtilen temel saat frekansı. Apple’ın kendi tasarımı olan A serisi çiplerde saat hızından çok mimari optimizasyon ve çekirdek verimliliği ön plana çıkıyor. Bu nedenle çıplak saat frekansı tek başına performansın belirleyicisi değil. Yine de yeni nesil bir A19 varyantı olduğu öne sürülen bir işlemci için bu değer, beklentilerin altında kalıyor. Özellikle Apple’ın önceki nesil çiplerinde performans artışını yalnızca frekans değil, çekirdek mimarisi ve üretim süreciyle desteklediği düşünüldüğünde, bu sızıntıdaki rakamların resmi lansman öncesi test prototipine ait olabileceği ihtimali de güç kazanıyor.

Model tanımlayıcısı da ayrı bir tartışma başlığı oluşturuyor. Apple genellikle cihazlarını belirli bir mantık çerçevesinde kodluyor ve bu kodlar geçmiş modellerle tutarlı bir çizgi izliyor. "iPhone99,11" ifadesi, şirketin önceki adlandırma şemasına benzemiyor. Bu durum, test edilen cihazın henüz nihai ürün olmayabileceğini ya da tamamen farklı bir prototip platformunu temsil edebileceğini akla getiriyor. Ayrıca listede yer alan anakart adının bilinen Apple bileşenleriyle eşleşmemesi, sızıntının güvenilirliğini zayıflatan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

Performans puanlarına bakıldığında, tek çekirdekte 2.560 ve çok çekirdekte 8.553 gibi skorlar, orta segmentte konumlanacak bir iPhone için makul görünüyor. Ancak bu değerler, Apple’ın amiral gemisi sınıfındaki modellerinin gerisinde kalıyor. Bu tablo, daha düşük performanslı bir A19 varyantı kullanıldığı yönündeki iddialarla örtüşüyor. Apple geçmişte de aynı nesil çipin farklı çekirdek yapılandırmalarına sahip sürümlerini sunarak ürün gamı içinde belirgin ayrımlar yaratmıştı. Dolayısıyla iPhone 17e’de kırpılmış bir A19 versiyonu tercih edilmesi oldukça olası.

